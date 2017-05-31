30 октября 2017 года в Москве, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, будет открыт монумент жертвам массовых репрессий «Стена скорби». Автор проекта, скульптор Георгий Франгулян, задумал отлить из бронзы полукруглый двусторонний горельеф длиной 30 и высотой 6 метров с несколькими арками. Основа композиции — устремленные ввысь фигуры, символ хрупкости человеческой жизни на фоне беспощадной системы.

О том, как создают памятник на народные средства в подмосковных Химках — в фоторепортаже нашего корреспондента.

«Стена скорби» начинается с разогрева бронзы в огромном котле при температуре в 1200 градусов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Братья Сергей и Олег Антонян во время извлечения котла с расплавленной бронзой из печи. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

После извлечения с разогретой бронзы Сергей Ждан снимает «пригар». Затем литейщики разливают бронзу по формам. Всего их на стену будет отлито более трехсот. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Формы создаются на один раз. Затем их разбивают на части и выкидывают. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Когда бронза внутри застыла, форму поднимают на цепях и открывают. Бронзовая пластина еще горячая, поэтому ее аккуратно при помощи креплений извлекают из формы и дают остыть. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Затем пластины отправляются в соседний цех на сборку и обработку. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Анатолий — один из сварщиков, которые соединяют пластины в единое скульптурное полотно. Уже более 250 бронзовых пластин соединились в стене. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Слово «Помни» на Стене скорби встречается на 22 языках: 15 — языки республик, 6 — стран ООН, 1 — русский. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Скульптор «Стены скорби» Георгий Франгулян. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»