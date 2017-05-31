«Потом он выстрелил мне в голову»

Петр Саруханов / «Новая»

«Не хлебом и солью»

26 апреля в Ставрополе произошло сразу два нападения на блогера Илью Варламова. Первое — на выходе из аэропорта, куда Варламов прибыл рейсом из Москвы в 10.50 утра.

— Подошли трое мужчин с цветами. Как только взял букеты, достали пузырьки с зеленкой и йодом, открыли их и начали плескать мне в глаза. Кричали: «Вали в свою Америку», — рассказал Варламов «Новой газете».

Фото из твиттера Ильи Варламова

На видеозаписях, сделанных предположительно соучастниками нападения (запись начинается еще до вручения цветов), видно, что помимо зеленки и йода в ход идут пакет с мукой и торт. А один из нападавших бьет Варламова ногой. Все действо занимает 20 секунд, после чего нападавшие убегают с территории аэропорта.

— За ними побежали полицейские (двое. — И. Ж.), но не догнали. На мой взгляд, не сильно и старались, — говорит Илья Варламов. — Отмывшись от зеленки, я поехал в отдел полиции по Октябрьскому району Ставрополя, написал заявление. Полицейские особого интереса не проявили, но удивились: «Ты кто такой? У нас тут и Навальный, и Касьянов были — без происшествий». Позже, уже после второго нападения, я понял, что акция с зеленкой была не политической.

Второе нападение произошло в 17 часов.

— Я приехал в микрорайон «Перспек­тивный». Достал квадрокоптер, хотел поснимать, но не успел поднять камеру в воздух, как вокруг начали бегать охранники застройщика — «ЮгСтройИнвеста». Куда-то звонили, о чем-то совещались. Я попытался уйти в другое место и заметил за собой слежку. У одного из домов ко мне подошли мужчины в кожаных куртках (судя по видеозаписям, их было четверо. — И. Ж.), начали говорить, что я «обсираю их район». И снова облили зеленкой и обсыпали мукой.

Одним из подошедших к Варламову оказался депутат городской думы Ставрополя и заместитель гендиректора «ЮгСтройИнвеста» Сергей Медведев. Следивший за блогером автомобиль Ford Focus номер O934XH, по словам собеседников «Новой газеты», ранее принадлежал директору управляющей компании «Комфорт Сервис 2» Виталию Баркову. «Комфорт Севрис 2» — структура «ЮгСтройИнвеста».

— Почему я решил, что на меня охотятся именно по заказу застройщика? Помимо того что во втором нападении участвовал Сергей Медведев, есть и другие факты. Например, сразу же после нападения в аэропорту новость об этом сообщили в паблике микрорайона «Перспективный» в «ВКонтакте».

«Илья Варламов считает Ставрополь городом для жилья непригодным. Ставропольцев возмущает, с чего этот кудрявый блогер решил, что он имеет право давать какую-то оценку…» — говорилось в публикации, к которой были прикреплены и видеозаписи нападения.

— Более того, некая Юлия Войтова из рекламного агентства Good People (в Ставрополе это агентство считают партнером «ЮгСтройИнвеста». — И. Ж.) за два дня до нападения на меня заказывала рекламные посты в посвященных городу сообществах в социальных сетях с одинаковым текстом: «Илью Варламова встретили в Ставрополе не хлебом и солью». Реклама должна была выйти в день нападения. Правда, многие сообщества отказались ее публиковать. Ну и, наконец, сразу же после нападения «ЮгСтройИнвест» объявил акцию «Приди в зеленом — получи скидку», на баннере которой были изображены пятна от зеленки и кудрявые волосы.

В самой компании-застройщике от нападения на Илью Варламова открестились, заявив, что не имеют к нему никакого отношения. А акцию «Приди в зеленом — получи скидку» объяснили годом экологии.

Через три дня после визита Варламова в Ставрополь региональное ГУ МВД отчиталось о поимке «всех нападавших на блогера». Задержанными оказались братья Сергей и Михаил Шевченко, ставропольцы Сергей Пыхтин, Иван Горяинов и Николай Пузанов. Всем им вменили нарушение ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство». Решением Октябрьского районного суда братья Шевченко получили двое суток административного ареста. Других нападавших Промышленный районный суд Ставрополя приговорил к 500 рублям штрафа.

Сам Илья Варламов наказанием остался недоволен и намерен добиваться возбуждения уголовного дела. Однако если догадка блогера о заказчике нападений верна, то ему повезло. Компания «ЮгСтройИнвест» фигурирует в более серьезных историях, чем обливание зеленкой.

