Новая газета
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Ударники доноса. Этим занимаются все — от городских сумасшедших до депутатов Госдумы

Первая полоса «Новой газеты» и обзор свежего номера

Политика

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Главная тема свежего номера «Новой газеты» — донос как самый простой способ стать героем новостей и соцсетей. Этот механизм работает только в государстве, где доносы внимательно читают. Например, в России

В номере собрались:
 
Что еще почитать в номере?
 
  • Танковый вальс по спискам. Ирина Лукьянова — о том, как идея министра обороны и губернатора Московской области собрать ВСЕХ выпускников в парке «Патриот» вызвала ужас и панику у детей, родителей и учителей
  • Дело, покрытое угольной пылью. Ирек Муртазин — о том, что связывает миллиарды полковника Захарченко и аресты в окружении вечного губернатора Кемеровской области Тулеева.
  • За нашу и вашу ренту. Арнольд Хачатуров — о том, как население нашей страны стало более зависимо от социальных выплат, чем в позднем СССР

 

Здесь вы можете полистать свежий номер, а здесь — подписаться на «Новую газету»

Теги:
первая полоса, обложка, анонс

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