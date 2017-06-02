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Точка «Тьфу». Наш новый аморальный императив
Первая полоса «Новой газеты» и обзор свежего номера
«Новая газета»редакция
«Тьфу на тебя!» — это нам вместо политики, экономики и культуры
- «Это демонстрация силы от имени 86%». Писатель Дмитрий Глуховский — о том, к кому и от чьего имени обратился Алишер Усманов
- «И дуни, и плюни…» Оплеванный как бы уподобляется диаволу, но, вместе с тем, его злая энергия нейтрализуется. Александр Солдатов — о религиозных и мифологических корнях традиции
- «Главный герой убит на первой минуте первого сезона». Юлия Латынина — о том, как нас лишили захватывающего сериала и сколько людей выйдет теперь на улицу 12 июня
Что еще почитать в номере?
- «Разве что — коллективное помешательство». Ирек Муртазин поговорил с военными летчиками. Они считают официальную версию крушения Ту-154 на Черным морем невозможной
- «Вы жалуетесь в ЕСПЧ против России… Не патриот вы». Елена Масюк — о том, как бывшие сотрудники правоохранительных органов пишут из нижегородской колонии в Европу, а попадают в ШИЗО.
- «Господа, все сначала». Дмитрий Быков написал манифест — о том, как вернуть нашу страну на путь модерна. Цитата: «Из всех государств Россия имеет наилучшие стартовые позиции — в том смысле, что она наиболее глубоко и стремительно пала»
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