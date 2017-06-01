Фотоуличители

Краеведа, историка, председателя карельского регионального отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева обвиняют по нескольким статьям, в том числе — в изготовлении детской порнографии, хранении оружия. Все люди, знающие Юрия Дмитриева по его многолетней работе в «Мемориале», уверены: дело сфабриковано, а истинная причина ареста специалиста по советской истории периода массовых репрессий — его профессиональная и общественная деятельность.

— Юру я увидел сегодня, когда его вели в зал заседаний, даже успел его похлопать по руке, — рассказал в телефонном разговоре Анатолий Разумов, руководитель центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке.

«Ему аплодировали все собравшиеся в коридоре. Он был собран, сдержан, сосредоточен. Физически выглядел очень неплохо, всем дружески кивал, но ничего не говорил».

Сегодняшнее заседание в городском суде Петрозаводска, по словам Виктора Ануфриева, адвоката Юрия Дмитриева, носило организационный характер: прокурор зачитала обвинительное заключение, судья рассмотрела ряд дополнительных документов и назначила дату и время следующего заседания — 11 часов утра 5 июня. В этот день свидетели обвинения начнут давать показания. И в тот же день утром Верховный суд Карелии будет рассматривать жалобу адвоката на экспертное заключение, положенное в основу обвинения. По словам адвоката, к экспертизе есть ряд серьезных претензий и по характеру ее проведения, и по квалификации экспертов. Кроме того, ВС рассмотрит вопрос, имеет ли право защита привлекать своих экспертов.

Напомним: Юрия Дмитриева задержали в его квартире 13 декабря 2016 года. Сначала ему предъявили обвинения в распространении детской порнографии, потом появились и другие претензии. По словам адвоката, дело началось с одной статьи, сейчас их четыре, а все дело насчитывает уже пять томов.

На днях в Петербурге в Музее Ахматовой состоялась презентация новых книг, составленных и написанных Юрием Дмитриевым. Присутствовавший на презентации адвокат Виктор Ануфриев подробно рассказал, как формировалось обвинительное заключение в отношении его подзащитного. Последней в обвинении появилась статья о незаконном хранении огнестрельного оружия. Этим «незаконным оружием» следствие посчитало непригодный для стрельбы обрезок ствола охотничьего ружья. Официально зарегистрированное охотничье оружие у Дмитриева есть, а инкриминируемый ему обрез он почти 20 лет назад отобрал у мальчишек во дворе — от греха подальше. По мнению адвоката, эту статью следователи либо «пристегнули» на всякий случай (если отпадет основное обвинение, чтобы оправдать арест и предварительное заключение), либо суд может именно по этой статье оправдать Дмитриева, чтобы продемонстрировать свою объективность.

Но наибольшее количество вопросов у защиты вызывает как раз экспертное заключение по поводу фотографий 12-летней приемной дочки Юрия Дмитриева. Заключение о том, что снимки из компьютера Дмитриева являются порнографическими, составило по заказу следователей АНО «Центр социокультурных экспертиз». Это то самое учреждение, чьи заключения были взяты за основу обвинений в оскорблении чувств верующих протестующих в парке «Торфянка», эти же эксперты дали заключение, благодаря которому суд признал «Свидетелей Иеговы» экстремистами. Четверо экспертов по делу Юрия Дмитриева (искусствовед, учитель математики, кандидат политических наук и переводчик с английского) посчитали банальную фотофиксацию — вид справа, вид слева, анфас, со спины — порнографическими фотографиями. Сейчас защита Дмитриева пытается добиться проведения новой экспертизы.

По словам дочери Дмитриева, Екатерины Клодт, приемная дочка Наташа сейчас живет далеко от Петрозаводска, у своей родной бабушки (ее родная мать находится в тюрьме). За все восемь лет, пока приемная дочка жила у Дмитриева, у органов опеки вообще не было никаких претензий к нему. Во время следствия Наташа дала самые теплые отзывы о своем приемном папе и сейчас очень переживает за Юрия Алексеевича, называет его своим родным отцом: видеться и общаться с ним ей не разрешают, но она иногда звонит Катерине и спрашивает, как дела у папы.

— Сегодня, пока Юра шел по коридору суда, дочь Катерина успела спросить, что ему передать, — рассказал Анатолий Разумов. — Ему очень нужны почтовые конверты, чтобы отвечать всем корреспондентам, — приходит очень большая почта.

С Юрием Дмитриевым можно переписываться.

Сейчас письма к нему доходят по адресу: Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Герцена, 47. СИЗО № 1. Следующие заседания суда назначены на 5, 15 и 20 июня.