Барьер Цукерберга

Новые правила, изложенные в четырех циркулярах госсекретаря Рекса Тиллерсона, разосланные во все американские посольства, не распространяются только на граждан 38 стран, с которыми у США подписаны соглашения о безвизовом или упрощенном въезде в страну (Visa Waiver Program). К ним относятся члены ЕС и традиционные союзники Америки — Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея. Россия, наряду с Китаем, странами Ближнего Востока и Африки, не входит в этот список «визового благоприятствования», новые правила на нее распространяются.

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Если раньше нас удивляли своей наивностью вопросы анкеты или интервьюера из консульских отделов посольств США (типа «Собираетесь ли вы участвовать в террористической деятельности, провозе оружия и взрывчатки?» или «Будете ли вы заниматься проституцией, когда въедете в Америку?»), то теперь с вас могут потребовать указать социальные сети в интернете, где вы были зарегистрированы, и адреса электронной почты. Если признаетесь в посещении экстремистских сайтов, на визе в США можно ставить крест.

Впрочем если новые правила госдепа будут соблюдаться неукоснительно и буквально и не будут трактоваться консульскими работниками на местах произвольно-расширительно, тогда они могут затронуть лишь очень малую часть россиян.

И второе: не успел новый госсекретарь направить в посольства первый циркуляр, как судебная власть оспорила новый миграционный указ Трампа. Кроме того, оказалось, что меры контроля, изложенные в циркуляре госдепартамента, не были заранее одобрены административно-бюджетным управлением при президенте США (OMB), в обязанности которого входит контроль за всеми новыми правилами, вводимыми в федеральных министерствах и агентствах. Вслед первому циркуляру понеслись уточнения и отмена новых правил. Консульские работники — в легком замешательстве, они не знают, чего еще ждать от руководства госдепа.

Критики Трампа называют такой стиль управления «хронической дисфункциональностью администрации сверху донизу», сторонники президента — «временными трудностями», связанными с тем, что во власть пришло много новых людей, а чиновники из прежней администрации якобы не горят желанием им помогать.

Первая попытка Трампа выполнить свое предвыборное обещание и ввести режим «чрезвычайной проверки» на границе для всех потенциальных террористов из-за рубежа — провалилась. По требованию федеральных судей сразу в нескольких штатах президентский указ от 27 января о запрете на 90 дней въезда в США граждан семи «преимущественно мусульманских стран» — Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена и о запрете на въезд беженцев из Сирии «на неопределенный срок» был оспорен и остановлен. Признано, что его положения нарушают сразу несколько статей конституции. Апелляция администрации Трампа, представленная минюстом, была отклонена.

Впрочем, для российских туристов и обладателей транзитных виз тогда же были отменены послабления в получении виз, введенные указом президента Обамы в марте 2012 года. Своим указом Трамп приостановил действие программы повторной выдачи виз Visa Interview Waiver Program, которая позволяла не проходить личное собеседование в посольстве, если предыдущая виза истекла менее 48 месяцев назад. Теперь этот срок сокращен до 12 месяцев. Наиболее негативное воздействие, отмечает BBC, новые правила окажут на тех, кто летает в Америку в качестве туристов реже, чем раз в четыре года (туристическая виза выдается на три года) и живет в городах, где нет американского консульства.

Интернет-следопыты при посольствах

Когда указ был признан неконституционным, Трамп не сдался и 6 марта выпустил его новую версию. Одновременно президент дал распоряжение госсекретарю, генеральному прокурору и министру внутренней безопасности утвердить новые протоколы и процедуры по улучшению проверки выдачи виз.

С 10 по 17 марта госсекретарь Рекс Тиллерсон разослал четыре дипломатические депеши с разъяснениями нового порядка выдачи виз в Америку.

