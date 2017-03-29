Мал мала имущие

Петр Саруханов / «Новая»

У нищего всегда дело в шляпе и в газете, которую он подстилает, чтобы возле шляпы усесться. И вот интересно, что подумал бы нищий, разглядев в подстилаемой газете заголовок: «Один из депутатов Владимирской области примерил на себя роль малоимущего». Возможно, огляделся бы вокруг, не сидит ли тот депутат поблизости и не создает ли конкурентную среду. А то надо подойти и накостылять ему, несмотря на его депутатскую неприкосновенность…

Я и сам зацепился за этот заголовок, как за гвоздь в табуретке, и сначала подумал, что этот депутат ради эксперимента решил пожить месяц на минимальную российскую зарплату. Ну чтобы потом, отлежавшись в больнице и пройдя санаторный курс реабилитации, набросать тезисы к встрече с избирателями. Но жизнь богаче… Не богаче какого-либо депутата, а богаче наших представлений о ней. Оказалось (я это проверил, заглянув на сайт областной прокуратуры), что некий депутат из города Гусь-Хрустального, будучи также генеральным директором крупного предприятия, прикинулся малоимущим «для получения ежемесячного пособия на детей в семье со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума». Принес в органы соцзащиты фиктивные справки и стал получать на двоих малолетних детей пособие. Пустяковое пособие — около 400 рублей на ребенка. Ладно, субсидий на оплату коммунальных услуг удалось выбить на 30 тысяч рублей, а то не стоило бы и затевать эту канитель со справками.

Этот генеральный малоимущий, надо полагать, сбил с толку тех, кто у нас подсчитывает бедных. Но он лишь немного исказил статистику в одну сторону, а в другую сторону ее гораздо сильнее искажают многочисленные граждане, которых отказываются считать бедными, хотя они реально бедствуют. Так, в Волгограде женщине-инвалиду I группы чиновники отказали в пособии на ребенка. В Омске мэрия не хотела признавать малоимущей женщину с четырьмя детьми, и, пока прокуратура не внесла мэру Вячеславу Двораковскому соответствующее представление, он мог искренне утверждать, что об этой горожанке представления не имеет.

Таких примеров уйма, но хочется привести положительный пример об отношении к бедности, и, желательно, из той же Владимирской области, где бедными прикидываются слуги бедных. И вот вам городок Струнино, и вот вам магазин, которым владеет предприниматель Мамуд Шавершян. Здесь уже 8 лет бесплатно выдают хлеб бедным. При этом никаких справок не просят. Считает человек себя бедным, приходит в магазин Шавершяна и получает черный или белый хлеб. Две тысячи батонов и тысяча буханок уходят ежемесячно, как говорится, мимо кассы.

Шавершян прикинул, что тех, у кого не хватает денег даже на хлеб, в Струнине человек 70. Но, как и многие наши эксперты, ошибся. Не зря же вице-премьер Ольга Голодец недавно сказала, что бедных у нас больше, чем мы полагаем. Так и в Струнине бывают случаи, когда бесплатного хлеба всем не хватает. И что вы думаете? Народ принимается жаловаться на… Шавершяна. Ведь одни считают, что хлеб тут выдают по указанию президента, другие, получив батон, — пишут благодарственные письма губернатору. И если хлеб кончается, то ругают… хозяина магазина. Скандал из-за нехватки бесплатного хлеба — это зрелище.