Андрей Зубов профессор, завкафедрой истории Университета «Новой газеты»

— Ха-ха-ха… Это просто смешно. Понятно, что во времена Ярослава Мудрого и его дочери не было ни России, ни Украины, а было Древнерусское государство. Это же совершенно ясно!

Говорить о России и Украине можно самое раннее — через сто лет после Монгольского нашествия. Когда в 1362 году литовцы прогнали монголов с территории нынешней Украины и освободили ее таким образом — начинается складывание своеобразной западнорусской украинской нации. А до этого об этом и говорить невозможно — это было единое сообщество.

Поэтому это спор двух невежд, попросту говоря. Да, княжна Анна принадлежит и России, и Украине, и Белоруссии в равной степени.

Картина «Анна Киевская — королева Франции». Автор: Илья Томилов / Wikimedia

Спор славян между собою

Уже второй день Киев и Москва заочно спорят о том, кому же все-таки принадлежит княжна Анна Ярославна, младшая дочь киевского князя Ярослава Мудрого.

Первым ее упомянул Владимир Путин в ответной речи после выступления президента Франции Эмманюэля Макрона. Макрон назвал Петра I «символом открытости России к Европе». Путин уточнил: отношения стран начались еще с Анны Ярославовны, дочери князя Ярослава Мудрого.

«Просвещенная французская публика знает о русской Анне — королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий — Бурбонов и Валуа, — одна из которых до сих пор правит в Испании», — рассказал Путин.

На следующий день на это заявление отвечал в публичном обращении к украинцам президент Петр Порошенко. Комментируя ассоциацию ЕС с Украиной как «возвращение в семью», президент объявил: Путин «на глазах у всей Европы» вчера пытался выкрасть киевскую Анну Киевскую из украинской истории — в российскую (видео с 1:16).

Если интонация и усмешка, с которой Петр Порошенко упомянул эпизод с Анной Ярославной, еще позволяла считать ее шуткой, то после подключения украинского, а затем и российского МИДа, дискуссия вышла на новый уровень.

На Украине намекнули, что во время правления Анны Киевской, на месте Москвы еще был лес.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / Ð£ÐºÑÐ°ÑÐ½Ð° (@Ukraine) May 30, 2017

В российском официальном аккаунте ответили, что еще до коронации Анны Ярославны в Великом Новгороде уже стоял Собор Святой Софии.

@Ukraine We are proud of our common history. 🇷🇺, 🇺🇦 & 🇧🇾 share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p — Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¯ 🇷🇺 (@Russia) May 30, 2017

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в твиттере, что тогда он будет считать украинцем Александра Пушкина, потому что на многие произведения его вдохновили Крым и Одесса.

На эту реплику не смогла не ответить официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Павло, вы с Гоголем еще не разобрались. Куда вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущев еще не родился», — написала она в фейсбуке.

Похоже, продолжение следует.