Фото: РИА Новости

С ней было все весело: работать, праздновать, даже ссориться. Ненадолго. С ней радостно дружить и вспоминать ту маленькую, но совершенно уникальную телевизионную компанию, которую она создала на деньги, вырученные от продажи собственной квартиры. Телевизионная компания в представлении Ирены — ​это компания хороших, дорогих ее сердцу людей. Первым героем и автором передачи рукодельного РЕН ТВ был Эльдар Рязанов со своей программой «Восемь девок — ​один я» и невероятным успехом, а дальше нам в друзья, благодаря Ирене, были определены Юрий Никулин, Григорий Горин, Владимир Молчанов, Аркадий Арканов…Что ни имя…

Ирене доставлял удовольствие процесс съемок, общение с ведущими и героями. Она настолько была уверена в выборе своих ведущих, режиссеров и редакторов, что часто видела программы уже в эфире. И не ошибалась.

С Лесневской я сделал семьдесят пять программ «Конюшня Роста», которые шли на том еще живом НТВ, и странное дело: многие из них были бы уместны и сегодня. Это Ирена виновата — ​со своим азартом, страстью и полным доверием к тем, кто делал тогда ее нежное и привлекательно доброе телевидение.

Ирена, дорогая, «Новая газета» поздравляет тебя с днем рождения. Будь, пожалуйста, здорова и помни, что старые дружеские отношения — ​это не магнитная пленка бетакамов, они от времени не осыпаются.

Твой Юрий Рост