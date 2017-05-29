За конный проект

В Татарстане сбой демократии: два народных избранника разошлись во мнениях по жизненно важному вопросу. Один считает, что на главной площади Казани вечно должен возвышаться памятник Ленину, второй полагает, что Ленина пора поменять на Шаймиева, причем первый президент республики (долгих лет жизни ему!) должен не стоять на пьедестале, а восседать на коне. Именно на коне, пусть даже без сабли в руке…

Было бы в нынешнем мае теплее, местные жители нашли бы, чем заняться, а тут, смотришь, помидоры не высажены, а они втягиваются в пустую дискуссию. Ведь чего спорить-то? Достаточно принять во внимание, что защитник памятника Ленину Хафиз Миргалимов — депутат всего лишь республиканского Госсовета, а сторонник замены монумента Фатих Сибагатуллин — депутат аж Государственной думы Российской Федерации. Разный уровень, и ясно же, что в Госдуму мы выбираем людей, мыслящих более масштабно. Их и следует слушать. «Памятник Шаймиеву надо поставить на центральной площади Свободы. Вместо Ленина там должен стоять Шаймиев на коне, — заявил Фатих Саубанович деловому изданию «Бизнес Online». — …Я считаю, что надо, пока живые, оценить труд и поставить памятник». При этом он прокомментировал присвоение Минтимеру Шаймиеву звание Героя Труда России, отметив, что его подвиг — в сохранении целостности Российской Федерации.

Не все пользователи интернета оценили немыслимый замысел Сибагатуллина. Кто-то даже изумился: «И такие люди принимают для нас законы?» Но, так или иначе, идея конного памятника получила немедленное развитие. Некая PR-компания, занимающаяся, как сообщалось, «раскруткой политиков России и СНГ», отправила в мэрию Казани предложение установить на площади не одного бронзового коня, а двух — с двумя седоками. Не подумайте, что это компромиссный вариант и что на конях будут Шаймиев и Ленин. Пиарщики ближе к жизни. Второй всадник — конечно же, нынешний президент Татарстана Рустам Минниханов. Один из инициаторов проекта предоставил газете «Вечерняя Казань» эскиз: первый президент республики и второй скачут на конях в костюмах и галстуках. По замыслу, такой памятник желательно поставить до чемпионата мира по футболу, и туристы валом повалят на площадь Свободы. Подскажем:

хорошо бы поставить еще и третьего коня, чтобы каждый пеший мог взобраться на него и сфотографироваться с двумя конными президентами. А со временем этот запасной конь пригодится для третьего президента.

Дела Ленина плохи, но не надо недооценивать депутата Госсовета Татарстана Хафиза Миргалимова. Хафиз Гаязович все-таки руководитель фракции КПРФ. И он уже дал отпор гипотетической коннице. На днях Миргалимов созвал пресс-конференцию на тему «Оставьте в покое Ленина». Хотя местные власти пока никак не покушались на памятник Ильичу, лидер коммунистов считает, что вбросы информации о смещении вождя с пьедестала неслучайны, что идет «целенаправленная проверка мнений элиты и избирателей». Миргалимов даже пригрозил властям пикетами, но куда, интересно, коммунисты выйдут? На площадь Свободы никаким протестующим по местным законам доступа давно нет. К памятнику Ленину даже Крупскую с плакатом не пустили бы.