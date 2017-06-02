Это твоя миссия, сынок

На днях сервис Netflix выпустил очередной, уже пятый по счету, сезон сериала «Карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли. Фрэнк Андервуд — ​не Дональд Трамп: президентский стаж у Фрэнка побольше (он рулит в Белом доме с 2014 года), а врагов поменьше, да и появляется на телеэкране он куда реже, чем Дональд: по 13 эпизодов в год. Шоураннеры и сценаристы чутко откликаются на текущую политику, поэтому зритель найдет в новых 13 сериях еще больше параллелей между реальностью и выдуманными событиями. Впрочем, кроме параллелей зрителей ждет и несколько «перпендикуляров», потрясающих наше воображение…

А теперь, во избежание спойлеров, оставим президента Андервуда в своем Овальном кабинете и переместимся из Белого дома в Лэнгли, штаб-квартиру ЦРУ, а из «Карточного домика» — ​в сериал «Патриот», в котором тоже речь идет как будто о политике.

Телесериал: «Патриот» (Patriot). США, 2017 Жанр и действующие лица: шпионская трагикомедия; среди участников — ​политики, дипломаты, сотрудники спецслужб, полицейские, бизнесмены, врачи, преступники, инженеры и одна увлеченная своим делом работница уличного кукольного театра Кто придумал: Стив Конрад Кто участвует: Майкл Дорман (сериалы «Отчаянные парни», «Страна чудес»), Майкл Чернус (сериалы «Хорошая жена», «Оранжевый — ​хит сезона», «Манхэттен»), Терри О’Куинн («Слепая ярость», сериалы «Остаться в живых», «Гавайи 5.0»), Кэтлин Манро (сериалы «Лунный свет», «Сверхъестественное»), Кертвуд Смит («Робокоп», «Общество мертвых поэтов»), Алиетт Офейм («Белые люди», сериал «Черное озеро»), Джулиан Ричингс («Пристрели их», сериалы «Королевский госпиталь», «Сверхъестественное»), Джил Беллоуз (сериалы «Элли Макбил», «Вознесение», «Свидетели», «Вспомни, что будет») Продолжительность: 1 сезон

Начинается сюжет в 2012 году. Незадолго до выборов нового президента Ирана погибает в авиакатастрофе кандидат с умеренными взглядами. Увеличиваются шансы на победу кандидата-исламиста, ратующего за ядерный Иран. Том Тавнер (Терри О’Куинн), шеф одного из подразделений ЦРУ, пытается переломить ситуацию. По его плану, агент с неприметным лицом и фальшивым паспортом на имя Джона Лэйкмана (Майкл Дорман) должен перевезти 11 миллионов евро в Люксембург, а уже оттуда через посредника деньги попадут в Тегеран — ​для поддержки избирательной кампании еще одного умеренного кандидата. Однако уже в аэропорту агент попадает в непредвиденную ситуацию.

Прочли аннотацию? Можете о ней забыть. Если в «Карточном домике» политика — ​главный двигатель сюжета, то для сериала «Патриот» заявленная шпионская интрига оказывается на далекой периферии. Хотя здесь имеются погони, схватки, заговоры и цэрэушные гаджеты (а где-то на заднем плане маячат контуры Большой Международной Политики), перед нами — ​не триллер и не боевик, а скорее, комедия абсурда: с первых же минут работы Джона под прикрытием должности инженера-технолога в трубопроводной компании «Макмиллан» цепь идиотских случайностей парализует безупречный план многоопытного мистера Тавнера.

Первый сезон сериала состоит из десяти эпизодов. С каждым новым поворотом сюжета у рутинного, казалось бы, оперативного задания все больше шансов превратиться в эдакую невыполнимую миссию. Хорошо еще, что Фортуна по-джентльменски соблюдает паритет, поворачиваясь спиной то к одной, то к другой сторонам конфликта. В какой-то момент у иранцев все тоже начинает идти наперекосяк. Мы становимся свидетелями не эффектного состязания, а бега в мешках. Победит не тот, кто красиво порвет финишную ленточку, а тот, кому посчастливится вообще до нее допрыгать…

Современная массовая культура приучила рядового относиться к работе спецслужб пусть не с пиететом, но, по крайней мере, с некоей толикой опасливого уважения. Предполагается, что все комбинации рыцарей щита и меча сродни шахматным и просчитаны на сто ходов вперед. Так что если не срабатывает план «А», наготове есть запасные планы на все буквы алфавита. А еще принято думать, что уж где-где, но в разведке служат настоящие профи, впитавшие с молоком матери секретность, дисциплину и чувство долга. Миф о холодной голове, горячем сердце и чистых патриотических руках, к которым ничего не прилипает, существует и доныне. Не эта ли жанровая мифология подпитывает наивную веру обывателя в выходцев из спецслужб и надежду, что на любой ответственный пост всегда можно бросить отставного штирлица — ​и он справится?

