Сначала деньги… потом зачистка?

Очередное решение Минкульта вызвало нешуточные волнения в кинематографической среде. Ведомство готовит проект постановления Правительства РФ, которое установит фиксированный вход на рынок отечественного проката в размере 5 млн рублей за фильм.

Министр культуры в последнее время проявляет устойчивое недовольство тем, как поддерживается отечественная кинематография. Из бюджета выделяются ежегодно миллиарды рублей на производство и прокат отечественного кино, но в Минкульте считают, что наше кино все еще недобирает кассу и зрителей. В этом ключе и следует рассматривать новое решение. Владимир Мединский сообщил о решении трех задач с помощью законопроекта: «Увеличить финансирование отечественного кино. Самым справедливым образом — путем сбора фиксированных средств с зарубежного кино. Вторая задача — немного зачистить прокат от всякого низкокассового кинопродукта, и третья задача — попытаться сделать так, чтобы зарубежные блокбастеры больше несли нагрузки, чем иные фильмы». Некоторые кинопродюсеры считают, что это убьет весь зарубежный и российский артхаус.

Законопроект обяжет зарубежных (и, судя по всему, российских) прокатчиков платить по 5 млн рублей с каждой картины. Если фильм соберет выше 300 млн рублей — цена прокатного удостоверения будет определяться как процент от итоговых сборов картины. Решение о том, с какой суммы кассовых сборов взимать процентные отчисления, будет принято после обсуждений с представителями индустрии. После этого законопроект об отчислениях внесут в Госдуму.

Некоторым продюсерам и экспертам протекция Минкульта представляется разумной и необходимой для поддержки отечественного кино, однако большинство называет это решение отложенной смертью независимого проката.

При этом предложение Минкульта, увеличивающего плату за выход фильма на экраны в 1,5 тысячи раз, — звучит пока туманно, противоречиво, поэтому интерпретируется совершенно по-разному.

К примеру, директор департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов разъясняет, что отчисления в размере в 5 млн рублей будут касаться и российских картин при получении прокатного удостоверения: «Затем Фонд кино будет им компенсировать эти 5 млн».

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не разделяет оптимизма сотрудников Минкульта: «Это прежде всего ухудшит предложения, это отразится на зрителях. Я не считаю, что эта мера приведет к каким-то позитивным результатам, потому что надо понимать, что кроме кинотеатральной сети сегодня существует и сеть интернета, — заявил Швыдкой ТАСС. — Можно было ввести, с моей точки зрения, куда более мягкий маркированный налог с продажи билетов, то, что делают французы… Кроме того, меры, предложенные Минкультом, нельзя вводить одновременно с сокращением производства российского кино. Вводить, по существу, заградительные меры на зарубежные фильмы и производить 40 картин невозможно, это может быть, только если производишь 150–200 картин».

«Очищать прокат» будут с помощью специальной комиссии, которая рассудит, какому фильму давать зеленый свет, освобождая от уплаты пошлин или возвращая потраченные на прокат средства, какому — красный. Понятно, что первыми пострадает авторское, фестивальное кино — по определению «низкокассовое». «Но Фонд кино компенсирует эту сумму наиболее выдающимся произведениям», — уточняет министр.

По словам главы Фонда кино Антона Малышева, средства — по крайней мере, на российское кино — компенсируют по заявке в фонд. Обращаясь за прокатным удостоверением в Министерство культуры, правообладатели будут параллельно писать заявку в Фонд кино на получение 5 млн рублей. Деньги будут возмещаться в порядке конкурса на получение господдержки в прокате.

Собранные средства Фонд кино должен направлять на поддержку отечественной кинематографии. В общем, создается весьма сложная система со многими неизвестными, с денежными потоками, бегущими в разных направлениях. Эксперты предсказывают новый взлет массового интереса к пиратскому контенту.

Трудней всего придется дистрибьюторам независимого кино (которым вряд ли удастся удержаться на рынке в новых условиях), а также кинотеатрам-однозальникам и кинотеатрам, специализирующимся на прокате авторского кино.

«Центру документального кино придется прекратить дистрибьюторскую деятельность, — считает гендиректор ЦДК Софья Капкова, — документальные релизы редко собирают большую кассу в прокате. Законопроект поставит под удар весь независимый кинематограф и документалистику в частности».

Продюсер Сергей Сельянов считает, что в целом российский кинематограф заинтересован в протекционистских мерах: «Как это получится — увидим. Если авторское кино исчезнет с наших экранов — значит, реформа гроша ломаного не стоит, значит, она вредная».

Эксперт Олег Иванов поддерживает законопроект: «Необходимо выравнивать рынок, потому что для западных картин прокатной площадкой является весь мир, а для нашего кино — только наш собственный рынок. Это неравные условия конкуренции, совершенно разные бюджеты, и такие регулирующие меры необходимы. Про предложение о пяти миллионах я могу сказать, что уже давно обсуждается необходимость ввести систему, аналогичную Франции. Там с каждого зарубежного фильма, выходящего в прокат, какая-то часть денег перечисляется в Национальный фонд и идет потом на производство французского кино».

Дистрибьютор авторского кино Сэм Клебанов полагает, что инициатива направлена на то, чтобы убить независимый прокат: «Российские кинотеатры будут зачищены от фильмов, рассчитанных на более взрослую, думающую, взыскательную аудиторию. Россия станет глухой культурной провинцией мира, как Уганда, например, где тоже авторскому кино нет дороги в прокат. Если даже они сделают исключение для артхаусных фильмов, выходящих, например, не больше чем 120 копий. Прокат качественного кино будет искусственно ограничен».

Некоторое время назад Кремль в лице официального представителя президента Дмитрия Пескова призвал при увеличении прокатной пошлины учитывать интересы зрителя.

Важно, чтобы рискованный законопроект не был запущен без детальной проработки. Иначе у нас не останется не только независимых прокатчиков, но и независимого российского, европейского и американского кино. У зрителя останется простой выбор: голливудский блокбастер или «особо значимый» российский фильм. Кинопрокатчики, представители киносетей убеждены, что пострадают не только маленькие однозальные кинотеатры, но и многозальники, которые начнут пустовать. Это затормозит развитие индустрии.

Ориентировочно законопроект будет принят в 2018 году. И значит, не только у киносообщества, но и у кинозрителей, на деньги которых кино и снимается, есть время на то, чтобы заявить свою точку зрения. Немного времени.