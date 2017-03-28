Глеб Самойлов: «Благотворительность, алкоголь, русский язык»

29 марта в московском клубе Stadium фестиваль «Разные люди. Музыканты помогают детям». Участвуют Глеб Самойлов, группа «Глеб Самойлов & The Matrixx», «Пилот», «Воскресенье», «Слот», Jack Action и другие.

Глеб Самойлов «Глеб Самойлов & The Matrixx»

— Благотворительность существует в любом обществе — неважно, богатое оно или бедное, справедливое или нет, хотя справедливых и так не бывает. Без разницы, сколько у вас денег — на лечение серьезных болезней их никогда не будет достаточно, особенно у детей, и помощь со стороны всегда приходится к месту. А потом, привычка скидываться в случае чего — это, кажется, последнее, что еще делает нас обществом. Плюс, может быть, алкоголь и русский язык.

Я, кажется, единственный музыкант в Москве, который не был лично с ней знаком. Елизавета Глинка работала в горячих точках. Такого человека всегда недолюбливают — он вечно досаждает и своим и чужим, путается у них под ногами с какими-то больными детьми и мешает заниматься большой геополитикой. Все стороны пытаются таких людей присвоить или хотя бы использовать, но они все равно очень неудобны и живыми, и мертвыми. Мне близка такая позиция.

Нуки группа «Слот»

— На горизонтальных связях по-прежнему держится очень многое. И когда находятся люди, которым можно доверять -— Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Елизавета Глинка и ее коллеги — то в их истории нужно вписываться и помогать им чем возможно.

Я не была знакома с Доктором Лизой, но очень переживала, когда она погибла. А ближе к концерту познакомилась с теми, кто продолжает ее дело, увидела, как у них горят глаза — и поняла, что все по-прежнему работает, надо только помочь!

Илья Черт группа «Пилот»

— Если люди задают себе вопрос «почему важно помогать детям, немощным и старикам?», то я искренне сожалею и скорблю по поводу будущего. этих людей. Ибо отсутствие совести — горе и боль для всех, и для неимущего её, и для окружающих.

Алексей Романов группа «Воскресенье»

— Инициатора фестиваля Сашу Чернецкого знаю как порядочного и принципиального человека, приглашение участвовать в фестивале считаю большой честью.

Благотворительность должна стать нормой, взаимовыручка — основой гражданского сознания. Доктор Лиза делала святое дело, очень важно привлечь к этому как можно большее внимание.

Jack Action музыкальная группа

— Нельзя жить без добра, нельзя быть зацикленным только на своих проблемах. Есть вещи, на которые нужно обращать внимание. Если мы не будем этого делать, не будем помогать друг другу, то зачем тогда вообще этот мир?

То, что произошло с Доктором Лизой, стало огромной трагедией для всей страны. Но дело ее будет жить, а фонд — продолжать работу и помогать детям.