Создатель сериала «Патриот» Стив Конрад свободен от подобного рода иллюзий. Его взгляд незашорен, а его творческая манера — ​ирония вкупе с меланхолическим сарказмом — ​близка к стилистике черных комедий братьев Коэнов (в особенности «После прочтения сжечь»). Цэрэушного чиновника Тома Тавнера, заварившего всю эту кашу, не назовешь рыцарем без страха и упрека. Этот пожилой авантюрист уверен, что главное — ​ввязаться в драчку и выиграть любой ценой: ведь победитель всегда прав. Том привычно уповает на силу и презирает букву закона. Он считает, что цель оправдывает средства, в особенности если это казенные денежные средства, укрытые от налоговиков. Не чуждо ему, однако, и шестое чувство разведчика — ​чувство самосохранения. Начав свою операцию по укрощению ядерных амбиций Ирана, он продолжает ее уже как операцию по спасению собственной задницы. И поскольку высокое начальство вот-вот заинтересуется судьбой казенных миллионов, вылетевших в трубу, Том готов подвергнуть риску жизнь и душевное здоровье не просто полевого агента, а своего сына, Джона Тавнера — ​он-то и внедрен в «Макмиллан» под фамилией Лэйкман.

Обратите внимание на гору больших труб, сложенных неподалеку от главного офиса компании. В одной из них Джон часто спасается от стрессов. Камера неоднократно показывает эту кладку с торца, и всякий раз герой, находящийся внутри трубы, трогательно напоминает агента 007 в заставке бондианы. Но Джон — ​не Джеймс, он другой; обоих персонажей роднит только пресловутая «лицензия на убийство». В отличие от Бонда, который легко крошит своих противников направо-налево, Тавнер-младший убивает с отвращением. Он любит не шпионить, а петь кантри, но это как раз не поощряется: ведь в каждую свою песню Джон добавляет новые сюжеты из собственной биографии. По текстам этих песен даже его жена догадывается, куда муж отправлен на сей раз, с кем дружит и чем примерно занят. И хотя шпионам нельзя лишний раз светиться перед фотокамерами, наш герой ради обложки компакт-диска со своими песнями готов наплевать на должностные инструкции…

Если вы решили, что Джон — ​единственный странный человек в этом сериале, то вы ошибаетесь. Конкуренцию Джону может составить, к примеру, его брат, инфантильный конгрессмен Эдвард Тавнер (Майкл Чернус): он считает верхом элегантности желтый спортивный костюм и, получив должность атташе, самозабвенно носится с придуманным им самим позолоченным значком. Или вот дама-полицейская из Люксембурга Агата Албанс (Алиетт Офейм): она выходит из любого затруднения с помощью игры в «камень-ножницы-бумагу». Или босс «Макмиллана» Лоуренс Лакро (Джил Беллоуз): он так винит себя в финансовых трудностях компании, что нанимает девушек-азиаток — ​слегка постегать его палочками лакрицы… По сути, весь сериал «Патриот» — ​один большой парад разнообразных фриков. Все они вращаются вокруг Джона по сложным орбитам; каждый новый микросюжет с их участием приводит к новой проблеме для героя. Простое запутывается. Сложное кажется неразрешимым. Ощущение бредовости усиливается.

Последние несколько серий страдальческое выражение уже не сходит с лица главного героя. Ах, если бы Джон мог бросить шпионаж и, прихватив с собой гитару, удрать куда-нибудь подальше с поля битв бабла со злом! Мамаша Америка его, может, и пожалела бы и отпустила в конце концов. Но от папаши Тома разве отвяжешься? Сервис Amazon уже заказал второй сезон. Покой нам только снится.