Расстрелянный

31 августа 2015 года суд Промышленного района Ставрополя приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы студента-юриста 5-го курса Северо-Кавказского федерального университета Ивана Барыляка. Молодого человека признали виновным в нанесении побоев и умышленном причинении легкого вреда здоровью юристу управляющей компании ООО «Комфорт Сервис 1» (структура «ЮгСтройИнвеста») Дмитрию Попову. Между мужчинами произошла драка, инициатором которой, как посчитал суд, стал Барыляк.

— Наши неприязненные отношения начались с того, что в феврале 2014 года мои родители, которые живут в «Перспективном», попросили меня, юриста, разобраться, не переплачивают ли они за ЖКХ, — рассказал Иван Барыляк «Новой газете». — Отец показал квитанцию от «Комфорт Сервиса», в которой тариф на содержание общедомового имущества составлял 16 рублей с квадратного метра. В то же время в центре города, в старых домах, люди платили около 11 рублей.

Барыляк написал письмо в управляющую компанию с просьбой представить ему протокол собрания собственников жилья, которое определило размер тарифа. 21 февраля он получил от директора компании Сергея Медведева ответ: «В связи с тем, что протокол общего собрания хранится у инициатора собрания, ООО УК «Комфорт Сервис 1» не может представить данный протокол в ваш адрес».

— Дальнейшие мои попытки получить протокол привели к тому, что мне начал звонить тот самый Дмитрий Попов. Он говорил: «Ну зачем тебе это надо? Забудь. А если с тобой что-нибудь случится?»

Не сумев получить протокол, Иван обратился с жалобой на «Комфорт Сервис 1» в прокуратуру и государственную жилинспекцию. 18 марта 2014 года вместе с 30 жителями дома он написал в полицию заявление о злоупотреблениях управляющей компании.

— Надзорные органы, к моему удивлению, за дело взялись серьезно. В «Комфорт Сервисе» начались проверки. Но 20 марта, спустя два дня после подачи заявления в полицию, я обнаружил, что на моем «Мерседесе» проколоты шины. Полиция приехала на вызов только после звонка в управление собственной безопасности. Несмотря на то что в округе было не менее пяти камер наблюдения, запись сняли только с одной. Показали мне. На записи четыре человека: один на шухере, трое прокалывают колеса. Меня спросили, знаю ли я кого-нибудь из них? Я сказал, что не знаю, и дело возбудили в отношении неустановленных лиц.

25 марта 2014 года, через пять дней после инцидента с «Мерседесом», Управление государственной жилищной инспекции Ставропольского края признало правоту Ивана в споре с коммунальщиками, установив, что «Комфорт Сервис» самовольно повысил тариф с 11,6 рубля до 15,89. Позже к такому же выводу пришла краевая прокуратура. Управляющую компанию обязали сделать перерасчет.

— Вечером 13 августа [2014 года] я приехал домой с работы. Во дворе моего дома (он находится рядом с родительским) проходило какое-то собрание. Я подошел к выступающему и вдруг понял: это человек с видео, он резал колеса моей машины.

Выступающим был юрист «Комфорт Сервиса» Дмитрий Попов.

— Сначала была словесная перепалка, — говорит Иван. — Я назвал Попова мошенником и начал «предъявлять» колеса. В ответ он оскорбил мою семью. Потом была драка.

В обвинительном заключении по «делу Барыляка» драка описана так:

«Барыляк И.М., действуя умышленно, из хулиганских побуждений, нанес один удар кулаком в область левой части лица Попова Д.В., причинив ему физическую боль <…>. После этого Барыляк И.М., используя в качестве оружия металлический баллончик с неустановленным веществом, распылил данное вещество в лицо Попова Д.В.»

— Когда драка закончилась, я собрался идти домой, но тут заметил, что Попов кому-то звонит. Краем уха услышал, что он просит поговорить с Виталием Барковым: «Барыляка пора кончать, надоел». Барков — это директор еще одной управляющей компании, которая входит в «ЮгСтройИнвест». Он уроженец села Птичьего, это в Изобильненском районе. Все руководство «ЮСИ» из этого села: Барков, Сергей Медведев и Юрий Иванов — они друзья с детства.

— Поняв, что у меня неприятности, я решил отогнать машину на платную стоянку, — продолжает Иван. — Но как только въехал на территорию стоянки, машину заблокировала белая «Лада Приора» без регистрационных знаков. Оттуда вышли два человека — охранники «ЮгСтройИнвеста» — и начали стрелять по мне из травматических пистолетов. Сначала стекло пробили, потом один из них подошел и, просунув руку в салон, приставил пистолет к моей голове. Я ударил его по руке, и выстрел пришелся в бедро. Потом он выстрелил мне в руку и снова приставил пистолет к голове. Спас меня газовый балончик: я распылил газ нападавшему в лицо. Он снова выстрелил и попал в голову, но пуля прошла по касательной — в челюсть. Мне удалось выбежать из машины. Пока я бежал к багажнику, чтобы спрятаться, второй нападавший выстрелил мне в плечо. Пробил насквозь.

