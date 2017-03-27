Выбор Болгарии: в Европу, но без демократов

В Болгарии в минувшее воскресенье состоялись досрочные парламентские выборы. На 240 депутатских мандатов претендовали 11 партий, 9 коалиций и 9 независимых выдвиженцев. Конкурс получился высокий — 19 человек на место. Интересно, что из 4 тысяч проверенных ЦИК кандидатов в депутаты 78 оказались бывшими агентами госбезопасности времен социализма. Наибольшее их количество — 15 — были выдвинуты от социалистов. Только три партии демократической ориентации тут же вычеркнули из своих списков тех, кто скрыл в своем прошлом факты секретного сотрудничества с ГБ. Но эти партии по итогам выборов не попали в Народное собрание.

Основная проблема Болгарии заключается в слабой социальной защищенности возрастных групп населения и безработице для молодых. Страна считается одной из беднейших в Евросоюзе. Минимальная пенсия едва превышает 80 евро (160 левов), а минимальная зарплата составляет 420 левов или 210 евро. Даже высокие по сравнению со многими другими европейскими государствами темпы развития болгарской экономики в 3,6 % в год не позволяют говорить о том, что по уровню жизни болгары в обозримом будущем смогут догнать лидеров ЕС.

Поэтому избирательные программы практически всех участников выборов содержали примерно одинаковый набор обещаний — повышение пенсий и зарплат, улучшение медобслуживания и качества образования, новые инвестиции и рабочие места. Отличия имелись только в сроках исполнения. Правые партии, опираясь на экономические реалии, гарантировали постепенные изменения в лучшую сторону, левые — сразу после победы на выборах.

Предвыборная борьба носила, скорее, характер саморекламы. При этом кандидаты избегали вступать с соперниками в публичные дискуссии. А если такое и случалось, то критика зачастую переходила на личности.

Наиболее показательным было поведение двух основных претендентов на большинство в парламенте — партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) и БСП (Болгарской социалистической партии).

Предполагалось, что лидер ГЕРБ экс-премьер Бойко Борисов и председатель БСП Корнелия Нинова проведут прямые телевизионные дебаты. Уже назначили дату. Однако политики разошлись во мнениях по поводу формата. Борисов предлагал разделить эфир на две части: в первой части дискутируют партийные команды, а во второй — главы команд. Социалисты же категорически настаивали на том, что весь эфир должен стать дуэлью только лидеров без поддержки экспертов.

Борисов, возложив вину за отказ от дебатов на председателя БСП, заявил (http://www.webcafe.bg/newscafe/izbori-2017/id_1115935279_Borisov:_S_Ninova_ne_sme_gadjeta_za_da_si_govorim), что любит и обожает женщин, но с ними трудно договариваться, и вообще он не руководствуются женской логикой. Участие команды будущих министров, по его мнению, было бы хорошей демонстрацией управленческого потенциала ГЕРБ.

В ответ (http://www.webcafe.bg/newscafe/bulgaria/id_330780673) Нинова, подчеркнув, что поражена антифеминизмом главного соперника, добавила: «Не переживайте, господин Борисов, что я — женщина, в настоящих мужчинах давно разбираюсь хорошо».

Далее словесная перепалка между ГЕРБ и БСП переросла в судебные дела. Борисов на одном из предвыборных мероприятий обвинил известную болгарскую журналистку, выдвинутую социалистами в депутаты, во взятках за продвижение публикаций интервью с функционерами его партии. Та, назвав лидера гербовцев лжецом, подала на него в суд. Борисов ответил тем же, но уже в отношении самой Ниновой, когда она публично повторила в его адрес эпитет своей партийной соратницы.

Однако хитом избирательной кампании стали не эти разборки, а вмешательства Турции в парламентские выборы на стороне партии «Демократы за ответственность, справедливость и толерантность» — сокращенно ДОСТ, что в переводе с турецкого означает «Дружба».

Создал ДОСТ бывший председатель партии болгарских турок ДПС («Движение за права и свободы») Лютви Местан после того, как в 2015 году его за явные протурецкие симпатии исключили из партийных рядов.

Анкара активно помогала новой партии поскорее стать на ноги. В избирательных мероприятиях ДОСТ принимал личное участие посол Турции в Софии. Более того, официальные лица турецкого правительства рекомендовали проживающим в стране болгарским переселенцам голосовать за партию Местана и обещали организовать массовый туризм избирателей в Болгарию в канун выборов. Гарантировался бесплатный проезд туда и обратно, а тем, кто правильно проголосует, еще обещали выдавать по 20 кг мяса.

