Эшелоны на Запад

Министр обороны Беларуси Андрей Равков доложил Александру Лукашенко о ходе подготовки к совместным российско-белорусским учениям «Запад-2017». Учения пройдут с 14 по 20 сентября. В них примут участие не более 13 тысяч военнослужащих (это определено нормами Венского документа), при этом из России на территорию Беларуси прибудут 3 тысячи военнослужащих и 280 единиц боевой техники. И вот теперь, когда есть официальные цифры, ситуация с закупкой вагонов для перевозки военной техники Минобороны России становится для одних еще более запутанной, для других — ясной как утро.

Итак, напомним. В ноябре прошлого года на официальном сайте госзакупок России появилась информация о заказе Министерством обороны 4162 железнодорожных вагонов для военных перевозок в Беларусь. Это вызвало не просто недоумение в Беларуси (а заодно и на Украине), а вполне объяснимую тревогу: что, кого и зачем повезут эти четыре тысячи вагонов в Беларусь? Ведь заказ на 2016 год составлял лишь 50 вагонов, на 2015-й — 125.

Военные эксперты высказывали разные предположения. Одни утверждали, что с белорусской территории российские войска могут оперативно соединиться с калининградской группировкой и замкнуть «прибалтийский котел». Другие — что российского контингента все равно будет недостаточно для установления военного контроля над Беларусью и повторения крымского сценария, ведь пары тысяч «зеленых человечков» ни на каких учениях для этого не хватит. Им, правда, активно возражал один из лидеров белорусской оппозиции, подполковник запаса и бывший политзаключенный Николай Статкевич: «Хочу ответить некоторым доморощенным «военным специалистам», которые рассуждают, что 4 тысячи вагонов не могут быть агрессией и недостаточны для переброски армии. Они утверждают, что этого достаточно только для доставки в Беларусь российской дивизии. Какая дивизия? Батальона хватит для оккупации, учитывая настроение лукашенковского командования».

«Новая газета» в конце прошлого года решила не полагаться на версии аналитиков и политиков и отправила в Министерство обороны России официальный запрос. Редакция ждала его 55 дней. Ответ пришел в конце января. Министерство обороны отвечает на запрос редакции: «…Ориентировочный объем воинских железнодорожных перевозок в рамках проведения данного учения («Запад-2017. — Ред.) составит около 4 тысяч вагонов (2 тысячи вагонов в район проведения и 2 тысячи вагонов — обратно). При этом объем воинских железнодорожных перевозок 2017 года соизмерим с объемами перевозок в рамках проведенных на территории Белоруссии учений прошлых лет: «Запад-2009» — более 6 тысяч вагонов, «Запад-2013» — почти 2,5 тысячи вагонов. Совместные стратегические учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад» проводятся раз в 4 года (начиная с 2009 г.)».

Мой коллега Валерий Ширяев тут же написал: спите спокойно, белорусы, вам ничего не угрожает, а информация о госзакупках на финансирование совместных учений появляется на соответствующем сайте только с 2015 года после специального постановления, так что как оно было раньше — все равно не выяснить. Но спать спокойно нам, белорусам, как-то не удается: ответ Минобороны показался, особенно с учетом 55 дней подготовки четырех предложений, странным, как и военная логистика. 4 тысячи вагонов для учений «Запад-2017» Министерство обороны России простым арифметическим действием получает из «2 тысяч вагонов в район проведения и 2 тысяч вагонов — обратно». Это как, интересно? Если две тыщи туда, две обратно — куда денется первая партия вагонов? Их оставят белорусским пионерам на сбор металлолома? А вторая партия, которая «на вывоз», как попадет в Беларусь — порожняком? Впрочем, давайте поверим. Заявка на сайте госзакупок оформлена не слишком внятно («выполнение воинских грузовых перевозок»), так что можно предположить, что речь идет и о количестве вагонов, и об услугах, вагон-рейсах. Ну ладно, господа офицеры велели делить на два — делим. Получаем 2081 вагон.

Кстати, министерство обороны Беларуси информацию коллег по поводу вагонов не опровергло и не подтвердило. Начальник управления информации главного управления идеологической работы министерства Владимир Макаров ответил мне четко: «Все перемещения военных эшелонов с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь согласовываются с белорусской стороной и отслеживаются Министерством обороны». На вопрос «Так сколько их было на прежних учениях?» Владимир Макаров еще раз повторил предыдущую фразу.