После четвертого выстрела нападавшие сели в машину и уехали.

В судмедэкспертизе по делу Ивана эксперт Юлия Скрипник, обследовавшая Барыляка, указала: «Барыляк получил закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения мозга. Раны в области левого угла нижней челюсти, области левого плечевого сустава, левой верхней конечности, левого бедра образовались в результате выстрелов из огнестрельного оружия ограниченного поражения». При этом вред здоровью Ивана эксперт оценила как «легкий».

На видеозаписях, сделанных соседями Барыляка, видно, как после нападения он, заливаясь кровью, идет к дому.

— Однако на этом неприятности не закончились. У моего подъезда стояла машина администрации Ставрополя, Виталий Барков, Дмитрий Попов, охранники «ЮСИ», двое полицейских и замруководителя ставропольского СОБРа Сергей Коцурба. Я начал кричать: «Что ж вы, твари, делаете?!» Достал телефон и сказал: «У меня все записано». Это был блеф, но Барков отреагировал серьезно: приказал охранникам забрать у меня телефон.

На видеозаписях, сделанных соседями Ивана, видно, что на него налетают двое мужчин. Один из них при этом бьет полицейского, который пытается пресечь драку. Собровец Коцурба в это же время активно оттесняет свидетелей, в числе которых и мать Барыляка Наталья Васильевна.

— Коцурбе нападавшие и отдали отнятый у меня телефон, — говорит Иван.

Сам Сергей Коцурба на очной ставке с Барыляком заявил, что отнятый телефон на самом деле принадлежит ему (Коцурбе), а сам он на месте драки оказался случайно. Однако нужно сказать, что замначальника СОБРа для «ЮгСтройИнвеста» человек не чужой: в Сети есть множество фотографий Сергея Константиновича на мероприятиях «ЮСИ», где он фотографируется в обнимку с гендиректором компании Юрием Ивановым. Коцурба активно размещает комментарии на официальном сайте «ЮСИ», заявляя, что компания «многое делает для сотрудников правоохранительных органов», например, дарит им квартиры. И в «ЮСИ» не скрывают: да, дарят квартиры силовикам, причем ежегодно.

После стычки во дворе Барыляк отправился в 4-ю городскую больницу.

— Туда же приехал Попов, гендиректор «ЮСИ» Юрий Иванов и следователь Сарибеков, — говорит Барыляк. — Перед тем, как подойти ко мне, Сарибеков сказал Иванову: «Юрий Иваныч, сделаем все как надо». Он подсел ко мне, сначала спросил, буду ли я писать заявление? Я сказал, что буду. Он переспросил: «Может, не будешь?» Я стал настаивать, после чего он достал ручку, вставил мне ее в пулевое отверстие в бедре и начал крутить. В итоге я подписал протокол, в котором говорилось, что я ничего не знаю о нападавших, хотя на самом деле я точно знаю, что это охранники «ЮгСтройИнвеста»*.

В тот же день Ивана прооперировали.

— Через три дня ко мне в палату пришел дознаватель отделения полиции № 3 по Ставрополю Белыхов. Сказал, что я подозреваемый по делу о хулиганстве из-за драки с Поповым.

Уголовное дело против Ивана возбудили по ч. 1 ст. 213 УК РФ — до 5 лет лишения свободы, но затем переквалифицировали на ч. 2 ст. 213 УК РФ — до 7 лет лишения свободы. Затем к обвинению добавилась ст. 115 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 116 УК РФ («побои»). На суде прокурор запросил для Барыляка 4 года колонии строгого режима.

— Защищать меня никто не хотел. Адвокаты отказывались входить в дело, в котором замешан «ЮгСтройИнвест». Нам с родителями пришлось продать квартиру, чтобы уговорить местного адвоката Андрея Смертина войти в процесс. Но что в итоге? Суд первой инстанции был проигран, а перед апелляцией Смертин попросил меня забрать заявление о преступлении в отношении Попова по факту драки. Сказал, что тогда дадут условно. Я отозвал заявление. А апелляция оставила решение суда первой инстанции в силе. Теперь еще полтора года мне сидеть в тюрьме…

В 2016 году Иван пожаловался на приговор Уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае Алексею Селюкову. Селюков, бывший прокурор, ответил следующее: «Изучение апелляционного определения суда показало, что суд апелляционной инстанции, как и ранее следственные органы и суд первой инстанции, вопреки требованиям закона не установил причины произошедшего конфликта и неправильно определил ваш умысел, необоснованно отверг ваши доводы, объективно подтвержденные документами. Анализ документов сформировал у меня мнение, что продолжение уголовного преследования происходит в отместку за вашу активную гражданскую позицию по борьбе со злоупотреблениями и обманом потребителей в сфере ЖКХ».

