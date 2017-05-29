Ветер до 22 м/с и падающие деревья

Порывы ветра в Москве 29 мая достигли 22 метров в секунду. Метеорологи заявляют, что ураган может продлиться до 21:00.

Сообщают о жертвах.

Возле метро «Университет» поваленное дерево убило мужчину. У павильона ВВЦ при падении дерева погибла девушка.

Кроме того, на Ярославском, Киевском, Курском, Белорусском направлениях из-за падения деревьев приостановлено движение поездов. Из-за ураганного ветра московские аэропорты задерживают многие рейсы

Сообщается, что упавшие деревья заблокировали выезд из подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Новая газета» собирает фотографии очевидцев стихийного бедствия.