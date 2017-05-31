Пенсионеров нарядят в тришкин кафтан

Минэкономразвития подготовило макроэкономический прогноз дальнего горизонта планирования — до 2035 года. Официально документ не опубликован, но с его содержанием ознакомились «Ведомости». А вот если бы с ним ознакомились зрители федеральных каналов, был бы большой скандал. Потому что ядро аудитории федеральных каналов — это люди, которые либо уже вышли на пенсию, либо точно сделают это в течение ближайших 20 лет. Именно для пенсионеров будущее, по версии Минэкономразвития, будет наиболее мрачным.

Во-первых, пенсии в реальном выражении не вырастут и к тому самому 2035 году останутся на уровне 2013 года, и то это произойдет не сразу — еще восемь лет они будут сокращаться и только потом потихоньку расти. Во-вторых, резко, с 34 до 22% упадет отношение средней пенсии к средней зарплате, то есть с выходом на пенсию человек будет терять не две трети, а четыре пятых привычных доходов. Наконец, в прогноз Минэкономразвития заложено и повышение пенсионного возраста до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин. В этом сценарии пенсионеров к 2035 году станет на 7 миллионов меньше, чем сейчас, при сохранении status quo — на 5 миллионов больше. Но тогда и на простое сохранение текущего уровня пенсий рассчитывать не приходится.

И ладно бы этот сценарий был алармистским или ультраконсервативным. Напротив, это лучшее из того, что может предложить Минэкономразвития. Всем, кроме пенсионеров, тут полагаются плюшки. Например, резонно предположить, что если при сохранении уровня пенсий падает отношение пенсии к зарплате, то это значит, что доходы работающих граждан должны расти. Так и есть — Минэкономики прогнозирует, что к 2035 году зарплаты вырастут на 56,5%, а докризисный уровень превзойдут в течение пяти лет.

Не менее логично думать, что рост зарплат может быть только производным от роста экономики. И верно: согласно прогнозу, наш ВВП к 2035 году в реальном выражении увеличится на 78%, что, конечно, не удвоение, но ощутимый приплюс — выше среднемировых темпов роста за то же время.

Тут и заложена социальная бомба: макропрогноз предполагает рост экономики не только без учета интересов будущих пенсионеров, но и непосредственно за их счет. Экономика и зарплаты растут за счет инвестиций, а инвестиции — за счет того, что предприятия экономят на социальных выплатах, и на пенсионных отчислениях в первую очередь.

Конечно, надо делать скидку на то, что прогноз готовило Минэкономразвития. А его приоритетная задача — экономический рост. Об интересах пенсионеров должен заботиться социальный блок. А решения будет принимать правительство (формально) и президент (по существу).

Тем более что накануне нового электорального цикла стартовал и сериал «битва прогнозов», в котором помимо экономических ведомств участвуют и эксперты. В частности, как сообщает «Коммерсантъ», во вторник в Кремле состоялось заседание с участием президента Владимира Путина, на котором свои варианты экономических стратегий представили глава ЦСР Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Кстати, план Кудрина предполагает увеличение пенсионного возраста, а план Титова — рост инвестиций, правда, за счет ограничения аппетитов не пенсионеров, а работающих граждан. Но пока ни один из них не был принят в полном объеме. Более того, по словам Кудрина, только некоторые положения объединенной программы могут быть озвучены «до президентских выборов».

Вот это уже ближе к истине: кто же до выборов честно скажет, что в среднесрочной перспективе пенсии превратятся в пособия по бедности? Премьер-министр вот сказал — правда, в форме экспромта, а не доклада, — и в итоге получился мем, который испортил его политические перспективы хуже Навального, потому что про «денег нет, но вы держитесь» слышали абсолютно все.

Денег нет и не будет — это сквозит из каждого прогноза, и общий подход при их производстве мало отличается от латания тришкина кафтана, хотя дизайн предлагается различный. Так что на чем бы ни была построена предвыборная кампания, это не будет экономика, как у Путина в его первый срок или у Медведева, который шел на выборы в 2008 году с концепцией «четырех И»: институты, инфраструктура, инновации и инвестиции.

Образ будущего для России, если она не свернет с текущей траектории движения, — это бедная страна, претендующая на величие. Прелесть величия в том, что его для внутреннего потребления можно создавать в любых объемах, пока уровень бедности не упадет ниже критической отметки. Видимо, для подобных нужд и пишутся жесткие прогнозы.

Реальный вопрос экономической политики не в том, будет ли повышен пенсионный возраст и превратятся ли пенсии в пособия по бедности, а в том, когда это произойдет и что можно будет предложить народу взамен. Но это уже вопросы не экономики, а идеологии.