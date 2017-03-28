Владивосток, Казань, Петербург

«Свободу Димону!»

Во Владивостоке задержали около трёх десятков митингующих, в том числе картонного Медведева.

Мнения по поводу согласованности прошедшего 26 марта на Привокзальной площади Владивостока митинга против коррупции разошлись: организаторы считают его законным, власти — несанкционированным.

— Когда администрация Приморского края пыталась отказать нам в праве на митинг, был выдуман предлог, что на этом же месте будет проводиться другое публичное мероприятие, — сообщил организатор митинга Юрий Кучин, депутат думы Владивостока от оппозиционной коалиции, куда входят КПРФ и «Демократический выбор». — Но это мероприятие оказалось фейковым: пара-тройка человек проводили какой-то опрос на тему Росгвардии. Самое забавное, что директору департамента внутренней политики не удалось найти добровольцев, поэтому заняться опросом он заставил своих сотрудников и вышел сам.

По закону уведомителям должны дать ответ в течение трех дней. Отказ пришел только на четвертый день, из-за чего организаторы сочли проведение митинга законным. Однако самого Юрия Кучина задержали еще до начала акции — на выходе из дома.

— У меня был рекорд по количеству судов и отделений полиции в один день. Итог — два штрафа по 20 тысяч рублей. Первый — за групповое фото в Театральном сквере 23 марта. Второй — за агитацию на митинг 26 марта, которую я считаю законной, а администрация сочла незаконной, — рассказал Кучин, намеренный оспорить оба штрафа в суде. В этом ему вызвался бесплатно помочь адвокат (и, кстати, бывший зампрокурора Владивостока) Алексей Клёцкин.

Отсутствие организатора не помешало проведению митинга, информирование о котором шло в основном через соцсети и мессенджеры. Численность участников оценивается в широком диапазоне от 180 (полиция) до 1500 (организаторы) человек. По примерным прикидкам, на Привокзальной площади явно было не меньше тысячи горожан — от подростков до стариков.

Самых активных, а потом и просто попавших под руку, полиция стала задерживать. После завершения митинга на Привокзальной его участники направились к Фрунзенскому РУВД, куда попало большинство задержанных. У стен РУВД фактически прошло второе публичное мероприятие — с исполнением под гитару песен «Гражданской обороны» и криками: «Свободу Димону!» (имелась в виду изъятая у митингующих картонная фигура премьера во весь рост). В отношении 26 задержанных составлены протоколы, этим людям грозят штрафы. Некоторые из них провели в отделении полиции дольше положенных трех часов. Среди задержанных, по словам наблюдателей, было трое несовершеннолетних.

Василий Авченко, «Новая во Владивостоке»

За что, за что? За дело!

В Казани массовый митинг закончился нелепыми задержаниями и перпендикулярными судами.

Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

В казанском парке «Крылья Советов» в воскресенье проходили одновременно две уличные акции — приверженцев борьбы с коррупцией (их собралось около полутора тысяч) и сторонников «Единой России» (таковых набралось чуть более 30 человек).

Акция «Единой России» была успешно согласованной, и смысл ее усматривался только в одном — занять площадку и воспрепятствовать сторонникам Алексея Навального в проведении антикоррупционного митинга. Ввиду собственной малочисленности, эту задачу единороссы выполнить не смогли, и молодые люди в партийной униформе, не найдя себе применения, проводили опрос — раздавали листовки с вопросами: «Когда была создана Федеральная служба войск Национальной гвардии Российской Федерации?» И требовалось угадать правильный ответ из трех приводимых дат. Чем не занятие для выходного дня?

Тем временем в ста метрах от костюмированных единороссов сотни людей (в основном до 30 лет) скандировали: «В отставку!», «Перемен!», «Жуликов — вон из правительства!». К микрофону подходили ораторы, едва ли не каждый из которых признавался, что он впервые вышел на митинг протеста — уже нет сил терпеть коррупцию.

