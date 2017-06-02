Микрокредиты перестанут быть непотребными

Рынок микрофинансовых организаций попал под контроль ЦБ в конце 2013 года. С тех пор на деятельность МФО были наложены серьезные регуляторные ограничения — ​за три года из официального реестра было исключено более 4700 организаций, не соответствующих нормативам. Однако в середине апреля о чрезмерной дороговизне микрозаймов высказался Владимир Путин, поручив Госдуме снизить закредитованность населения.

Сегодня депутаты предлагают достаточно радикальное решение проблемы недобросовестных кредиторов. Речь идет о поправках в законы «О потребкредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», устанавливающих предельный размер процентной ставки по микрозаймам на уровне 150% годовых. Депутаты считают, что принятие поправок сможет улучшить ситуацию с правами заемщиков и оздоровить микрофинансовый рынок. Представители МФО возражают, что эта мера разорит значительную часть организаций и полностью уничтожит сегмент займов «до зарплаты». «Новая газета» обсудила законодательную инициативу с обеими сторонами микрофинансового регулирования.

Петр Саруханов / «Новая»

Анатолий Аксаков председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку:

— Зачем нужно вводить дополнительные нормы для МФО? Вы считаете, что Банк России недостаточно жестко регулирует рынок?

— Наше предложение появилось на основании многочисленных жалоб и обращений граждан за текущий период. Меры, уже принятые Банком РФ, дают позитивный результат, и это показывает, что тренд правильный. Но мы считаем, что необходима корректировка в сторону более жесткой линии по формированию процентных ставок по микрозаймам. Есть европейская директива, которая определяет правила предоставления займов микрофинансовыми организациями. Мы решили взять ее за основу. Директива предусматривает, что для крупных займов (в Европе — ​свыше 200 евро) МФО будут определять полную стоимость кредита по той же формуле, что и банки. Это в разы снизит процент по таким займам. Сейчас МФО могут устанавливать процентную ставку не больше чем на треть выше среднерыночной по микрозаймам. Но учитывая, что средняя ставка на этом рынке очень высокая (600% годовых. — ​А.Х.), предельные ставки доходят до 800%.

— То есть МФО фактически будут приравнены к банкам?

— По крупным займам — ​да. Притом что регуляторный арбитраж, то есть менее жесткое регулирование, за МФО сохраняется. Они все равно будут находиться в более щадящей обстановке относительно надзора. В этом плане ничего не поменяется.

— А как быть с займами «до зарплаты»? У этого типа кредитов есть право на существование?

— Да, это мировая практика. Просто у нас небольшой кредит «до зарплаты», к сожалению, часто превращается в огромный долг, который может привести к потере заемщиком жилья. Набегают огромные проценты, пени, штрафы. Люди попадают в долговую кабалу, а заем становится способом отъема квартиры. Поэтому для малых краткосрочных займов мы предлагаем установить предельную сумму долга, которая может набежать на один заем. Уже сейчас действует правило, согласно которому максимальная сумма долга не может превышать тело займа больше чем в 3 раза, но мы предлагаем ужесточить норму до 1,5 раза. Это снизит закредитованность граждан, а сами МФО не будут выдавать займы направо и налево, перекладывая на добросовестных плательщиков плохие долги и невозвраты и получая за счет этого высокий доход. Но наши идеи пока не оформлены документально, они обсуждаются на уровне концепции (в Банке России «Новой» сообщили, что получили предложения депутатов и изучают их. — ​А.Х.).

— Есть мнение, что МФО еще не успели адаптироваться к предыдущим нормативам, и такой резкий шаг лишь приведет к расцвету черного рынка.

— Черный рынок и так существует, с ним борются. Есть разные варианты мобилизации силовых органов на борьбу с черным рынком, которые мы имеем в виду. И ЦБ тоже должен быть вовлечен в этот процесс. Но в Думе ведь есть и более экстремальные идеи, чем наша. На заседании комитета мы постоянно получаем от регионов предложения вообще запретить МФО. Депутатам идет вал жалоб, и местные органы власти видят выход именно таким образом. Но мы считаем, что запрещать ничего не надо. Мы просто берем европейскую практику и распространяем ее на Россию.

— Можно ли предложить новые механизмы финансирования МФО, чтобы они остались рентабельными и смогли привлекать инвестиции в более жестких условиях?

