Белье Горького, костюм Ельцина, ботинки Маяковского

3 июня

Юрий Рост — ​о своей книге очерков «Рэгтайм». Среди ее героев Галина Уланова, Тонино Гуэрра, Отар Иоселиани, академик Сахаров, Марина Неёлова, Фаина Раневская, Георгий Данелия, Иннокентий Смоктуновский. Книга создана по мотивам телепроекта Роста на канале «Культура», который так и называется — ​«Рэгтайм».

18.30. Площадка «Художественная литература»

Директор культового магазина «Фаланстер» и издатель сетевого ресурса Gorky.media Борис Куприянов — ​о том, каким должен быть сегодня идеальный литературный сайт.

14.15. Площадка «Нон-фикшен»

Историк спецслужб Николай Долгополов — ​о легендарных советских и российских разведчиках, героях долгополовских книг в серии «ЖЗЛ» Рудольфе Абеле, Киме Филби и Геворке Вартаняне. Один шпионил в Британии, второй в США, а третий сразу в четырех странах. Все трое умерли своей смертью в Москве, что не часто бывает при их профессии.

15.00. Площадка «Нон-фикшен»

Литературный критик Лев Данилкин — ​о своей книге «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» (короткий список премии «Большая книга»-2017). В библиографии Данилкина книги о Проханове и Гагарине. Теперь дело дошло и до основоположника марксизма-ленинизма. Цитата: «Горький, приехавший в Лондон вместе с М. Андреевой для участия в V съезде РСДРП, впервые задумался, не чокнутый ли Ленин — ​после того, как тот полез щупать и ворошить их постель: не сыро ли белье, что может неблагоприятно сказаться на здоровье пролетарского писателя».

19.30. Площадка «Нон-фикшен»

Встреча с авторами каталога к выставке «Оттепель», прошедшей недавно в Третьяковке и вызвавшей широкое обсуждение. Все о советских 1950–1960-х: от смерти Сталина до танков в Праге. В каталоге — ​статьи о живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне, моде, кино, театре, поэзии, литературе, социологии, политологии и философии того времени. Было много хорошего, много плохого, много странного — ​во всем этом предстоит теперь разобраться.

15.00. Площадка «Литературная гостиная»

4 июня

Интернет и книга: кто кого? Выживет ли классическая литература в интернете? Новые информационные технологии: это хорошо для чтения или плохо? Об этом поспорят телеведущая Фекла Толстая, ректор Института русского языка Маргарита Русецкая, замминистра образования и науки РФ Вениамин Каганов и директор по корпоративным отношениям Samsung Electronics в России Сергей Певнев.

12.30. Главная сцена

Показ фильма «В глазах мечта» — ​о путешествии Рильке в Россию в 1900 году. Он смотрел на русских, широко раскрыв глаза, беседовал с Толстым, Репиным, Леонидом Пастернаком. Все ему нравилось, все вдохновляло. Спустя 116 лет съемочная группа проделала тот же путь, который проделал поэт, пытаясь понять, что осталось в современной России от 1900 года.

15.00. Площадка «Художественная литература»

5 июня

Тотальный диктант писателя Леонида Юзефовича.

12.00. Главная сцена

Художник Виктор Чижиков — ​о том, как он придумал образ медвежонка Миши, символа Московской олимпиады 1980 года.

16.00. Площадка «Детская и учебная литература»

Наина Ельцина — ​о своей книге воспоминаний «Личная жизнь». Мемуары Наины Иосифовны охватывают огромный период времени, почти 80 лет — ​с 1930-х до наших дней. Цитата: «Как-то я познакомилась с милой женщиной — ​заместителем директора нашего свердловского ЦУМа, надо было срочно купить Борису костюм. Нас представил заведующий отделом торговли обкома партии. Через какое-то время купила в ЦУМе пальто и себе. Ни разу не смогла его в Свердловске надеть — ​многие торговые работники ходили в таких же».

18.00. Площадка «Нон-фикшен»

Анатолий Найман — ​о своей книге «Рассказы о». Среди героев Ахматова, Солженицын, Бродский.

18.30. Площадка «Нон-фикшен»

6 июня

Блогер Джон Шемякин — ​о себе. Рассказать Шемякину есть что, биография удивительная. Шотландец, проведший детство в Японии и закончивший русскую духовную семинарию, — ​это уже интересно. На его автобиографические байки подписано в фейсбуке 75 тысяч человек. Плюс читатели шемякинских книг: «Дикий барин», «Дикий барин в диком поле», «Дикая история».

16.00. Площадка «Художественная литература»

Дмитрий Быков — ​о своей книге «Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях». Цитата: «Из гроба торчали ботинки с железными набойками — ​они запомнились почти всем, кто стоял в карауле. Корнелий Зелинский вспомнил, как хвастался этими ботинками Маяковский — ​«Сносу не будет!» — ​и думал о том, что теперь эти набойки расплавятся в крематории и смешаются с его пеплом. Потом, уже выходя из крематория, он встретился в темноте с Пастернаком, и тот сказал: «Как много было огня — ​и как мало осталось пепла!»

15.45. Площадка «Нон-фикшен»

Видеопроект «Читаем Онегина»: четыре часа 200 русских и 24 иностранца — ​космонавты, музыканты, министры, актеры — ​читают роман Пушкина.

15.30. Амфитеатр

Евгений Ройзман — ​в проекте «Книги моей жизни».

17.00. Площадка «Художественная литература»

Полностью программа — на сайте godliteratury.ru.