Что касается тарифов ЖКХ, то родители Ивана Барыляка продолжают платить за содержание общедомового имущества 15,89 рубля за квадратный метр. Никакого перерасчета и возврата денег жителям, несмотря на требование прокуратуры, не случилось, зато 12 октября 2014 года прошло новое собрание собственников квартир, на котором они приняли решение платить 15,89 рубля начиная с 2013 года. Как в 2014 году можно назначить ценник на 2013-й?

За «Русский лес» — кастетом

3 ноября 2010 года в Ставрополе произошло нападение на секретаря городской Общественной палаты Григория Пинчука. Неизвестные избили его недалеко от собственного дома на улице Васюкина.

— Был вечер. Сумерки. Я возвращался с заседания экологического конгресса, на котором обсуждалась передача земли в заповеднике «Русский лес» под застройку: городская администрация отдала 54 гектара заповедника в частные руки. На остановке за мной увязались двое мужчин, — вспоминает Пинчук. — Близ моего дома есть место, заросшее кустарником. Там и произошло нападение. Сначала сильно ударили сзади по голове. Я упал на спину. Затем один из них сел на меня и начал бить кастетом. Причем все время бил в лоб. Нанес, наверное, с десяток ударов. Я потерял сознание.

Когда Григорий очнулся, нападавших уже не было. Они не взяли ни телефон, ни деньги.

— Пропали только документы о передаче земли в «Русском лесе» под застройку и часть тиража газеты «Зеленый мир», в которой также говорилось об угрозах, которые влечет строительство в заповеднике. Были там и уникальные документы: например, список лиц, получивших землю в «Русском лесе» для строительства.

По факту нападения на Григория Пинчука было возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Однако найти нападавших полиции не удалось.

Спустя два года список обладателей заповедной земли все-таки всплыл в ставропольских СМИ. «Практически все участки, которые мэр Николай Пальцев и глава Промышленного района Дмитрий Судавцов «подарили» ДНТ «Механизатор», сконцентрированы в руках семи лиц. Все они аффилированы с группой компаний «ЮгСтройИнвест». В список «дачников» затесались выходцы из села Птичьего, земляки и родственники директора и владельца «ЮгСтройИнвеста» Юрия Иванова. Скажем, некто Виталий Величкин сконцентрировал в своих руках 32 участка, Юрий Малиновский — 21, Александр Меркулов — 15 и так далее», — сообщал сайт «Кавказская политика».

На землях «Русского леса» «ЮгСтройИнвест» построил элитный комплекс «Усадьба» из шести дворцов-палаццо. Стоимость самого скромного — 25 млн рублей. Любопытно, что на сайте строительной компании проекта «Усадьба» нет. Дворцы-палаццо продаются на сайтах риелторских агентств с указанием застройщика.

Я съездил в «Усадьбу». Шикарные дворцы за высокими заборами расположились прямо на опушке леса.

— Молодой человек, что нужно? — уже у первого дворца меня тормозит охранник.

— Что-то продается здесь еще? — делаю заинтересованный вид.

Охранник смотрит с ухмылкой: «А по деньгам потянешь?» Потом признается: «Остался последний коттедж. Но ты лучше в «ЮСИ» езжай, там переговоры веди. А тут по территории ходить не надо».

«Никакого отношения»

В Ставрополе я позвонил в ГК «ЮгСтройИнвест» с предложением сделать интервью о ситуациях с нападениями на Варламова, Барыляка и Пинчука. Представители компании в ответ попросили согласовать вопросы и возможность проведения интервью с Александром Петровым из агентства Good People.

Петров от личной встречи отказался и попросил направить запрос в письменной форме. Спустя неделю после получения вопросов он прислал в редакцию электронное письмо: «В ответ на ваш запрос от 19.05.2017 сообщаем, что не можем прокомментировать описанные Вами ситуации, так как ГК «ЮгСтройИнвест» и ее сотрудники не имеют к ним никакого отношения».

Ответ странный, если учитывать, что заместитель гендиректора «ЮгСтройИнвеста» Сергей Медведев присутствовал при втором нападении на Илью Варламова, а юрист управляющей компании «Комфорт Сервис» (структура «ЮСИ») Дмитрий Попов являлся стороной в уголовном деле против Ивана Барыляка.

Не стали отвечать представители компании и на вопрос, сколько квартир «ЮгСтройИнвест» подарил сотрудникам правоохранительных органов.

*«Новая газета» направила запрос в МВД по Ставропольскому краю с просьбой сообщить, проводилась ли в отношении следователя Сарибекова проверка по данному сообщению