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Ударники доноса. Этим занимаются все — от городских сумасшедших до депутатов Госдумы
Первая полоса «Новой газеты» и обзор свежего номера
«Новая газета»редакция
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Главная тема свежего номера «Новой газеты» — донос как самый простой способ стать героем новостей и соцсетей. Этот механизм работает только в государстве, где доносы внимательно читают. Например, в России
В номере собрались:
- Наталья Поклонская, которая пошла по пути Матильды Кшесинской и превратила свою жизнь в скандальное шоу за государственный счет. Колонка Марины Токаревой
- Владимир Овчинников, художник-самоучка из Боровска, уличные фрески которого уничтожают местные титушки по указанию мэра. Очерк Зои Ерошок
- Пять самых успешных доносчиков в новейшей истории и их жертвы. Исследование Алисы Кустиковой
Что еще почитать в номере?
- Танковый вальс по спискам. Ирина Лукьянова — о том, как идея министра обороны и губернатора Московской области собрать ВСЕХ выпускников в парке «Патриот» вызвала ужас и панику у детей, родителей и учителей
- Дело, покрытое угольной пылью. Ирек Муртазин — о том, что связывает миллиарды полковника Захарченко и аресты в окружении вечного губернатора Кемеровской области Тулеева.
- За нашу и вашу ренту. Арнольд Хачатуров — о том, как население нашей страны стало более зависимо от социальных выплат, чем в позднем СССР
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