Главный критерий ужесточения требований предоставления визы — посещение шести государств из «черного списка» (в новой версии из перечня «опасных стран» исключен Ирак, граждане этой страны будут получать визы в особом порядке). Кроме того, в категорию иностранцев, подпадающих под режим особой проверки, включаются те, кто посещал территории, контролировавшиеся ИГИЛ (группировка «Исламское государство», признана в РФ террористической). Например, для иракцев, обратившихся за американской визой, будет важно, на каких именно частях страны и в какое время они находились. Если на «оккупированных территориях» ИГ — сразу включается особый режим проверки, подразумевающий обязательный вызов на интервью. Соискатель визы обязан представить данные о своих адресах, местах работы и зарубежных поездках за 15 лет, а также все номера телефонов, адреса электронной почты и социальных сетей, которыми он пользовался за последние 5 лет.

Теперь, сообщает агентство Reuters, задачей консульских работников станет «обязательный контроль социальных сетей», в которых в прошлом был зарегистрирован соискатель визы. Раньше, сообщил агентству один из бывших дипломатов, проверка осуществлялась крайне редко. Как отмечает Мага Йегани, член Американской ассоциации адвокатов по миграционным вопросам (AILA), время от времени пограничники могли спрашивать только что прибывших в США визитеров об их политических взглядах или попросить показать в телефоне банковский баланс или личную страницу в Facebook. Особенно этим увлекались стражи границы из техасского аэропорта Хьюстон.

У правозащитников большие сомнения насчет конституционности подобных проверок. Проверке могли быть подвергнуты даже обладатели постоянного вида на жительство, «грин-карты», при повторном въезде в Америку. Еще при Обаме управление по таможенной и пограничной охране (CBP) министерства внутренней безопасности (DHS) в июне 2016 года придумало план по сбору информации о социальных сетях прибывающих в Америку иностранцев: план начал действовать в декабре, несмотря на критику со стороны специалистов по безопасности в интернете и адвокатов по миграционным делам. Однако, отмечает издание Naked Security, эта программа при Обаме носила избирательный характер, то есть въезжающие в страну визитеры могли отказаться показывать свои твиты и фейсбучные аккаунты пограничникам. Теперь социальные сети будут проверяться в обязательном порядке еще при выдаче визы для тех, кто попал в категорию, требующую особой проверки.

Из-за возросшего времени проверок процесс выдачи виз для всех остальных тоже может замедлиться. В одном из циркуляров Тиллерсона американским консульствам предписано назначать не более 100 интервью-собеседований в день. Лучше меньше, но тщательнее.

Скорость выдачи виз может затронуть и тех, кто не попал в особую категорию, не посещал страны «черного списка», не состоял в базе данных экстремистских сайтов. Механизм определения категорий иностранцев, которые должны пройти «дополнительную проверку», может определяться работниками консульств, и, как опасаются правозащитники, основанием для тщательной проверки и обязательного собеседования могут стать имя, национальность или не понравившаяся сотруднику консульства фотография аппликанта. «Новые процедуры, безусловно, замедлят процесс выдачи виз, окажут дополнительное давление на заявителей, получить визу в США станет сложней и дольше», — убежден директор Американской ассоциации адвокатов по миграционным вопросам Грег Чен.

«Консульские должностные лица не должны колебаться и отказывать в любом кейсе, представляющем проблему с безопасностью», — пишет Р. Тиллерсон в дипломатических депешах под общим заголовком «Внедрение немедленного усиленного скрининга и проверки визовых приложений». «Все визовые решения являются решениями по вопросу национальной безопасности», — добавил госсекретарь. Похоже, новая администрация предоставляет консульским работникам больший простор действий.

Укрепят ли новые процедуры режим безопасности — вопрос открытый. Пример — «бостонские бомбисты» братья Царнаевы. Они не посещали страны из «черного списка» и территории, контролируемые ИГ. Значит, официально они не попадают в список тех лиц, чье прошлое, в том числе посещение исламистских, экстремистских сайтов в социальных сетях, обязаны отслеживать сотрудники консульских отделов по борьбе с мошенничеством (Fraud Prevention Unit). Именно им предписывается осуществлять мониторинг социальных сетей «подозрительных» соискателей американских виз.

Бывшая помощница госсекретаря в администрации Обамы Энн Ричард сомневается, что намеченное получится исполнить в полном объеме: «Существует огромное количество социальных сетей, и вы не можете своевременно отслеживать их».