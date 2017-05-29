От Иуды до Поклонской

Петр Саруханов / «Новая»

Что ж, режиссер Алексей Учитель, конечно, изнурен и рассержен бесконечными проверками и подсылками то налоговой инспекции, то «православных экстремистов», и все ж ему в его хлопотах пора подумать, чем вознаградить за грядущий триумф «Матильды» своего самого рьяного пиар-агента. По сути, какой бы фильм он в итоге ни снял — тонкий, умный, правдивый или так себе, средний, клюквенный, «страновые аншлаги», лом зрителей, всеобщая медиаподдержка ему обеспечены. И сделала это в одиночку умница, красавица, депутат Наталья Поклонская.

Загнала сорок тысяч одних курьеров, написала десятки страниц запросов, потратила несчетное количество государственных денег, чтобы «Матильду» — закрыть. Создала прецедент поверх еды — сверхожидаемую новую кинозапрещенку!

Но, как известно, девушка не может различить даже Александра Суворова и Александра Грибоедова. Где уж ей знать, что статус святого реальной земной биографии не отменяет. Православная церковь в своих рядах имеет не одного и не двух святых, известных бурной жизнью, а то и разбоем. Святого Вонифатия, к примеру. Что касается последнего русского императора, то в его жизни было много темного и трагичного — от Ходынки до Распутина, от убийства Столыпина до отречения. И, как пишет известный историк церкви, о. Георгий Митрофанов, готовивший материалы для канонизации Николая II, «…если мы действительно считаем, что Николай Александрович — святой, не надо бояться отражать какие-то греховные пятна в его судьбе. Они потому и даются, чтобы мы поняли, что святыми становятся обычные, простые, нормальные люди, преодолевая свои немощи. Это не терминаторы благочестия, которые рождаются сразу святыми, по средам и пятницам материнскую грудь в младенчестве не берут…».

Говорят, вопрос с «Матильдой» достиг уже таких вавилонских масштабов, что даже в недрах Думы и контролирующих органов всерьез обдумывают, чем бы обезопасить себя от депутата Поклон­ской, которой касается буквально все — от не­положенного колеса обозрения до новых православных апокрифов. А еще говорят, не имеющая отношение к церкви организация «Христианское государство — Святая Русь», угрожающая жечь кинотеатры за показ будущего учительского фильма, — специально сконструированный фантом: наша щедрая на морок реальность скоро покажет — кем и для чего.

…Если верить дневникам Матильды, хранящимся в фондах Бахрушинского музея (и многочисленным свидетельствам современников), роман ее с наследником был задолго до его женитьбы, помазания на царство и так далее. В центре фильма — не последний русский царь, а биография примы Мариинки Матильды Кшесинской. И если нельзя выпускать фильм Учителя, надо тогда и все тиражи дневников многоопытного директора императорских театров Владимира Теляковского скорее собрать и сжечь. Вот он какого был мнения о, так сказать, «феномене Матильды»:

«Неужели это театр, и неужели этим я руковожу? Все довольны, все рады и прославляют необыкновенную, технически сильную, нравственно нахальную, циничную, наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями и не только это не скрывающую, а, напротив, вплетающую и это искусство в свой вонючий циничный венок людской падали и разврата».

Кстати, президент на днях по другому поводу, но исчерпывающе объяснил публике, кто у нас матери-родине ценен: всё по-прежнему они, дураки. Всепогодные и вездесущие, приходят с обысками, возбуждают дела, пишут запросы в форме доносов. Они, видимо, заведены на всех этажах власти для фона парадного портрета единственного умника страны.

…Поэтому сидит она, украшение нашей государственности, и пишет. А как известно, у нас «государственно-правовой институт депутатского запроса регулируется нормами Федерального закона «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» от 8 мая 1994 г. Согласно ст. 13 указанного закона, орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, должны дать на него ответ в устной (на заседании соответствующей палаты парламента) или письменной форме не позднее чем через 15 дней со дня его получения или в иной, установленный палатой срок».

Так что деньги проверяющим из госбюджета платить и платить! Поклонская уже привыкла жить как героиня нон-стоп-шоу, оплачиваемого из государственной казны. Прямо как ненавистная ей Матильда.

Она, конечно, тоже звезда. Закрепила новый политический вектор — время женщин. Легализовала новый тренд — глупость национальных масштабов. Ставит свой спектакль отважно, напоказ всем, отвоевывая известность любой ценой: из всех искусств важнейшее для нее не тайный стук, а публичный и широко тиражированный донос. И чем шире — тем ярче сияют голубые глаза «крымской весны».

Интересно, может, она слышала, как плохо кончил предтеча всех доносчиков христианского мира — Иуда?