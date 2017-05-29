Ветер до 22 м/с и падающие деревья

«Новая газета»редакция
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Порывы ветра в Москве 29 мая достигли 22 метров в секунду. Метеорологи заявляют, что ураган может продлиться до 21:00.
Сообщают о жертвах.
Возле метро «Университет» поваленное дерево убило мужчину. У павильона ВВЦ при падении дерева погибла девушка.
Кроме того, на Ярославском, Киевском, Курском, Белорусском направлениях из-за падения деревьев приостановлено движение поездов. Из-за ураганного ветра московские аэропорты задерживают многие рейсы
Сообщается, что упавшие деревья заблокировали выезд из подмосковной резиденции премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Новая газета» собирает фотографии очевидцев стихийного бедствия.
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