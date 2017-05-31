30 октября 2017 года в Москве, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, будет открыт монумент жертвам массовых репрессий «Стена скорби». Автор проекта, скульптор Георгий Франгулян, задумал отлить из бронзы полукруглый двусторонний горельеф длиной 30 и высотой 6 метров с несколькими арками. Основа композиции — устремленные ввысь фигуры, символ хрупкости человеческой жизни на фоне беспощадной системы.
О том, как создают памятник на народные средства в подмосковных Химках — в фоторепортаже нашего корреспондента.