— Я допускаю, что это возможно. Мы готовы рассматривать различные варианты упрощения доступа МФО к фондированию — ​скажем, за счет размещения ценных бумаг. Но тут мы будем ждать инициативы от самого рынка. К сожалению, сейчас мы наблюдаем, что большинство МФО работают по принципу финансовой пирамиды. С одной стороны, они терроризируют население, выдавая дорогие займы, а с другой стороны — ​привлекают ресурсы и «кидают» собственных кредиторов. Кредитные кооперативы, например, мы предлагаем из дополнительного регулирования вывести, потому что там ситуация с процентами более благоприятная, и работают они со своими собственными ресурсами. А по МФО очень важно, чтобы с рынка ушли те, кто хочет хапнуть и свалить. Учитывая сохранение регуляторного арбитража, ниша для МФО все равно остается, этот бизнес будет по-прежнему интересен. Но уже для здоровых институтов, которые не злоупотребляют той степенью свободы, которой они обладают.

Михаил Доронкин старший аналитик группы банковских рейтингов агентства АКРА:

— Уравнивать предельную стоимость микрозаймов (даже на относительно крупные суммы) и банковских кредитов некорректно по нескольким причинам. Во-первых, у банков более диверсифицированная структура фондирования, что позволяет им в том числе привлекать средства по более низким ставкам. Для большинства МФО источники финансирования бизнеса ограничены: отсутствует доступ к средствам массовых вкладчиков, облигационные выпуски невыгодны из-за небольшого масштаба бизнеса. При этом для кредиторов микрозаймы — ​высокорискованный бизнес, что выражается в более высокой стоимости привлекаемых МФО кредитов и займов. Во-вторых, операционные расходы, связанные с выдачей микрозаймов, традиционно выше банковских, особенно это касается сегмента займов «до зарплаты». Наконец, МФО ориентированы на финансирование менее надежных заемщиков, что обуславливает более высокую стоимость риска.

Жесткое ограничение максимального уровня ставок по микрозаймам означает отрыв от реальной ситуации на микрофинансовом рынке, поскольку фактически игнорируется реальная стоимость микрозаймов, формируемая его участниками с учетом текущей стоимости фондирования и профиля рисков заемщиков. Безусловно, такая новация, если она будет введена, способна вновь расширить масштабы деятельности так называемых «серых» кредиторов (не включенных в реестр МФО), с которыми последние несколько лет активно боролся Банк России.

Пресс-служба ООО «МигКредит»:

— Обсуждаемый законопроект по ограничению ставок ударит прежде всего по займам «до зарплаты», то есть по займам до 30 000 рублей на срок от 3 до 30 дней. По займам, выдаваемым на большие сроки (например, на год), ставки уже сейчас гораздо ниже (около 200%). При этом причина столь высоких ставок по займам «до зарплаты» чисто экономическая — ​при меньших ставках маленький заем на небольшой срок просто не будет окупаться. Если сравнить сумму переплаты по займу «до зарплаты» и банковскому кредиту, то в случае с банковским кредитом сумма переплаты для клиента будет даже больше. Но затраты на заем будут больше в случае с МФО из-за гораздо больших рисков (в 3–4 раза) и дорогого фондирования. Поэтому можно сделать вывод, что законопроект фактически запрещает займы «до зарплаты». Если он будет принят, то большая часть активно развивающихся компаний уйдет с микрофинансового рынка, так как их расходы не будут окупаться. При сокращении ставок с 600 до 150% для займа в 7000 рублей сроком на 15 дней МФО может потерять до 80% своей прибыли. А это значит, что потенциальные клиенты не получат так необходимые им денежные средства, а если и получат, то от черных кредиторов и по гораздо большим ставкам.

Андрей Бахвалов главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги»:

— Нужно понимать, что клиенты банков и МФО — ​это не одна и та же аудитория. МФО работают с менее платежеспособным населением; средний ежемесячный доход этих людей не превышает 30–50 тыс. рублей на семью. Зачастую их кредитная история уже испорчена, поэтому в банки в 100% случаях отказывают этим людям в получении необходимой суммы. Нельзя забывать и о том, что в период кризиса банки резко сократили количество региональных офисов, тем самым оставив существенную часть населения России без возможности оформить кредит. МФО, наоборот, активно присутствуют в небольших населенных пунктах и даже в деревнях.

При ограничении ставки до 150% годовых на рынке останутся только потребительские займы физическим лицам и POS-продукты (кредиты, оформляемые непосредственно в точке продаж для покупки товара. — ​А.Х.) — ​короткие займы «до зарплаты» (PDL) перестанут существовать в принципе. По нашим данным, на этот сегмент приходится 24% от всего объема рынка и 37% от общего количества займов. Количество компаний, которые вынуждены будут прекратить свою деятельность, может превысить тысячу, что негативным образом отразится на всем финансовом секторе. А часть населения страны останется без возможности легально получить заемные денежные средства на срочные потребности (по анкетам МФО, причиной получения займа «до зарплаты» в 60% случаев являются «неотложные нужды», а в 40% — ​«задержка зарплаты»).