Многие читали стихи — свои и классиков. А когда один из выступавших начал: «Пока свободою горим…» — сотни голосов хором подхватили: «Товарищ, верь, взойдет она…»

Митинг поддержали «Яблоко» и «Парнас». Руководитель регионального отделения «Парнаса» Марсель Шамсутдинов заявил: «Сегодня — день гражданского возрождения нашей страны!» А спустя некоторое время к микрофону вне очереди пробился какой-то активист и объявил: «Марселя задержали!»

Собравшиеся толпой устремились к тому месту, где происходило задержание, но Шамсутдинова уже увезла полиция. «Новой газете» удалось связаться с ним по телефону, и он сообщил, что находится в отделе полиции «Зареченский», где на него составляют протокол. Причем не по поводу сегодняшнего митинга, а в связи с митингом вкладчиков обанкротившегося Татфондбанка, который проходил еще 18 марта и на котором он (тоже пострадавший вкладчик) сказал в микрофон что-то не то насчет отставки правительства республики. Хотел, чтобы его услышали, и вот, пожалуйста, даже зафиксировали.

Немного позже стало известно, что задержана и координатор казанского предвыборного штаба Алексея Навального Эльвира Дмитриева, подававшая заявку на антикоррупционный митинг. Как оказалось, машину ее друга, с семьей которого она возвращалась с митинга, стал преследовать, подрезать и прижимать к обочине автомобиль без опознавательных знаков. Дмитриева принялась звонить в полицию, но оказалось, что именно полиция ее и преследовала. Из загадочной машины выскочили люди в масках и доставили гражданскую активистку в отдел полиции «Дербышки». Подъехавший по ее вызову экипаж полиции только задумчиво посмотрел им вслед…

За четыре часа пребывания Эльвиры Дмитриевой в отделе полиции на нее было составлено два протокола. А поскольку еще один был составлен за день до митинга другим отделом полиции, то оказалось, что соратницу Навального ждет рассмотрение сразу трех административных дел в двух районных судах. И на этот марафон правосудия ушел весь понедельник…

Чтобы понять, что происходило в понедельник в залах этих судов, надо вернуться не к воскресенью, когда проходил митинг, и даже не к субботе, когда был составлен первый протокол, а к пятнице. Тогда в Вахитовском районном суде Казани по заявлению Эльвиры Дмитриевой решалось, законно ли исполком города отказал ей в согласовании митинга.

Что можно сказать точно? Уведомление о запланированной акции Дмитриевой было подано в соответствии с законом — вот оно в деле. Ответ исполкома содержал отказ (все площадки города заняла «Единая Россия»), но не содержал положенного по закону альтернативного предложения — и этот ответ подшит накрепко. И судья Евгения Зыбунова, к радости сторонников Навального, сочла отказ чиновников неправомочным: «Признать незаконным бездействие исполнительного комитета муниципального образования «Город Казань», выразившееся в уклонении от обоснованного предложения организаторам публичного мероприятия об изменении места и времени публичного мероприятия».

Подобные решения судов подлежат немедленному исполнению, даже если они еще не вступили в законную силу и в дальнейшем могут быть обжалованными. То есть исполком должен был безотлагательно предложить для митинга другую площадку. Однако после суда чиновники находчиво заявили, что такая площадка борцам с коррупцией уже предоставлена, поскольку согласована другая акция той же заявительницы Дмитриевой на пикет в пригороде Казани, в поселке Дербышки.

Однако заявка на пикет подавалась Дмитриевой отдельно от заявки на митинг (в какой-то момент ей казалось, что удастся провести и то и другое). И вот ей говорят: «Будьте добры — на пикет в Дербышки, а про митинг забудьте!»

