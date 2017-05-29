СБУ обыскивает «Яндекс» по делу о госизмене в пользу России

29 мая в офисы украинских филиалов «Яндекса» в Киеве и Одессе пришли с обыском сотрудники СБУ. В спецслужбе сослались на уголовное дело по статье 111 УК Украины («государственная измена»). Менеджмент «Яндекса» обвиняют в незаконном сборе и передаче российским спецслужбам персональных данных украинцев, в частности — украинских военных и сотрудников спецслужб. Ранее президент Украины запретил «Яндекс», Mail.ru, российские соцсети и телеканалы на территории страны.

Уголовное дело

В СБУ полагают, что российские спецслужбы используют данные, собранные поисковиком «Яндекс» и его сервисами на Украине, «для планирования и проведения разведывательных, диверсионных, а также информационно-подрывных операций на территории Украины с целью подрыва целостности страны».

Во время обысков у «Яндекса» изъяли серверное оборудование и документацию компании. Все изъятое, обещает СБУ, будет направлено на экспертизу. Украинские спецслужбы собираются проанализировать перенаправление трафика украинских пользователей на российские серверы, а также координацию передачи информации с территории РФ.

Статья 111 Уголовного кодекса Украины («государственная измена») предполагает лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества. Пока никаких конкретных фамилий подозреваемых СБУ не называет. В формулировках СБУ звучит словосочетание «менеджмент «Яндекса».

Сбор каких данных ставят в вину «Яндексу»?

Личные данные, род занятий, «образ жизни», геолокацию, место проживания, работы, досуга, источники и размеры доходов, номера телефонов, электронных адресов и аккаунтов в социальных сетях.

Спецслужбы формулируют так: среди данных миллионов украинцев сервисы «Яндекса» запоминали и обрабатывали данные в том числе и госслужащих, и сотрудников правоохранительных и специальных органов, военнослужащих Вооруженных сил Украины, других подразделений, принимающих участие в (антитеррористической) операции на востоке Украины.

Реакция «Яндекса»

В компании «Яндекс» заявили, что не знают, с чем связан обыск, но готовы предоставить госорганам Украины всю необходимую информацию.

Обыск. Скриншот с видео, опубликованного СБУ

Реакция России

В Кремле «пока не обладают полной информации» об обысках в офисах «Яндекса». По словам Дмитрия Пескова, нужно понять, с чем связаны следственные мероприятия.

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая назвала обыски в «Яндексе» «бешеной русофобией» властей Украины и заявила о необходимости принять международные акты по информационной безопасности. «Репрессивная машина Порошенко готова переехать права и свободы своих граждан вдоль и поперек в порыве бешеной русофобии», — цитирует Яровую агентство RNS.

Не только «Яндекс»

События в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе происходят на фоне сообщений о том, что СБУ пресекла в Харьковской области «распространение программного обеспечения для просмотра запрещенных пропагандистских телеканалов (российских, — ред.)».

Речь идет о дополнительных модулях для смарт-телевизоров, которые за дополнительную плату позволяли принимать российское ТВ, запрещенных к показу на Украине.

Как сообщает СБУ, новое программное обеспечение разработали местные IT-специалисты, которые занимались администрированием интернет-ресурсов для технической поддержки российских каналов. Хостинг осуществляла одна из крупнейших в стране провайдерских компаний.

СБУ сообщили об обысках в магазинах торговой сети Харькова, которые занимались реализацией дополнительного оборудования для смарт-телевизоров. Оперативные мероприятия там идут в рамках уголовного дела по статье 110 УК Украины («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

Запрет «Яндекса» и российских соцсетей на Украине

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении пакета санкций против России. Согласно документу, на Украине должны заблокировать доступ ко всем сервисам «Яндекса». По санкции также попали сервисы Mail.ru и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Порошенко объяснил это решение желанием заставить Россию «сесть за стол переговоров, выполнить Минск, вывести свои войска с украинской территории и прекратить агрессию».

Уместно вспомнить и высказывание народного депутата Украины Владимира Арьева, который комментировал указ Порошенко следующим образом: «Запрет доступа к россоцсетям — это вопрос безопасности. Жаль, что не раньше.

«На серверах этих сетей в РФ, куда имеют прямой доступ спецслужбы страны-агрессора согласно своему внутреннему законодательству, сохраняются не только личные данные украинских пользователей, но и информация об их перемещениях (геолокация в смартфонах), контакты, связи, фото с этой самой геолокацией».

Среди пользователей есть военнослужащие ВСУ и госслужащие, которые не очень поняли давние призывы компетентных органов относительно добровольного отказа от пользования российскими соцсетями по вышеуказанным причинам. А разговоры о цензуре являются нелепыми в условиях свободного и неограниченного существования фейсбука, твиттера и т.п., на серверы которых российские «органы» доступа не имеют».

А в Совете по нацбезопаснсти и обороне Украины прямо говорилось об угрозе для страны со стороны сервиса «Яндекс.Пробки», данные которого, как заявили члены Совета, могли использоваться для планирования военного наступления на Украину.

По данным экспертов, из-за блокировки сервисов «Яндекса» на Украине, компания потеряет почти 6,9 миллиардов рублей или 10% от всей выручки за 2016 год.

Материал подготовлен при участии Ольги Мусафировой