Далеко от Барвихи

Наш хоккей становится придворным со всеми вытекающими. Вот и нынче Континентальная хоккейная лига наиграла разве что на скромный ДК, а церемонию закрытия провела не где-нибудь, а в Барвихе. В том, что богато декорированное действо сильно напоминало вакханалию торжествующей пошлости, многие достойные его участники не виноваты. Отдельные трогательные моменты не скрасили общего ощущения почти непереносимого стыда за хоккей. Церемонии прежних лет, по сравнению с нынешней, были, по крайней мере, ближе к игре.

Нынче скромность не в чести. Теперь принято так: чем меньше реальных достижений, тем больше уверений, что все хорошо и прекрасно. С таким посылом и вышел к залу председатель правления КХЛ Геннадий Тимченко.

И то дело — не мог же благодетель для начала объявить, что накануне торжества новая хоккейная элита лишила членства в лиге один из старейших российских клубов. «Кузню» убрали на раз, простым поднятием рук, вопреки всякой логике и не задумавшись о последствиях. Справедливости ради — трое членов совета директоров КХЛ не поддержали решения, в котором неизвестно, чего больше — цинизма, глупости или элементарной подлости. Те, кто был против, о последствиях думали.

Остается загадкой — зачем этой очень конкретной и ярко выраженной связке бизнес-акул российский хоккей? И зачем они российскому хоккею? Да, с тех пор, как большие любители народной игры Тимченко и Ротенберги с Чернышенко оседлали практически все высшие должности, их питерский СКА (конечно же, их, а чей же еще?) дважды взял Кубок Гагарина, но сборная-то который год без титулов. Порадели своему клубу — понятно, но чем порадели всему российскому хоккею? Чем ему помогли? Очень сомневаюсь, что деньгами. Говорить о том, что КХЛ подняла уровень до немыслимых высот, слегка преждевременно. Надеяться на то, что теперь, насытившись, они обратят внимание на российскую провинцию, особенно в свете озвученных новых планов, наивно. Тот же Кузбасс «заботу» о себе уже ощутил.

То, что новокузнецкий «Металлург» в последние годы прозябал и выживал кое-как, равно как то, что основательная часть вины за бедственную ситуацию лежит на местном городском и клубном руководстве, отрицать невозможно. Но за эти же провальные годы Новокузнецк дал российскому и мировому хоккею Сергея Бобровского, Дмитрия Орлова, Илью Сорокина, Ивана Телегина, Кирилла Капризова, а помимо звезд еще с десяток добротных мастеров. Их с удовольствием приобретали те, кто побогаче, а «Кузня» ковала новых вопреки всему — такой вот феномен.

В награду за служение отечественному хоккею клуб признали абсолютно худшим по восьми критериям и зачистили. По пункту «Подготовка кадров для сборных страны» кузнечане были бы одними из лучших, а тот же флагман в лице СКА — одним из худших клубов. Но такой пункт в новую концепцию развития хоккея не вошел.

История с критериями вообще пахнет отвратительно, потому что об их наличии было неизвестно вплоть до конца сезона. То есть команды были допущены к участию согласно регламенту, а по окончании сезона правила дополнили рядом условий и применили санкции задним числом. Цинизм неприкрытый и вполне отвечающий нынешнему российскому тренду, но в хоккее до сих пор такое все-таки считалось неприличным. Я уж не говорю про широкое обсуждение концепции вообще, как и про то, как и кем она принималась — это тоже «не наше дело». Но я хотя бы про то, что условия игры должны быть известны заранее. Может, «Кузню» это бы и не спасло, но была бы соблюдена хоть формальная честность.

Первый и едва ли не главный пункт перечня претензий к новокузнецкому «Металлургу» звучит диковато: «Спортивные достижения». Во-первых, они были, пусть и до образования «второй по силе лиги в мире». А во-вторых, как применить этот критерий по отношению к клубу, бюджет которого относительно того же СКА в десять раз меньше? Как можно с легкостью наказывать команду, игроки которой из года в год усиливают сильные и благополучные клубы? Кстати, согласно еще одному важному пункту долгов у новокузнецкого «Металлурга», в отличие от многих других (общая задолженность клубов КХЛ — миллиард рублей), равно как государственного финансирования, не имеется.

Конечно, лига должна быть конкурентоспособной, привлекательной, а в идеале и коммерчески успешной. Но тот же СКА с его неограниченными газпромовскими возможностями, особенно в последние годы, делал все, чтобы интрига была убита в самом начале. Назначать виновной «Кузню» в этом смысле даже не смешно. Считать, что с ее уходом конкуренция усилится, вовсе глупо.

Совсем недавно нам говорили, что оптимальное количество команд в КХЛ — 32. Вероятно, целью было обогнать северо­американскую НХЛ. То, что лига непомерно раздута, было ясно даже школьнику, но не общественность же ее раздувала? Теперь сказали, что в целях оптимизации надо уменьшить количество. Но за счет кого?

И вот тут начинается самое интересное. Оказывается, за счет российских клубов. Прежде всего — за счет российской глубинки, которая нынешней сборной России, показавшей на только что прошедшем чемпионате мира в целом достойный хоккей, обеспечила минимум 90 процентов состава. Согласно уже принятой концепции на следующий год закрытую (!) лигу должны покинуть три российских клуба, через год еще два, а на их место придут иностранные команды. Я не шучу. Цитирую Чернышенко: «Мы уверены, что российских клубов всегда будет большинство. При этом слабые клубы, не добавляющие привлекательности лиге, имеет смысл заменить сильными иностранными участниками».

И где эти драмоделы собираются брать сильных иностранных участников, если единственный потенциально сильный финский «Йокерит» принадлежит Ротенбергам? Можно купить еще парочку клубов и засунуть в КХЛ, но это будет лишь видимость усиления. Не говоря уже о том, что никто из будущих иностранных участников и не подумает готовить игроков для сборной России, как не думает об этом любой из нынешних представителей ближнего и дальнего зарубежья.

Такое вот предполагается импортозамещение. Если операция согласована, страшно сказать, с самым главным хоккеистом (это не Третьяк), то остается только развести руками и назвать происходящее единственно подходящим словом: «вредительство».

Только не нужно оправдывать предстоящие исторические изменения желанием претворить в жизнь бизнес-проект под названием «Хоккей». В современной России реальных условий для этого как не было, так и нет. Главе КХЛ Дмитрию Чернышенко, конечно, можно попросить миллиард-другой за телеправа у Тины Канделаки, но руководитель «Матч ТВ» отправит просящего к главе «Газпром Медиа» Дмитрию Чернышенко, и круг замкнется. Количество «сильных участников» заканчивается на «Газпроме» и «Роснефти», которые самый жесткий потолок зарплат как обходили, так и будут обходить и при новых правилах — потому что сами его определяют, и сами же следят за выполнением. Каким образом драть три шкуры со зрителей и при этом добиваться увеличения посещаемости — можно не спрашивать. Остановить все усиливающийся отток за океан не могут даже финансовые монстры — от хорошего не уезжают. А в остальном, прекрасная маркиза…

Конечно, хоккей и этих переживет. Они же временные. Они не хоккей в себе любят, а себя в хоккее. Они внедряют модель, идеально соответствующую нынешним российским условиям и себе лично. Потом за происходящее всем, кто имеет хоть какое-то отношение к великой игре, будет стыдно. Многим стыдно уже сейчас. А этим стыдно не будет. Чернышенко же сказал, что сожалеет по поводу эмоциональной реакции на правильное решение лиги в отношении новокузнецкого «Металлурга». А тамошняя школа «будет работать и поставлять игроков».