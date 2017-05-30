Днем 29 мая в Москве и Московской области прошел ураган, сопровождавшийся грозой и шквальным ветром порывам свыше 20 м/с. Есть человеческие жертвы: 15 погибших, еще около 200 пострадали. Власти Москвы уже пообещали семьям погибших денежные компенсации в 1 млн рублей.

Среди других последствий стихийного бедствия: в городе упало 14 тысяч деревьев и 135 фонарных столбов, повреждены 243 дома и около 2000 автомобилей. Коммунальщики обещают ликвидировать проблемы за два дня.

Ураган еще не утих, когда москвичи в соцсетях стали массово жаловаться на отсутствие СМС-рассылки с предупреждением от МЧС. Источник РБК, близкий к одному из сотовых операторов, объяснял, что экстренные службы направили запрос операторам на рассылку не всем пользователям, а только определенной группе, находившейся в определенное время в определенных районах. Источники «Ведомостей» утверждают, что проблема с СМС-рассылкой возникла из-за самих экстренных служб: МЧС слишком поздно (уже когда ураган случился) попросило их отправить сообщения абонентам.

Вечером 29 мая начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович, комментируя ситуацию с оповещениями, заявил «Медузе», что «информирование было достаточным»: все операторы получили необходимый текст для рассылки и запустили СМС-информирование, а помимо этого, об «оранжевом уровне» опасности рассказывали по радио и телевидению.

На вопрос о том, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, начальник пресс-службы МЧС заявил: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»

В пресс-службе оператора «Билайн» «Новой газете» сообщили, что действительно получили запрос МЧС на проведение оповещения населения, но он пришел «во второй половине дня».

«Мы сразу же начали рассылку по технологии CellBroadCast. Вечером также пришел запрос от МЧС на проведение СМС-оповещения, и мы также провели СМС-рассылку», — заявили в пресс-службе оператора.

В МТС «Новой газете» также подтвердили, что экстренные службы оповещали жителей столицы и Подмосковья о надвигающемся урагане, однако отметили, что МЧС может информировать абонентов без участия оператора — с помощью специальной платформы и контент-провайдера. Параметры этой рассылки определяются МЧС, объяснили в пресс-службе оператора.

«Сеть МТС работала в штатном режиме, мы усилили мониторинг во время урагана, чтобы все абоненты были на связи», — добавили в МТС.

Вместе с тем, ни один из ответивших на запрос «Новой» операторов не уточнил, какое количество абонентов оповестили о шквальном ветре и действительно ли делалась выборка по определенным районам города.

В пресс-службе «Мегафона» вообще не смогли оперативно ответить на запрос издания. В МЧС также не ответили на запрос «Новой».

На защиту МЧС после критики жителей столицы встала Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, «законодательство не регулирует и не обязывает МЧС (делать СМС-оповещения. — Ред.), это их инициатива, которая очень эффективна».

А это означает, что у москвичей, не получивших предупреждение о надвигающемся урагане, нет оснований для обращения в суд.