Гражданские активисты, однако, отыскали постановление Конституционного суда РФ от 14 февраля 2013 года, где прямо сказано, что «публичное мероприятие считается согласованным не только после получения подтверждения органа местного самоуправления, но и в случае, если указанный орган в установленный законом срок не довел до организатора публичного мероприятия предложение об изменении места или времени его проведения». Чего же еще? И Эльвира Дмитриева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщение: «Идем на митинг в парк «Крылья Советов». За это на нее и составили первый протокол…

Первый суд в понедельник завершился аплодисментами зала: судья Вахитовского районного суда Дамир Гадыршин прекратил дело в связи с отсутствием в действиях Дмитриевой состава правонарушения. И убедившаяся в своей правоте Эльвира Рашитовна поспешила на другой конец города, где в Авиастроительном районном суде ее ждали еще два административных дела. И тут выяснилось, что ни Вахитовский суд, ни даже Конституционный ее ничуть не защитили. Судья Айрат Гимранов, рассмотревший оба дела, признал ее виновной — как в организации митинга, так и в неподчинении требованию сотрудника УВД прекратить мероприятие.

Судья дважды пресек попытку представителя Дмитриевой Азата Габдульвалеева сослаться на постановление Конституционного суда РФ и попросил его говорить по делу. А исследуя материалы дела, судья задал Дмитриевой прямой вопрос: «Исполком разрешил вам проводить митинг в парке «Крылья Советов»?» Отчего тот же Габдульвалеев прямо вскочил с места: «Ваша честь, такое разрешение дает Конституция, а не исполком!»

Ну а наказание дает суд. Эльвире Дмитриевой назначили штраф в одну тысячу рублей и 20 часов обязательных работ. Расходясь, журналисты шутили, что это станет настоящим наказанием, если ее заставят отработать эти часы в штабе «Единой России».

Это все? Нет, надо еще не забыть про увезенного из «Крыльев Советов» Марселя Шамсутдинова. Как оказалось, его тоже ждут два суда. Ему не только припомнили митинг пострадавших вкладчиков. По поводу участия члена «Парнаса» в антикоррупционном митинге тоже составили протокол.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

«У всех айфоны, а вы жалуетесь»

Воскресный митинг в Санкт-Петербурге собрал около 10 тысяч человек.

Питерский штаб Алексея Навального решил проводить митинг, несмотря на запрет Смольного. Власти отдали Марсово поле Национально-освободительному движению, где подопечные депутата ГД Евгения Федорова хотели рассказать горожанам, что Конституция России написана агентами Запада, а самой России как никогда нужны традиционные ценности. В штабе Навального заявили, что и им традиционные ценности не чужды, поэтому 26 марта на Марсово поле стоит выйти всем, кто ненавидит воровство.

Между тем из переписки френдов в Facebook следовало, что предстоящий митинг на грани провала. Но те, кто вышли на Марсово поле 26 марта, Facebook не читают — им ближе «ВКонтакте», «Лентач», МДК и другие популярные паблики. Им, этим вышедшим на митинг, по 16—25 лет, и, вероятно, именно они представляют большинство тех 13 миллионов, что посмотрели видеорасследование ФБК «Он вам не Димон».

Видеть на Марсовом поле столько своих сверстников — непривычно. Около 10 тысяч молодых людей заняли огромное пространство «гайд-парка» и заявили о себе так громко, что полиция не решилась на активные действия даже после того, как митингующие заняли памятник жертвам революции.

Ни один из опрошенных «Новой газетой» молодых людей не ходил на последние митинги и встречи с депутатами, организованные «Яблоком», «Партией роста» и эсерами. Как выяснилось, и Алексей Навальный для собравшихся не идеал. «Мы протестуем против коррупции, а голосовать за Навального или нет, мы еще подумаем», — сказала студентка, пришедшая на митинг с друзьями. «Почему во всех странах говорят, а мы молчим постоянно? !» — спросил в разговоре с «Новой газетой» молодой человек, на вид лет 16. Были и такие, кто пришел просто потому, что «здесь весело». Толпа дружно скандировала предлагаемые лозунги. Самыми популярными оказались: «Власть — миллионам, а не димонам!», «Путин — вор!» и «ЕдРо — в помойное ведро!»

