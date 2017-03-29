Новая газета

Лекция Григория Явлинского «Российские параллели: 1917 — 2017»

Фото: «Новая газета»

Политика

Анна ИгнатенкоГлеб ЛиманскийГригорий Явлинский«Новая газета»

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В отсутствие современной честной оценки произошедшего 100 лет назад, российское общественное сознание обречено метаться между идеей революции как блага и единственного способа добиться перемен и идеей сбережения действующей власти во что бы то ни стало как единственно возможной формы существования в современном мире.

О политических параллелях 1917 и 2017 годов и об оценке событий столетней давности рассказывает экономист и политик Григорий Явлинский. 

После лекции политик ответил на вопросы читателей «Новой газеты»: об элите, выборах, школе и уличных протестах. 

При участии Кристины Прудниковой

Теги:
протесты, акции протеста, революция, явлинский, яблоко

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