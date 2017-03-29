«Вашим домом интересуется правительство»

В корпункт «Новой газеты» в Крыму обратился керченский бизнесмен Илларион Гапицонов: «Члены правительства Крыма отбирают у меня пятиэтажный дом, который моя компания «Аудит» два года строила в Керчи на свои деньги и в который я вложил 100 млн рублей».

Дом, о котором идет речь, мне знаком. Новенькая пятиэтажка на шоссе Героев Сталинграда привлекла мое внимание еще в апреле прошлого года. Тогда я приехал в микрорайон Нижний Солнечный, чтобы сфотографировать пустырь, на котором должны были построить дома для переселенцев из Цементной слободки — другого керченского микрорайона, который пойдет под снос. Никаких домов для переселенцев построено тогда не было, хотя к октябрю люди уже должны были вселиться в новые квартиры. Но этот самый желтый дом уже стоял.

Забегая вперед, скажу, что дома для переселенцев из Цементной слободки не сданы до сих пор, сроки были провалены уже трижды. Поэтому переселение людей из идущих под снос домов в «желтую пятиэтажку» было хорошей идеей, с нее все и началось.

До «отжима»

— Я купил «желтую пятиэтажку» в недостроенном виде в декабре 2013 года у феодосийского предпринимателя Ромы Лукичева. Тогда она представляла собой фундамент и часть цокольного этажа, — Гапицонов рассказывает историю дома от постройки до «отжима». — Лукичев строил в Севастополе дома для Минобороны России, но закончить стройку не смог: комиссия военного ведомства выявила недостачу 580 млн рублей. Его отстранили. Работы продолжила моя компания «Керчьстрой».

Чтобы Гапицонов не обратился в органы и пропавшие полмиллиарда рублей не начали искать, Лукичев, по словам Иллариона, предложил ему закрыть часть пропавших денег своими активами: башенными кранами, землей, недостроенными домами.

— И хотя из 580 млн предложенные Ромой активы компенсировали лишь 120 млн, я согласился. Можно сказать, пожалел его.

28 декабря 2013 года принадлежащее Лукичеву ООО «Технопласт» продало ООО «ЮК Аудит» Гапицонова объект незавершенного строительства по адресу: Керчь, улица Героев Сталинграда, д. 14А. Подписи под договором поставили сам Илларион и директор «Технопласта» Роман Михайличенко.

— На тот момент готов был только фундамент и часть цокольного этажа, — Илларион показывает фотографии. — За два года моя компания достроила четыре этажа, произвела чистовую отделку подъездов. В марте прошлого года Госстройнадзор Крыма признал наш дом готовым к эксплуатации. Мы начали готовить квартиры «под ключ».

В октябре 2016-го в Керчь с инспекцией приехал действующий на тот момент замглавы Крыма Олег Казурин, который отвечал за реализацию Федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма, в том числе — за переселение жителей из Цементной слободки.

— Увидев, что дома для переселенцев не готовы даже наполовину (сдать их надо было уже в декабре. — И. Ж.), он разозлился и отстранил от работ генерального подрядчика — владивостокскую фирму «Китеж». И тут ему в глаза бросился наш дом: он стоит всего в 200 метрах от переселенческих недостроев. Меня пригласили на встречу к заместителю главы администрации Олегу Шевченко. Тот сказал, что правительству Крыма интересна моя пятиэтажка, предложил выгодные условия. Я направил в Совмин коммерческое предложение по выкупу дома в рамках ФЦП, приложил к нему все документы на дом. И параллельно подал в Росреестр заявление о регистрации права собственности на объект завершенного строительства. В тот момент я был по-настоящему рад: продать дом разом — большой успех.

«Технический» директор

Не прошло и месяца после разговора Иллариона с Олегом Шевченко, как ситуация с «желтой пятиэтажкой» приняла странный оборот.

2 ноября 2016 года Госкомитет Крыма по государственной регистрации права уведомил Гапицонова о том, что регистрация права собственности его компании на пятиэтажку приостановлена. Основанием послужило поданное в этот же день заявление ООО «Технопласт» (компании, продавшей Гапицонову недострой) «о возврате документов без рассмотрения». Что именно содержалось в заявлении «Технопласта» — неизвестно.

14 ноября начальник Госстройнадзора Крыма Сергей Тимощенко (в феврале 2017-го отправлен в отставку) подписал приказ об отмене регистрации декларации о начале строительства дома компанией Гапицонова. В приказе говорится, что решение принято «на основании обращения Минстроя Крыма».

— Я начал выяснять, что происходит. Оказалось, сразу после предоставления правительству республики документов на дом свои права на него внезапно предъявило ООО «Технопласт». До меня дошла информация о том, что компания Лукичева пытается отыграть ситуацию назад и признать договор купли-продажи недостроя не просто незаконным, но и вообще поддельным, — говорит Гапицонов.

Иллариону удалось выйти на Романа Михайличенко — директора «Технопласта», с которым они в 2013 году подписывали договор купли-продажи дома.

— Он признался, что в начале ноября его вызывали в Крым, чтобы подписать ряд документов. Сам он живет и всегда жил в Киевской области. Функции директора исполнял чисто технически. Я попросил его приехать в Керчь и рассказать, как все было, не только мне, но и следователям.

19 ноября 2016 года Михайличенко и Гапицонов встретились в Крыму. 23 ноября Михайличенко в присутствии сотрудников УЭБиПК МВД Крыма дал следующие показания:

«Я, Михайличенко Роман Олегович <…> являюсь гражданином Украины, в настоящее время проживаю в г. Вышгороде Киевской области.

