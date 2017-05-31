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В Тбилиси прошла акция против нелегальной депортации азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы

Фоторепортаж

Общество

Оппозиционный журналист Мухтарлы, который спасался от преследований азербайджанских властей в Тбилиси, исчез, по словам жены, вечером 29 мая. Супруга Мухтарлы также сообщила, что паспорт ее мужа остался дома.

О похищении и нелегальной доставке журналиста в Баку стало известно 30 мая, когда Мухтарлы удалось связаться со своим адвокатом.

По словам адвоката, Мухтарлы обвиняют в незаконном пересечении границы Азербайджана и контрабанде.

Министерство внутренних дел Грузии заявило о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном лишении свободы.

Совсем недавно Мухтарлы фигурировал в материале, который анализировал изменение отношения к азербайджанским политзаключенным в Грузии.

Фото: Давид Пипиа / JAMnews
Фото: Давид Пипиа / JAMnews
Фото: Давид Пипиа / JAMnews
Фото: Давид Пипиа / JAMnews
Фото: Давид Пипиа / JAMnews
Фото: Давид Пипиа / JAMnews
Фото: Давид Пипиа / JAMnews

 

Теги:
азербайджан, давление на сми, грузия

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