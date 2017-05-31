Деньги в танки

В 2017 году федеральный бюджет должен получить 1,2 трлн рублей незапланированных доходов: 719 млрд рублей от повышения цен на нефть за последние месяцы и 472 млрд рублей — ​за счет роста налоговых поступлений. Такие цифры представлены в поправках в закон о бюджете, внесенных правительством в Госдуму на прошлой неделе. Из этих денег в 2017 году Минфин хочет потратить 362 млрд рублей, распределив их между различными ведомствами и госпрограммами. Почти половину всей суммы, 169 млрд рублей, предлагается направить на финансирование секретных статей бюджета, обычно связанных с национальной обороной и безопасностью. Из оставшихся 193 млрд силовым структурам тоже достанется кратно больше, чем медицине и образованию. «Новая» опросила экспертов о том, что происходит с приоритетами федерального бюджета и надолго ли правительству хватит дополнительных доходов от нефтегазового экспорта.

Кирилл Титаев, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге:

— Доля правоохранительных органов в распределении дополнительных доходов примерно пропорциональна их доле в основной части федерального бюджета (то есть около 10–12%). У правоохранительных органов всегда есть вариативная часть расходов, которая не имеет гарантированного финансирования. Соответственно, когда начинается дележка любых дополнительных бюджетных средств, им всегда есть что показать. И это касается не только их, а вообще всех министерств и ведомств. Так что это не какие-то новые задачи, которые перед ними поставили, а просто то, что было отложено в долгий ящик, пока не было денег. Другой вопрос, что довольно большие дополнительные суммы пойдут на зарплаты центрального аппарата (зарплатный фонд руководящего состава вырастет, а расходы на рядовых сотрудников, напротив, сократятся. — ​А. Х.). Это общая беда, связанная с раздутым управленческим аппаратом МВД. Но обычно такие вещи стараются не показывать настолько открыто.

Игорь Николаев, директор института стратегического анализа ФБК:

— В бюджете этого года властям пришлось ужиматься по всем направлениям расходов, но приоритетность остается прежней: это траты на оборону и на правоохранительную деятельность. Неудивительно, что когда в результате более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры появляются дополнительные доходы, эти деньги распределяются именно таким образом. Не думаю, что поправки как-то отражают приближение президентских выборов (про то, что на электоральный цикл нужно закладывать какие-то дополнительные средства, было известно заранее).

Даже с дополнительными доходами Резервный фонд мы опустошим уже в этом году, потом возьмемся за Фонд национального благосостояния. Но на обеспечение социальной стабильности для прохождения выборов этих денег хватит. Сейчас даже обсуждается вопрос об индексации пенсий для работающих пенсионеров с 2018 года. Напомню, что в прошлом году в нарушение всех законов индексацию по инфляции не провели никому, а потом подбросили пенсионерам по 5 тысяч рублей. Можно не сомневаться, что в этом и в следующем году этого не повторится. Перед выборами нужно обеспечить лояльность электората, и деньги в заначке для этого есть.

Другой вопрос, что бюджет, возможно, еще придется пересматривать в обратную сторону. По нашим оценкам, 1,2 трлн рублей дополнительных доходов — ​это сильно завышенная оценка, которая исходит из оптимистического сценария по ценам на нефть. Мы считаем более реалистичным сценарий, при котором сверхдоходы составят меньше 1 трлн рублей, а значит, несколько сотен млрд рублей опять выпадут.

Сергей Жаворонков, старший научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара:

— Приоритеты нашего бюджета абсолютно не меняются. Расходы по статье «Национальная оборона» увеличились с 2,5 трлн рублей в 2012 году до 3,9 трлн в 2016 году. Это совершенно беспрецедентный рост, я затрудняюсь назвать иную страну с похожей динамикой по этой статье. Плюс есть расходы на МВД и прочие силовые структуры. В сумме военно-полицейские расходы в России составляют более 5 трлн рублей — ​это треть всех расходов бюджета. Опять же по мировым меркам это совершенно беспрецедентная пропорция. При этом расходы на здравоохранение в бюджете на ближайшие три года сокращаются на треть, расходы на образование стагнируют, но в реальном выражении тоже сокращаются.

Мы понимаем, что за многими статьями бюджета стоят конкретные люди: государственные деньги идут в «правильные» карманы. Бюджет — ​это ведь не только пенсии или зарплаты, но и, например, так называемые инфраструктурные проекты по статье «Национальная экономика». В сущности, это дотации различным лоббистам, которые составляют 2 трлн рублей каждый год, что тоже, мягко говоря, немало.

По официальной статистике ЦБ, можно увидеть, что резервы стремительно сокращаются. За прошлый год Резервный фонд уменьшился буквально в 4 раза: в нем было порядка 4 трлн рублей, а стало меньше 1 трлн. Государство не в состоянии одновременно поддерживать такой уровень военно-полицейских и социальных расходов при нынешних ценах на нефть. Уже сейчас оно фактически живет в кредит, постоянно беря деньги из закромов. В этом году, когда закончится Резервный фонд, правительство начнет залезать в ФНБ. А потом социальные расходы будут сокращаться в первую очередь. Но это будет после выборов, в чем и состоит политический расчет властей.