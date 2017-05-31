Тройственный союз для «Зенита»

Без Сергея Фурсенко в российском футболе было скучновато. Но вот он вернулся, и снова стало весело. Было бы еще интереснее, если бы Сергей Александрович снова возглавил российский футбол — тогда бы сборная точно нацелилась на победу в домашнем чемпионате мира, что Фурсенко, будучи президентом РФС, и обещал. Но и в «Зените», где Фурсенко в хорошем смысле феерил в середине нулевых, веселья уже выше крыши. При новом генеральном директоре, который по окончании реорганизации займет должность президента, за четыре дня поменялось все, включая разрыв контракта с Мирчей Луческу и без пяти минут подписание соглашения с Роберто Манчини. И это только начало.

Руководитель РФС витал в облаках ровно до тех пор, пока его не опустил на землю печально памятный матч с греками на Евро-2012. После чего из поля зрения исчез как фурсенковский протеже Дик Адвокат, так и сам Сергей Александрович со всеми своими прожектами. Самым знаковым стал переход на систему «осень—весна», который он активно продвигал, самым смешным был «Моральный кодекс футболиста», на котором отоспались все, имеющие хоть какое-то отношение к футболу, и который забыли через месяц после принятия.

В «Зените» Сергей Фурсенко был гораздо прагматичнее — на пару со знающим все ходы и выходы агентом Константином Сарсания и на газпромовские, естественно, деньги они сколотили клуб не просто привлекательный, но и чрезвычайно успешный. Но заносило Сергея Александровича еще до того, как судьба вынесла его в руководители российского футбола — помнится, было обещание выиграть с «Зенитом» аж три еврокубка. Правда, после 2008-го продолжить победное шествие по евроаренам не удалось, преемники за слова бывшего начальника не отвечали, и Кубок УЕФА-2008 с Диком Адвокатом так и остался пока единственной взятой «Зенитом» европейской вершиной.

После отставки с поста президента РФС запасной аэродром Фурсенко предоставил «Газпром», в системе которого он скромно и трудился вплоть до того момента, когда терпение Алексея Миллера и его сподвижников по отношению к любимой команде лопнуло окончательно. «Зенит» не перестал быть успешным и при Лучано Спаллетти, и при Андре Виллаш-Боаше, но ежегодно вкладываемые гигантские средства не всегда давали желаемую отдачу даже на российском уровне, не говоря уже о европейском.

«Зенит» мог стать третьим и не попасть в число участников Лиги чемпионов даже с Халком — самым топовым игроком в истории российского футбола. Но хуже всего, что он превратился в команду, где россияне были на вторых ролях, а питерские футболисты исчезли совсем. Виллаш-Боаш жаловался на излишне жесткий лимит, а так бы играл одними легионерами. Мирча Луческу в этом году жаловался на предвзятость судей, необъективность журналистов и во всем видел руку Москвы.

В итоге лебединая песня патриарха и самого успешного тренера Восточной Европы последних лет продлилась ровно год. Больше времени творцу больших побед донецкого «Шахтера» не предоставили — Луческу при всем своем опыте так и не сумел совладать ни с давлением начальства, ни с командой, которая ближе к финишу чемпионата уже не горела желанием биться за румынского специалиста. Его не сливали — за него именно не бились. В результате второй год «Зенит» пролетел мимо Лиги чемпионов, а такое не прощается.

Конечно, совет директоров во главе с Алексеем Миллером мог обойтись заменой главного тренера и его штаба. Досрочный разрыв каких-то миллионов стоит, но ведь не впервой — все иностранные специалисты (а «Зенит» за малым исключением полтора десятка лет возглавляют только иностранцы) до конца контракт не отрабатывали, но с пустым кошельком не уходили. Но кризис, очевидно, показался начальству слишком глубоким, чтобы ограничиться только Луческу. Решили, что менять надо всю верхушку клуба.

Долго не искали — Фурсенко был под боком. А совсем из футбола он вроде как и не уходил. Дальше все пошло в почасовом режиме. Новый спортивный директор — Сарсания, Луческу — в отставку, Роберто Манчини — билет в Санкт-Петербург. Такое ощущение, что мгновенная пертурбация стала отнюдь не импровизацией, а домашней заготовкой.

Во-первых, итальянские тренеры сегодня не просто в чести — они выиграли все национальные топ-чемпионаты, кроме испанского, и российский заодно (привет Каррере и его «Спартаку» как главному раздражителю для футбольного Питера). Во-вторых, Манчини уже почти год как свободен. В-третьих, именно сеньор Роберто должен был возглавить сборную России в июле 2012-го — согласно контракту, якобы обнаруженному в сейфе экс-президента РФС Сергея Фурсенко.

Элегантного итальянца, который был прекрасным футболистом и вполне успешным тренером, в момент его расставания с каждым клубом куда только не сватали, Россия — не исключение. За последние годы он «оказывался» и в «Локомотиве», и в «Анжи», и в «Спартаке», о «Зените» и говорить нечего. Похоже, все они — дождались. Фурсенко и Сарсания — возвращения, Манчини — прихода.

Репутацию топ-тренера 52-летний Роберто Манчини не потерял и в последние, не слишком удачные для себя годы — когда после вынужденного ухода из симпатичного, но не годящегося для больших целей на европейском уровне «Манчестер Сити» один сезон возглавлял турецкий «Галатасарай» и на два года возвращался в «Интер». Отсутствие европейских титулов — весомый минус, но практически все его команды играли в атакующий футбол, не скучный и привлекательный для зрителей. По формальным признакам это как раз то, что нужно нынешнему «Зениту».

Но привлекательности может оказаться мало. Приглашая специалиста такого уровня, которому вместе с помощником придется платить не меньше 7 миллионов евро (а в случае расторжения контракта, по некоторым сведениям, неустойка может составить свыше 20 миллионов), «Газпром» рассчитывает, что «Зенит» в кратчайшие сроки вернется на слегка позабытый им топ-уровень.

Фурсенко уже успел заявить, что трансферная политика клуба будет агрессивной. Задача будущего президента — чтобы десятки миллионов евро не были выброшены на ветер. Сергей Александрович, конечно, несколько преувеличивает, говоря о стопроцентной удачливости их с Константином Сергеевичем прежних трансферных кампаний, особенно в финансовом плане — потратив 50 миллионов, они выручили лишь 17. Но все определял результат, а он был, и «Зенит», что греха таить, нравился не только Питеру.

Теперь под Манчини придется и основательно перетряхнуть состав, и потратиться куда больше. При этом речи о смене приоритетов не идет — усиливать конкурентов за счет продажи не нужных «Зениту» игроков клуб вряд ли будет, свою молодежь подтягивать не станет, так что политика с опорой на качественных иностранцев и россиян, скорее всего, останется неизменной. За последние годы «Зенит» загубил немало российских футболистов, которых он изымал у конкурентов, — в том числе тех, кто стоял на пороге сборной страны, — чем заслужил дурную славу. Сейчас ему по-прежнему нужны сильные россияне, о чем не преминул заявить оставивший пост главного тренера литовского «Атлантаса» Сарсания. В связи с чем бояться придется всем — с этим дуэтом не забалуешь.

Сергей Фурсенко пока ничего не конкретизирует. У него большие планы, и, судя по всему, карт-бланш возвращенцу уже предоставлен. Разговорами про интересы сборной страны в преддверии чемпионата мира ни его, ни Манчини лучше не отвлекать. Пусть у других об этом голова болит.