Интернет — чертовски опасная штука. Да, в 2015 году все государственные структуры обязали публиковать свои заказы на сайте госзакупок. А до того — нужно верить официальным письмам в редакцию на бланке Минобороны России, где написано, что для учений «Запад-2009» было заказано более 6000 вагонов. Так вот, не нужно этому верить.

Там, где нет информации о госзакупках, дыры затыкают официальные пресс-релизы и интервью должностных лиц. Итак, учения «Запад-2009». Начальник российского Генштаба, первый заместитель министра обороны России Николай Макаров говорит 12 сентября 2009 года (его слова цитирует официальный сайт Министерства обороны России): «Осуществляется масштабная перегруппировка войск. Восемь эшелонов уже прибыло на территорию Республики Беларусь и 15 эшелонов находятся в движении». Итого — 23 эшелона. А теперь учим матчасть.

Максимальная длина воинского эшелона не должна превышать 57 условных вагонов. Условный вагон соответствует длине стандартного полувагона длиной 14 метров (к слову, полувагон — это не полвагона, это просто вагон без крыши для перевозки грузов). А теперь умножаем и получаем: 23 эшелона — это максимум 1311 вагонов. Заметьте, максимум. Едва ли все 23 эшелона в Беларусь отправлялись груженными под завязку. Но пусть все будет по максимуму. И еще умножим на два по предложенной министерством схеме: тысяча туда, тысяча обратно. Предположим, что речь идет всего лишь об объеме перевозок. Получаем 2622 вагона, но при всех реверансах никак не «более 6000». То есть цифры завышены почти втрое.

Если прибавить к этому 55 суток на подготовку этих цифр — похоже, что они брались просто из общей дискуссии: «Вася, что им ответить?» — «Ну напиши… например… ну шесть тыщ, чтоб масштабнее». Хотя в действительности — втрое меньше.

Впрочем, мы не знаем, сколько в действительности, потому что Министерство обороны окончательно запуталось в цифрах. Вот цитата из пресс-релиза министерства от 9 сентября 2013 года: «Для передислокации войск, задействованных в учении «Запад-2013», будет задействовано 20 воинских эшелонов. На территорию Республики Беларусь для участия в учении отправится 2520 российских военнослужащих».

Итак, если верить военным, вот что получается. Разница между количеством «вагонов на Запад» между учениями 2009 и 2013 годов — 3500 (6000 и 2500). Хорошо, делим пополам, как приказано, и получаем 1750. А разница между количеством эшелонов — всего 3. И они хотят сказать, что 1750 вагонов умещаются в три эшелона? Почти 600 вагонов в эшелоне? Ребята, не завирайтесь.

Нет госзакупок — ищи пресс-релиз или прямую речь, это простое правило всегда работает. Большие шишки забывают о том, что можно удалить любую информацию с сайта, но она останется в кэше. Можно, например, держать в тайне передислокацию 28-й мотострелковой дивизии с Урала в приграничные с Беларусью Клинцы, как это было прошлой весной, но какой-нибудь лейтенант, а то и сержант непременно зайдет в социальные сети и спросит: «А что у вас в городе интересного, а то мы к вам всей дивизией перебазируемся?»

Когда 24 мая прошлого года в Клинцы прибыл первый эшелон с военной техникой и личным составом, Дмитрий Песков еще 2 июня объявлял информацию о передислокации абсурдной. Бравые мотострелки уже вовсю «чекинились» с местными девушками, а в Кремле называли это бредом. Потом, когда отсмеялись и в России, и в Беларуси, и в Клинцах, Песков признал: да, есть такое дело, но это не военный, а политический шаг — дразнилка, ответ на активность НАТО на восточных рубежах России.

В эпоху социальных сетей можно обойтись без источников в Министерстве обороны — те могут молчать или сливать дезинформацию, но какой-нибудь прапорщик или солдат из Бурятии непременно опубликует пост с фотографией и описанием, куда едет и с каким приказом, в какой форме и с какой легендой. Двадцать первый век отменил не только телефоны-автоматы с монетками. Он отменил военную тайну. Ее унес с собой Мальчиш-Кибальчиш.