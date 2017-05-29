Nobrow в Казани

Для центра это уже четвертый сезон подобных фестивалей — в Казани они делали первые подобные независимые площадки. У мероприятия крупная образовательная программа: на нем выступят известный американский теоретик культуры и журналист Джон Сибрук, а также социологи, культурологи и ученые, специализирующиеся в области естественных наук. Рассказывает представитель «Смены» Ильнур Шарафиев.

— Кто приедет на фестиваль в этом году?

— Одним из хедлайнеров станет Джон Сибрук — американский журналист, ведущий сотрудник журнала New Yorker, который известен российской публике по книгам «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры» и «Машина песен. Внутри фабрики хитов».

Также главными гостями фестиваля станут немецкий исследователь, автор книги «Интернет животных» Александр Пшера и филолог, культуролог, шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева.

На фестивале будет представлен блок научно-популярных лекций — состоятся лекции химика Петра Образцова, биолога и автора книги «Происхождение жизни» Михаила Никитина, астрофизика Владимира Сурдина, социологов Елены Здравомысловой и Михаила Соколова.

Отдельная тематическая секция будет посвящена документальным графическим романам и репортажам. В ее программе — лекции редактора швейцарского журнала комиксов «Strapazin» Кристофа Шулера, художников Айно Сутинен, Тиины Лехикойнен, Виктора Меламеда и Ольги Лаврентьевой.

В параллельной культурной программе фестиваля в «Смене» откроется выставка к десятилетию ассоциации финских авторов комиксов и иллюстраторов «Кути кути». Также в дни фестиваля пройдут тематические экскурсии по городу.

— Что такое «Смена» и почему она занялась книжными фестивалями?

— «Смена» — это независимый казанский проект, который включает в себя галерею, лекторий и книжный магазин. Команды «Смены» организовывает лекции, показы отечественных и зарубежных документальных фильмов, выставки современного искусства, художественные резиденции и крупные городские мероприятия. «Смена» открылась в 2013 году с первого в Казани книжного фестиваля. Книжный фестиваль, который пройдет в этом году — уже седьмой в нашей истории. Мы стараемся проводить их дважды в год: зимой и летом. Предстоящий фестиваль станет наиболее масштабным и впервые пройдет не в самой «Смене», а в парке «Черное озеро» в центре Казани.

Ядро фестиваля — это книжная ярмарка, ее идея в том, чтобы показать жителям города книгоиздательское пространство, которое они могут упускать из вида. Книги, которые будут представлены на ярмарке, в основном не попадают на полки сетевых книжных магазинов, а остаются в небольших независимых книжных лавках. К тому же их будут продавать сами издатели по более доступным ценам — без магазинной наценки. Большую часть книг, представленных на ярмарке, нельзя купить нигде в Казани, кроме как на ярмарке или в «Смене».

— Чему были посвящены предыдущие сезоны фестиваля, кто на них приезжал, какой был накоплен опыт?

— Мы приглашаем на фестивали представителей академического мира, книгоиздателей, литературных критиков, публицистов, лауреатов литературных премий — писателей, популяризаторов науки. В разные годы на фестивалях выступали Ирина Прохорова, Юрий Сапрыкин, Антон Долин, Виктор Ерофеев, Константин Мильчин, Андрей Аствацатуров, Ирина Корина, Александр Иванов, Михаил Котомин, Лев Данилкин, Борис Куприянов, Александр Соколов, Сергей Попов, Александр Панчин, Сергей Кавтарадзе.

Мы стараемся сделать наши Зимние фестивали тематическими — например, в последний фестиваль был посвящен довольно широкой теме — науке и самообразованию, мы пригласили на него с лекциями видных ученых. За год до этого на Зимнем фестивале акцент был на книгах по искусству — соответственно, была и тематическая лекционная программа, связанная с искусством.

В отличие Зимнего фестиваля, Летний фестиваль — более масштабный, проходит во дворе «Смены», в этот раз он вынесен в парк в центре города, и его повестка — максимально широкая.

— В чем специфика публики в Казани? Кто приходит на фестиваль? Представлены ли на фестивале местные издательства?

— Аудиторию фестиваля трудно как-то описать — она очень разная, и отличается от тех людей, которые посещают «Смену» регулярно. Это и студенты, и молодые семьи, и пожилые люди, которые приходят купить себе книги, послушать лекции, поучаствовать в семейных образовательных событиях.

На фестивале всегда бывают представлены несколько местных издательств, работающих с местными авторами — как современными, так и ставшими классиками, с локальными историческими сюжетами, с архивными источниками и современной городской повесткой. В их числе и наше собственное издательство «Смена».

Наталия Фишман помощник Президента Республики Татарстан

— Мы как раз почти закончили реновацию парка «Черное озеро» и решили, что пришло время «вдохнуть в него жизнь». Мы считаем, что просторное пространство парка позволит расширить программу фестиваля, и посетители смогут с пользой провести время на свежем воздухе. «Черное озеро» – особенный парк, он входит в список объектов историко-культурного наследия Татарстана. Фестиваль пройдет в той части парка, которую благоустроили в 2016 году в рамках республиканской программы Развития общественных пространств, вторую часть парка откроем для горожан уже этим летом – теперь можно будет отдыхать и у озера.

Я считаю, что площадка и мероприятие идеально подходят друг другу — аудитория Книжных фестивалей «Смены» это вечно всем интересующаяся молодежь с горящими глазами и интеллигентные горожане. Мы решили поддержать эту инициативу ребят.