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Стройблат. Авторитетные застройщики из Ставрополя дарят квартиры силовикам — и ничего не боятся

Первая полоса «Новой газеты» и обзор свежего номера

Политика

Блогера Варламова в Ставрополе дважды облили зеленкой. Но, оказывается, он легко отделался. Расследование Ивана Жилина — о суровой компании «ЮгСтройИнвест» и людях, которые встали на ее пути.

  • «Все руководство «ЮСИ» из села Птичье в Изобильненском районе: Барков, депутат Госдумы Сергей Медведев и Юрий Иванов — они друзья с детства»
  • «Замначальника СОБРа для «ЮгСтройИнвеста» человек не чужой: в сети есть множество фотографий Сергея Коцурубы на мероприятиях «ЮСИ», где он фотографируется в обнимку с гендиректором компании»
  • «После нападения на активиста пропали только документы о передаче земли в Русском лесу под застройку, например, список лиц, которые получили эту землю»
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Теги:
обложка, анонс

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