Уход с Марсова поля стихийно перерос в шествие к Дворцовой площади. Через полчаса около тысячи молодых людей скандировали: «Долой царя!» уже у стен Зимнего дворца. Автозаки подъехали с опозданием, но на Дворцовой они так и «не пригодились». Напряжение между бойцами ОМОНа и демонстрантами росло, но обошлось без задержаний — даже после того, как кто-то бросил в полицейский микроавтобус дымовую шашку. Тем временем протестующие выдвинулись на Невский проспект и прошли до Московского вокзала (это приличное расстояние). Символично, что «винтить» молодых людей начали именно на площади Восстания.

Пока все шли по Невскому, понять, есть ли у толпы цель, было невозможно. «Мы просто гуляем», — отвечали марширующие в сторону Смольного. Прогулку остановил ОМОН, когда толпа рассредоточилась по периметру площади. Два десятка бойцов окружили группу людей между Гончарной и Невским. В это кольцо ОМОН жестко «закидывал» всех, кто кричал: «Позор!» В какой-то момент кольцо разомкнулось. Люди стали расходиться, но командир омоновцев приказал снова установить оцепление, и «космонавты» начали хватать всех, кто оказался у них под рукой, для убедительности используя дубинки.

Я замер, когда увидел, как один из бойцов дубинкой лупил по спине молодого парня лет восемнадцати. В этот момент другой омоновец потянул меня за оцепление. Я показал удостоверение и закричал: «Пресса!» Но ни мои слова, ни на документ никто не отреагировал. Оказавшись в кольце, я долго пытался убедить мужчин в бронежилетах и касках не мешать мне работать. В какой-то момент ОМОНу поступил приказ — сжать кольцо, и нас… придавили к стене. Один из «космонавтов» остервенело стал толкать людей. «Мы тебе животные, что ли? !» — возмутился я и получил ответ: «Щас как **** (сильно ударю)».

В автозаке вместе с корреспондентами «Новой газеты» и «Ведомостей» ехали трое несовершеннолетних, двое из которых попались случайно. Всего, по официальным данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, после акции 26 марта был задержан 131 человек, из них шестеро — несовершеннолетние.

«Ну что вам всем Путин сделал?! — искренне недоумевали омоновцы. — Вон, у всех айфоны, а вы жалуетесь».

Сергей Сатановский, «Новая газета в Санкт-Петербурге»

Гвардейцы против школьников

Кого задержали на антикоррупционном митинге в Петербурге.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Санкт-Петербурге»

Воскресный вечер в родном Петербурге я провел в отделе полиции. Привезли двенадцать задержанных на Невском проспекте, куда вышли тысячи участников антикоррупционной акции протеста. Им дали беспрепятственно дойти по тротуарам Невского до площади Восстания, а потом поступила команда «винтить».

В общей сложности задержали 131 человека, 12 из них оказались в отделе полиции № 60 на улице Кораблестроителей. Среди них было двое журналистов, три школьника (их на акции было очень много), остальные — студенты вузов и колледжей.

Приехав в отдел полиции почти сразу, как их привезли, я сообщил полицейским, что пока всех не отпустят, отсюда не уйду, и стал узнавать, почему их задержали и в чем обвиняют.

Выяснилось, что привезли их три бойца Росгвардии (майор и два сержанта), которых всего лишь попросили (как по закону) «оказать содействие» полиции в задержании. Общались они не очень охотно. Хотя, что примечательно: люди грамотные, законы знают и умеют цитировать их нормы. Заявили, что, мол, вы же депутат, обязаны знать, что не было согласовано шествие по Невскому! Ну да, не было, и оно в принципе не могло быть согласовано (еще в 2014 году наш городской парламент принял драконовский закон, запретивший на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях любые публичные акции, кроме одиночных пикетов).

«Хорошо, пусть шествие не согласовано, — спросил я. — Но если люди ничем иным не нарушали общественный порядок — не били стекла, не матерились, не переворачивали машины, — то зачем было их задерживать? Посмотрите на них: самому старшему на вид 22—23 года, это что — опасные преступники? Вам не с кем больше бороться в стране?» Мне ответили, что они — военнослужащие, и выполняют данные им приказы. Хотя по реакции гвардейцев было видно, что они (здоровые, накачанные мужики) понимают, как абсурдно было бросать их на молодых ребят отнюдь не мощного телосложения.

