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Стройблат. Авторитетные застройщики из Ставрополя дарят квартиры силовикам — и ничего не боятся
Первая полоса «Новой газеты» и обзор свежего номера
«Новая газета»редакция
Блогера Варламова в Ставрополе дважды облили зеленкой. Но, оказывается, он легко отделался. Расследование Ивана Жилина — о суровой компании «ЮгСтройИнвест» и людях, которые встали на ее пути.
- «Все руководство «ЮСИ» из села Птичье в Изобильненском районе: Барков, депутат Госдумы Сергей Медведев и Юрий Иванов — они друзья с детства»
- «Замначальника СОБРа для «ЮгСтройИнвеста» человек не чужой: в сети есть множество фотографий Сергея Коцурубы на мероприятиях «ЮСИ», где он фотографируется в обнимку с гендиректором компании»
- «После нападения на активиста пропали только документы о передаче земли в Русском лесу под застройку, например, список лиц, которые получили эту землю»
Что еще почитать в номере:
- Как Нижний Тагил перестал быть Путинградом. Репортаж Ильи Азара из города, откуда ушло и куда возвращается уныние.
- Комиссары собственной безопасности. Слава Тарощина — о судьбе профессионального патриота: чем больше обожаешь власть, тем больше ее боишься
- Тройственный союз для «Зенита». К руководству питерским клубом возвращается «эффективный менеджмент». Владимир Мозговой — о том, на что способны Фурсенко и Сарсания с Манчини, но без больших денег
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