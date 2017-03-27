Ковчег спасает всех

На Новой сцене Вахтанговского театра состоялся… киновечер. Показали два только что снятых фильма: «Ковчег Римаса» и «Эдип в Эпидавре». Оба они — о Римасе Туминасе и его способе жить в искусстве.

27 марта — Международный день театра

Первый фильм сделали омичи: Елена Мамонтова и Игорь Вахитов поехали с Туминасом на родину Евгения Вахтангова, вместе прошли и проехали по местам его детства и юности, взяли у Туминаса длинное интервью, насытили фильм рассуждениями о высшем предназначении художника. Но эту попытку парадного портрета «на фоне» Туминас разрушает сам, просто находясь внутри событий: он противится любому замыслу, кроме собственного, вырастает из любых рамок, кроме выбранных им самим. Он сидит за столом и просто разговаривает — и при этом настолько естествен и достоверен, настолько прост и существен в своих попытках формулировать неформулируемое, что пафосная авторская риторика выглядит несколько излишней. Мастер сценической поэзии, Туминас выбирает для своих размышлений крупную оптику и самые главные вопросы. И даже рассказ о яблоках последнего урожая, которые хранит дом, становится в его устах метафорой жизни и смерти.

Римас Туминас. Фото: ТАСС

А вот второй фильм — «Эдип в Эпидавре» сделан с профессиональным классом. Александр Мягченков и Марина Меркулова создали документальную хронику, пошаговую историю постановки трагедии Софокла «Царь Эдип» в Греции. Их фильм захватывает многоголосьем тем, золотыми крупицами подробностей, точностью атмосферы: в нем есть и беспощадное солнце греческого августа, и мягкость ночи, приютившей репетиции, и гул амфитеатра на 12 тысяч человек, и поразительные метафоры спектакля (крики птиц, две девочки в белом, вращение огромной черной трубы). Словом, вся сложная сборка машины спектакля, одного из самых отточенных, продуманных и в то же время вдохновенных творений Туминаса. Тут присутствуют и его всегдашние соавторы — композитор Фаустас Латенас и сценограф Адомас Яцовскис. Камера фиксирует сочетание сомнений и воли, страха и азарта во всех участниках событий — актерах, греческом хоре, и самом хоревте, в белой рубашке, обожженном солнцем человеке, заставляющем самый знаменитый античный миф говорить с ХХI столетием.

В этом году Туминасу исполнилось 65 — и 10 лет с тех пор, как он возглавил Театр Вахтангова. Его приход стал новой эпохой не только в жизни театра, но и в театральной жизни столицы. Литовский хуторянин давно освоил язык притчи, его жанр — эпос. И реплики, сохраненные создателями обоих фильмов, открывают и маскируют его одновременно:

—…немного луны, немного мглы — и будет атмосфера финала…

—…человек суть частица Бога

— …я не люблю репетировать, я люблю понимать!

Туминас — современный Просперо, он умеет выращивать и огурцы, и роли, знает, как пахнет земля, и как далеко небо. Любитель хмеля, он обладает одной из самых трезвых и загадочно устроенных голов в театре.

И с благодарностью цитируя Островского — «Литва на нас с неба упала» — мы поздравляем его с Днем театра! Его и всех, кто творит, страдает и радуется во славу этой важнейшей игры человечества.