Митинги против реновации прошли в Москве. Фотографии

В субботу и в воскресенье в Москве прошли митинги против программы сноса пятиэтажек. По данным организаторов, в акциях приняли участие около восьми тысяч человек. При этом полиция насчитала на митинге 27 мая всего тысячу человек, а на акции 28 мая — три тысячи. Митингующие потребовали отправить мэра Москвы Сергея Собянина в отставку.

28 МАЯ. МИТИНГ ПРОТИВ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ НА УЛИЦЕ ВАВИЛОВА По версии МВД в шествии приняли участие около 3 тысяч человек. По оценкам Белого счетчика - 4,9. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Протестующие прошли по улице Вавилова от дома 21 до дома 46. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» «Закон лишает меня моей собственности, моей земли, которая очень дорогая. И переселяют на дешевую!», - жалуется Мария, жительница сталинки (Академический район). Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Путь шествия преграждали три ямы в трамвайных путях. Людям приходилось сворачивать плакаты и расходиться в стороны. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Помимо лозунгов «Собянина в отставку», также звучали «Раз-два-три, Собянин, уходи» и другие пожелания по смене действующей власти. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Строительная лента стала символом протеста недовольных программой реновации ветхого жилья. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Митинг в Черемушках, улица Вавилова. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Вячеслав Мальцев, партия «Парнас» Митинг в Черемушках, улица Вавилова. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» 27 мая. Митинг против реновации на Суворовской площади «Этот закон против конституции», - говорит Тамара, жительница района Богородское. - «Наш префект на встрече с жильцами проговорился, что переселят в Колошино - это промзона, где в советское время был могильник». Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» «Я проголосовала в МФЦ против, мне дали бумагу, пришёл код-подтверждение, который не работает!», - жалуется Алина, жительница района Марьина Роща. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» По словам организаторов, на митинг старались не пускать провокаторов с плакатами "За снос" и "За Собянина". Милиция же в свою очередь не пропускала плакаты, призывающие к свержению власти, в частности - "Собянина в отставку". Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Противники сноса на Пресне пришли на митинг на Суворовской площади в числе первых. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Пришедшие без плакатов разбирали листовки с "символом" противоборства реновации на входе. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» По оценкам МВД на митинг пришло около тысячи человек, по данным организаторов - от 2 до 3,5 тысяч. Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» «Я читала закон, он говорит о другом», - говорит Елена из Марьиной рощи. - «Обещания Собянина с ним не совпадают». Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» «Сейчас они пришли за нашим жильём. Якобы - за облагораживанием». Татьяна (Ховрино) и Игорь (Войковская). Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета» Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»