Одного из задержанных — Матвея Туманова — ударили дубинкой по голове, при этом никаких требований («вы нарушаете закон, немедленно прекратите») полиция не предъявляла: она сразу начала бить. Более того, никаких требований не было и к остальным задержанным, хотя полицейские потом заявили, что по Невскому ездили машины и через динамики что-то объявляли. Что касается Матвея, то он плохо себя почувствовал, и я вызвал в отдел полиции «скорую». Когда она приехала, врачи сразу обнаружили у него гематому на голову и хотели забрать в больницу. Но полиция его не отдала. Всего, что удалось добиться, так это обещания первым оформить на него протокол об административном нарушении. После этого Матвея передали врачам, и его увезли. На следующий день он позвонил, сказал, что есть справка о травме, хотя, к счастью, серьезных повреждений нет…

Журналистов — Надежду Зайцеву из «Ведомостей» и Сергея Сатановского из питерской «Новой газеты» — задержали, несмотря на их профессиональный статус, при этом у Сатановского достаточно грубо отобрали удостоверение, заявив, что, мол, в полиции разберутся. В полиции с ним и Зайцевой «разбирались» в моем присутствии почти час, но, наконец, отпустили.

Школьников отпустили позже, когда за ними приехали родители. По их словам, они всего лишь шли в общей колонне — было весело и интересно. Говорят, что ничего не кричали (а даже если и кричали, то нарушением закона это не является). Что политикой не интересуются, но смотрели фильм про «Димона». Надо сказать, что их старшие «товарищи по несчастью» тоже практически все смотрели фильм, и им не нравится, что начальство так много ворует. Ни на какие митинги практически никто из них раньше не ходил, а тут пошли, потому что тема «зацепила».

Часа через два(!) наконец-то приехали полицейские, которые задерживали ребят. И, опросив их, стали выписывать всем одинаковые «протоколы о доставлении». Мол, шел по Невскому, кричал: «Россия будет свободной!» и «Свободу Навальному!» (то есть Олегу, брату оппозиционера, отбывающему срок в колонии. — Б. В.). Чем «привлекал внимание к несанкционированному шествию» и нарушил статью 5.2 закона Санкт-Петербурга о митингах и демонстрациях (запрещающую шествия и демонстрации на Невском. — Б. В.). Почему это «страшное нарушение» требовало именно задержаний и доставки в участок — никак не объяснялось. Протоколы выписывали долго. Я успел сбегать в ларек и принести воды и кексов для ребят. Предлагал и полицейским, но они отказались. Еще воды и еды потом принесли волонтеры — группы по оказанию помощи задержанным в Петербурге работают эффективно, и к нам в отдел полиции приехали сразу трое волонтеров.

И вот началось главное: составление протоколов о собственно административном нарушении. У меня были опасения, что кому-то попытаются вменить печально известную статью 19.3 КоАП — о неповиновении сотруднику полиции, по которой можно держать в полиции двое суток, а потом арестовать по суду на 15 суток. Однако этого не случилось, ограничились статьей 20.2, по которой грозит только штраф и по которой в полиции после доставления можно держать только три часа. «Время уже прошло. Почему не отпускаете?» — спросил я у дежурного по отделу. Мне стали жаловаться на то, что много задержанных и что они не успевают. «Не задерживали бы ребят — так у вас бы этой работы не было, — заметил я. — И кто вам мешает сейчас их отпустить? Тогда и протоколы не понадобятся».

В итоге последнего задержанного освободили (обязав явкой в суд) только через четыре с половиной часа после доставления. Это еще одно нарушение, причем очевидное. И я советовал всем задержанным подать жалобы в прокуратуру. Для справки: я такую жалобу на депутатском бланке уже написал.

Борис Вишневский, обозреватель «Новой», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга