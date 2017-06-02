Буффон или «Реал»?

Мадридская армия во главе с Криштиану Роналду — ​фавориты. Но у «Старой синьоры» есть нестареющий Джанлуиджи по прозвищу Супермен — ​вратарь, способный на все.

Неделю назад в одном женском журнале я случайно наткнулся на кроссворд, в котором оказался такой «гламурный» вопрос: «Легендарный итальянский голкипер, в чьей богатой коллекции трофеев отсутствует Кубок чемпионов?» Не знаю, сколько представительниц прекрасного пола опознали в обаятельном бородатом мужчине (фото прилагалось) 39-летнего Буффона, но дело не в этом. Штука в том, что футболистов при, простите, полевой жизни редко награждают подобным эпитетом. Спросите хоть у Месси с тем же Роналду. Но Джиджи — ​случай особый.

Он начал играть в футбол в эпоху, когда не было ни твиттеров, ни фейсбуков, а подписаться можно было только на газету или журнал. Впервые я увидел Буффона почти 20 лет назад: в конце октября в стыковом матче со сборной России за право поехать на мундиаль он вышел на поле стадиона «Динамо» (еще с деревянными скамейками) в проливной дождь, заменив Джанлуку Пальюку. И пропустил автогол от Фабио Каннаваро, который в 2006-м получит «Золотой мяч» и опередит в этом голосовании… Буффона, признанного тогда же лучшим голкипером планеты. Кто забыл: на чемпионате мира в Германии, не считая пресловутого автогола, он вытащил из сетки только один мяч — ​после удара с пенальти Зинедина Зидана, нынешнего предводителя мадридского «Реала»…

…В 1999-м уроженец Каррары не пропустит от грозного «Марселя» под крышей «Лужников» и завоюет с почившей ныне в бозе «Пармой» Кубок УЕФА. И вскоре окажется в «Ювентусе» за рекордные 75 млрд лир, который не бросит даже тогда, когда клуб, уличенный в «договорняках», сошлют в первый дивизион. Примечательно, что сам Буффон, отказавшийся в 2008-м от перехода в «Манчестер Сити», предлагавший ему фантастические 15 млн евро в год, вообще не был замешан ни в каких скандалах. Ну разве что за использование фальшивого диплома по юриспруденции он когда-то давно едва не загремел в тюрьму на 48 месяцев.

Бэтмен — ​из тех вратарей, кто удивляет на зеленом газоне, а не за его пределами. Там нечему удивляться. Владеет рестораном, счастлив в браке с телеведущей Иларией Д’Амико, имеет троих сыновей (двоих от предыдущего брака с чешской моделью Аленой Шередовой). Всегда тепло отзывается о коллегах по цеху. А вот от его рекордов, которые он не прекращает устанавливать в предпенсионном возрасте, сносит крышу. Кто-то скажет: за спинами таких монстров обороны, как Кьеллини, Бардзальи, Бонуччи, можно в принципе курить бамбук. Безусловно. Но класс створщика и заключается в том, чтобы не прозевать те редкие выстрелы, которые не успеют предотвратить три крутых защитника-бультерьера. И Буффонище, как назвал его однажды комментатор Георгий Черданцев, держит марку, раз за разом продолжая попадать в различные символические сборные.

К примеру, год назад он сотворил супердостижение, отыграв на ноль 11 матчей подряд в национальном первенстве. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Джиджи в общей сложности продержал ворота на замке 720 минут, совершив 21 спасение (всего же за 11 встреч противники сумели огорчить его лишь трижды). Очень метко о часовом сборной Италии (Буффон является рекордсменом и по числу проведенных за «Скуадру Адзурру» поединков — ​161) высказался ее бывший наставник Марчелло Липпи: «Я с трудом припоминаю его ошибки. Он, конечно, допускает промахи, но недостатки в его игре не запоминаются».

Сам Буффон, желающий приехать в Россию на свой пятый (!) мировой форум, своим недостатком считает только то, что никак не может поднять над головой заветный евротрофей. «Хочу, чтобы в «Википедии» обо мне было написано: «Выиграл Лигу чемпионов» — ​это слова самого вратаря. С этим сосудом у Джиджи действительно роман никак не складывается: две попытки завладеть «ушастым» кубком закончились неудачно. В финале сезона‑2002/03 он хоть и был признан лучшим игроком турнира (единственный случай, когда наградили голкипера), но в серии пенальти «черно-белые» уступили «Милану». А пару лет назад в решающем бою барселонские черти — ​Ракитич, Суарес и Неймар — ​нанесли Джиджи и «Юве» три пробоины…

И вот в субботу в Кардиффе на стадионе «Миллениум» наступает, вероятно, последний шанс отпрыгавшего за «Юве» в данном соревновании 105 раундов ветерана дотянуться до мечты. И лучшего соперника, чем «Реал», у которого за пазухой 11 еврочашек и который никогда не возвращался на щите с финалов, и придумать для такого предприятия трудно. Тут можно «сливочным» и за грустный эпилог 1998 года отомстить, и попутно помешать Рамосу, Бейлу, Марсело и другим крутым «королевичам», находившим ключи к крепостям врагов во всех предыдущих схватках, дважды подряд запрыгнуть на вершину. Но главное: лишить радости гола Криштиану Роналду, чья статистика поражает не меньше «сухарей» первого номера туринцев, всегда бесценно.

К тому же Джанлуиджи Буффону Масокко трюк «останови Машину» еще не удавался: плаксивый португалец во всех своих матчах против «Юве» посылал мяч в сетку…