Дело дошло до дипломатического скандала. София отозвала своего посла из Анкары. Ситуацией воспользовались болгарские националисты из избирательного блока «Объединенные патриоты». Они, устроив на КПП с Турцией демонстративную блокаду, не пропускали автобусы с турецкими номерами. Не важно, что в акциях участвовали всего несколько десяток активистов. Главное — была обеспечена эффектная телевизионная картинка.

На этом фоне почти незамеченной в Болгарии осталась публикация в американском The Wall Street Journal, посвященная теме вмешательства России в болгарские выборы. Правда, речь в ней шла не о нынешних парламентских, а о прошлогодних президентских выборах.

Журналисты авторитетного издания утверждали, что избранию генерала Радева в президенты активно способствовала Москва. Об этом якобы свидетельствует имеющийся в распоряжении редакции 30-страничный документ, подготовленный близкими к Кремлю аналитическими структурами. В нем содержались конкретные рекомендации руководству БСП по проведению избирательной кампании в поддержку Радева: создание и тиражирование фейковых новостей, распространение фальсифицированных социологических опросов, дискредитация конкурентов.

Документ, по утверждению американских журналистов, был лично передан Корнелии Ниновой одним из бывших руководящих сотрудников российской разведки. Намек был настолько прозрачным, что болгарские СМИ без труда угадали в инкогнито Леонида Решетникова, до января 2017 года возглавлявшего Российский институт стратегических исследований, который известен тем, что работает на кремлевскую администрацию.

Личность Решетникова очень неоднозначно воспринимается в болгарских политических кругах. Русофилы с оглядкой на его связи в российских верхах считают, что с ним можно и нужно иметь дело. Прозападные реформаторы убеждены, что Решетников как активный проповедник идей «Русского мира» стремится всеми доступными способами подорвать курс Болгарии на евроинтеграцию.

В августе 2016 года накануне президентских выборов Корнелия Нинова действительно встречалась с Решетниковым, который находился в Болгарии с частным визитом. Позже даже появились слухи о том, что именно российский гость посоветовал председателю БСП сделать ставку на отставного генерала ВВС Радева. Нинова, решительно опровергнув эту информацию, заявила, что встреча носила формальный характер, и политические темы на ней не обсуждались.

Местные наблюдатели выразили уверенность в том, что публикация в Wall Street Journal за три дня до голосования явно преследовала цель хоть как-то приостановить слишком резвый рост рейтинга БСП. Однако выстрел прошел мимо цели. Поскольку отличительной чертой этих выборов было то, что «русская тема» как бы оказалась под неофициальным табу в предвыборных агитациях. Правые избегали критиковать политику Москвы, левые, осторожно намекая на будущую нормализацию отношений с Россией, подчеркивали, тем не менее, свою приверженность ЕС и НАТО.

Явка на выборах составила чуть менее половины избирателей. ГЕРБ, набрав 32,6% голосов, сохранила за собой позицию крупнейшей политической силы. Значительно улучшила свое положение БСП — 27% против провальных 15-ти процентов на предыдущих выборах. В общей сложности в Народное собрание прошли 5 партий. Наряду с первыми двумя депутатские мандаты получат представители «Объединенных патриотов» (9,1%), ДПС (9%) и партия «Воля» (4,1%).

Лоббируемая Турцией партия ДОСТ, не преодолев 4-х процентный барьер, осталась без парламентского представительства.

Также лишился депутатских мест Реформаторский блок демократических партий, который выступал последовательным сторонником проевропейских реформ.

Это серьезно сужает возможности ГЕРБ по формированию кабинета. Перспективы большой коалиции Борисов и Нинова исключили еще на стадии избирательной кампании. ДПС в прошлом всегда более тяготела к БСП. Пойдут ли гербовцы на переговоры с националистами из «Объединенных патриотов», где не последнюю скрипку играет известная своими пророссийскими настроениями партия «Атака», — сомнительный вопрос. Хотя еще более сомнительно, что ОП захотят коалиции с ГЕРБ. Остается только «Воля», но такое партнерство вряд ли обеспечит квалифицированное большинства в парламенте.

С учетом такого расклада представители социалистов уже заявили, что готовы подождать, когда президент вручит им после ГЕРБ мандат на управление страной.