Приблизительно в 2006–2007-м мой знакомый Михаил в г. Киеве предложил заработать денег, мне необходимо было переоформить на себя фирму ООО «Технопласт», на поезде я приехал в Крым, меня встретил парень и привез в офис в г. Феодосии, там были подготовлены все необходимые документы, которые я впоследствии подписал. Со мной расплатился парень, светловолосый, крупного телосложения, по имени Лукичев Роман. Все оригиналы уставных документов и печать остались у Лукичева.

В декабре 2013 года Лукичев связался со мной с просьбой приехать на нотариальную сделку купли-продажи недостроя в Керчи, сказал, что со мной рассчитается покупатель. Я приехал в г. Симферополь, меня встретил парень по имени Илларион, и мы поехали в Керчь к нотариусу. После подписания договора Гапицонов Илларион заплатил мне тридцать тысяч гривен. Я уехал домой в Вышгород.

В начале ноября 2016 года через моего соседа мне передали записку с просьбой связаться с парнем по имени Антон, я позвонил ему. Некий Двоськин Евгений (вероятно, имеется в виду Евгений Двоскин — советник председателя совета директоров Генбанка, через который реализуется ФЦП. — И. Ж.), представившись старым собственником, [сообщил, что] хочет купить обратно ООО «Технопласт», попросил меня приехать в Крым для нотариальных действий, за это он мне заплатит $3000. Водитель Антон привез 7 ноября меня в Симферополь, 8 ноября я подписал документы. Как мне объяснил Евгений Двоськин, какие-то донецкие «отжали» у меня фирму, необходимо дать показания у нотариуса, что я не подписывал договора купли-продажи и Гапицонова Иллариона не знаю. Двоськин отдал мне обещанные деньги, и я поехал на автобусе из Симферополя в Киев. Через два дня Антон связался со мной и попросил приехать еще раз, чтобы переписать фирму. Я приехал, подписал у того же нотариуса документы, и мне юрист Двоськина дал 68 000 руб­лей».

Кроме того, по словам Михайличенко, он не давал согласия на перерегистрацию ООО «Технопласт» в российском правовом поле: это якобы сделали без него (на дом сейчас претендует именно зарегистрированное в РФ предприятие, в котором Михайличенко числится учредителем). Михайличенко подал административный иск к ИФНС (Инспекции Федеральной налоговой службы) по Симферополю с требованием отменить регистрацию ООО «Технопласт» в России. Судебное разбирательство началось в январе 2017 года и длится по сей день.

— Я и сам в ноябре 2016 года встречался с Евгением Двоскиным в головном офисе Генбанка в Симферополе, — говорит Илларион Гапицонов. — Пытался объяснить, что Лукичев продал мне фундамент и сделка была законная. Но Евгений не стал меня выслушивать и предложил обратиться со своими претензиями к Лукичеву, мол, фирму с домом он (Двоскин. — И. Ж.) купил законно и ни с кем не считает нужным по данному вопросу разбираться.

9 января 2017 года Роскомрегистр зарегистрировал сделку по передаче мэрией Керчи земли под «желтой пятиэтажкой» в аренду ООО «Технопласт». Одновременно в Едином государственном реестре недвижимости дом зарегистрировали как объект незавершенного строительства площадью 850,1 м2 вместо реальных 3200 м2.

— Сейчас «Технопласту» остается только оформить декларацию о готовности дома к вводу в эксплуатацию и получить права собственности. Сдавать его в рамках ФЦП, как это планировалось изначально, они, видимо, не будут — уже достроены те дома, которые предназначались для переселенцев изначально. Но остается возможность либо реализовать мою пятиэтажку в рамках программы по переселению людей из ветхого жилья, либо просто продать квартиры в розницу, — говорит Илларион. — При этом у меня есть договор купли-продажи недостроя, у меня есть акты проверок Госстройнадзора и прочие документы, которые свидетельствуют: дом мой, и строила его моя компания. Разумеется, мы будем судиться.

«Клевета или провокация»

Директором российского ООО «Техно­пласт», согласно выписке из ЕГРЮЛ, является житель Коктебеля Сергей Моисейченко. При этом указанный в выписке из реестра телефон директора заблокирован.

Я отправился в Феодосию, чтобы вручить руководству компании информационный запрос, но на месте офиса оказалось общежитие.

Ситуацию согласился прокомментировать акционер Генбанка Евгений Двоскин.

— О предпринимателе Илларионе Гапицонове я впервые узнал из его обращения в приемную президента РФ (обращение было написано в феврале, и впоследствии спущено в Совмин Крыма. — И. Ж.). В обращении он также обвинял меня, министра строительства Крыма Кононова и зампреда правления Генбанка Сергея Мохова в попытке отнять у него данный дом. Сейчас мною и другими упомянутыми в этом обращении людьми поданы в полицию заявления о клевете (копия имеется в распоряжении редакции. — И. Ж.).

По словам Евгения Двоскина, ни с Илларионом Гапицоновым, ни с Романом Михайличенко он никогда не встречался. Кроме того, он утверждает, что его люди проводили проверку указанного дома и подтвердили права ООО «Технопласт» на здание.

— Как можно «отжать» у кого-то имущество, которое ему не принадлежит, я не знаю. И зачем мне давать некоему Михайличенко деньги за «Технопласт»? Какая моя выгода? Я считаю, что вся эта ситуация является провокацией. Украинской или еще чьей-нибудь. Не знаю, кому это нужно.