Севастопольский дом престарелых требует от 90-летнего ветерана Войны Анны Васильевны Палашовой выплатить учреждению 34 841 рубль 67 копеек, в противном случае грозя выселением. Указанная сумма — задолженность ветерана за проживание в доме-интернате.

— При Украине люди платили за содержание в доме престарелых 75% от пенсии, — объясняет директор дома-интерната Яна Ганчева. — После перехода Крыма в состав России, законодательство изменилось: на счет учреждения через пенсионный фонд должны поступать 75% от любого дохода наших клиентов, кроме единоразовых выплат. В 2015 году мы посчитали доходы Анны Васильевны: пенсию, ветеранские и так далее, — и рассчитали сумму, которую за нее нам будет переводить пенсионный фонд. Получилось порядка семнадцати тысяч рублей. В 2017 году мы увидели, что вместо семнадцати тысяч получаем пятнадцать тысяч. То есть каждый месяц в течение двух лет интернат недополучал деньги, которые он должен получать по закону.

3 мая 2017 года Яна Ганчева написала Анне Васильевной письмо на официальном бланке дома престарелых: «В нарушение подпункта «г» пункта 9 Договора о предоставлении социальных услуг за Вами числится задолженность по оплате, которая по состоянию на 01.05.2017 составляет 34 841 рубль 67 копеек <...> В случае нарушения получателем социальных услуг условий, предусмотренных договором о социальном обслуживании, предоставление социальных услуг прекращается с последующим выселением из дома-интерната и снятием с регистрации».

— Ни желания, ни намерения выселять Анну Васильевну у нас нет. Но долг есть долг, и закон есть закон, — объясняет Яна Ганчева. — Завтра в интернате случится какая-нибудь проверка, и обнаружится недополучение средств. И отвечать буду я.

Сама Анна Васильевна говорит, что о выселении ей сказали прямо: «Бухгалтер сказала, что нужно либо платить, либо выписываться из интерната. Я не спорю: должна деньги — отдам. Но почему же два года они молчали, а теперь, когда сумма превысила тридцать тысяч, проснулись? Они же видели, что пенсионный фонд перечисляет им не всю сумму...»

«Новая газета» дозвонилась в отдел пенсионного фонда по Севастополю. Пресс-секретарь ПФР Виктория Пискунова сначала сообщила, что впервые слышит о сложившейся ситуации. Затем, уточнив информацию, перезвонила сама:

— Пенсионный фонд все выплаты за Анну Васильевну проводит в срок и в полном объеме, — заявила она. — Руководство дома престарелых считает, что интернат, помимо прочего, должен получать 75% от ежемесячной денежной выплаты Анне Васильевне как ветерану Великой Отечественной войны. Но для того, чтобы ПФР переводил интернату эти деньги, нам нужно заявление от ветерана. Без ее личного заявления мы не можем отдавать ее деньги третьим лицам.

Пока пенсионный фонд и дом престарелых решают, кто виноват в образовавшейся задолженности, сама Анна Васильевна не знает, как из нее выбраться.

— 34 тысяч рублей у меня нет, — говорит она. — Пенсия около 30 [тысяч], но большую часть забирает интернат. Надо платить из остатка, который я получаю на руки, но там же копейки — я ни за год, ни за два не рассчитаюсь. И никто меня с долгом терпеть не будет.

В годы войны Анна Палашова была слесарем на Черноморском флоте. С 1942 по 1945 год служила в цеху по изготовлению снарядов. О войне вспоминает неохотно.

— Работали днем и ночью, делали снаряды, а потом сами же грузили их и отправляли на фронт. Снаряды были тяжелые, а нам было по 14 лет, и мы их поднимали. Теперь вот никакого здоровья. Уже не ходячая.

Случай Анны Васильевны, к сожалению, не единственный, когда ветеран в России не просто не получает к себе должного внимания, но и оказывается на грани беды. Так в Ставрополе сейчас идет судебное разбирательство: местная епархия РПЦ требует лишить жилья ветерана Войны Раису Фоменко. Иск мотивирован тем, что Фоменко живет в доме, который до революции входил в ансамбль Иоанно-Мариинского женского монастыря. Вместо квартиры церковь предлагает ветерану пожить в келье.

В 2016 году благодаря содействию чиновников правительства РФ и депутата Госдумы Моисеева «Новой газете» удалось вывезти из заброшенного хутора Колодезный в приличную квартиру в Новом Осколе фронтовика Устина Калуцкого. Больше 20 лет власти Белгородской области отказывали ему в новом жилье. К сожалению, в человеческих условиях Устин Павлович пожил всего год: его не стало 1 апреля 2017.

А ветерана Великой Отечественной Ивана Кушова Кировский областной суд в октябре 2015 года и вовсе лишил единственного дома, некстати оказавшегося среди элитной застройки. Ветеран проиграл суд строительной компании, которая завладела его домом благодаря «черным риелторам».