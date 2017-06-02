Фигуранта дела о покушении на Путина ранил киллер-«журналист»

История Адама Осмаева на Украине началась в январе 2012 года, когда в Одессе, в доме на улице Тираспольской, произошел пожар и взрыв. Не обошлось без жертв. А вскоре московские СМИ сообщили: на Украине пойман чеченский террорист, который в 2007-м готовил покушение на Рамзана Кадырова, новой же мишенью избран Владимир Путин. Спустя еще некоторое время задержанный дал интервью российскому Первому каналу прямо в камере Одесского СИЗО. Он монотонно, как с листа, перечислял свои намерения: «Задачу поставил Доку Умаров. Дедлайн — после выборов президента России…»

Адама Осмаева судили на Украине по нескольким статьям, как террориста. В августе 2012-го Апелляционный суд Одесской области принял решение об экстрадиции злоумышленника в Россию. Но буквально через неделю процесс пришлось приостановить: адвокаты Осмаева доказали ЕСПЧ, что их подзащитный подвергался давлению и пыткам. Жена Адама, Амина Окуева, боролась за него самым самоотверженным образом. Илью Пьянзина, второго фигуранта дела, экстрадировали из Украины в РФ, где приговорили к десяти годам заключения.

Майдан и бегство Януковича в Россию окончательно решили судьбу Осмаева. 18 ноября 2014 года Приморский суд Одессы снял за недоказанностью обвинения по «террористическим» статьям, включая подготовку покушения на Путина. Впрочем, срок за неосторожное обращение с взрывчатыми веществами, уничтожение чужого имущества и подделку документов Адам все же получил. Два с лишним года (которые к тому моменту уже истекли) отсидел в СИЗО. Потому вышел на свободу прямо из зала судебных заседаний.

Амина Окуева, освоившая на баррикадах Майдана профессию медика-спасателя, встречала мужа как героя. И практически сразу супруги отправились воевать на Донбасс. Оба вскоре стали заметными медийными лицами.

В 2015 году Адам Осмаев принял командование «международным миротворческим батальоном имени Джохара Дудаева», после гибели в сражениях за Дебальцево чеченского генерала Исы Мунаева. Сейчас официальные лица, сообщая о покушении, именуют Осмаева лишь экс-бойцом милицейского полка «Киев-2», где Адам тоже служил.

1 июня около 17.00 Адам и Амина направлялись на заранее условленную по телефону встречу с человеком, который назвался французским журналистом Алексом Вернером из Le Monde. (По другим данным, назвался представителем французского журналиста, с которым супруги знакомы. — О. М.) Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил прессе, что Осмаев дал согласие на разговор с «переговорщиком», тот был настойчив и убедителен. Украинские коллеги знают: Амина сопровождает мужа практически всегда и присутствует во время интервью. Нынешняя встреча, к счастью, не оказалась исключением.

Агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, уточняет: несколько дней тому назад с Осмаевым и Окуевой связались абоненты из Франции, предложили снять фильм об Адаме. «В день покушения пара должна была, согласно договоренностям, прийти в посольство Франции, где должно было состояться подписание контракта на съемки, а также обсуждение деталей визита во Францию».

Как сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, «когда они сели в автомобиль, «журналист» сел рядом с водителем, во время движения достал из коробки пистолет Глок и начал стрелять в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего наградного именного оружия (пистолета Макарова), подаренного министром Аваковым, с целью самозащиты и отражения нападения открыла огонь и тяжело ранила киллера».

Пистолет Осмаевой на месте покушения. Фото: Facebook

Правоохранители рассматривают как основную причину покушения патриотическую проукраинскую позицию супругов. По факту покушения на убийство начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Агентство РБК-Украина обнародовало украинский загранпаспорт, найденный у киллера. Документ выдан на имя 58-летнего уроженца Одессы Александра Венусовича Дакара. Сейчас правоохранители и СБУ проверяют подлинность документа. Уже известно, что его владелец недавно прибыл из РФ — пересек российско-украинскую границу (отметка КПП «Брянск»).

Депутат и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал по поводу так называемого Вернера-Дакара в фейсбуке: «Паспорт гражданина Украины этот человек получил 10 февраля 2016 года. Заграничный паспорт — 16 февраля 2016-го. Справку об идентификационном коде — 11 февраля 2016-го. Совпадение? Не думаю! Данный гражданин Украины, скорее всего, никакой не Дакар Александр Венусович, а совершенно другое лицо. Он регулярно ездил в Россию для получения инструкций из Центра».

Геращенко полагает: пропагандистские СМИ России и «их пособники в Украине» начнут раскручивать тему «чеченского следа». Сам же депутат склоняется к другой версии, для него очевидной: это хорошо спланированное заказное убийство, подготовленное российскими спецслужбами. Журналисты «Громадського ТВ» связались с корреспондентом Le Monde Бенуа Виткин, который категорически отверг наличие в редакции такого журналиста: «В Le Mondе на сто процентов нет человека по имени и фамилии Алекс Вернер — ни в качестве сотрудника, ни как фрилансера».

Интернет-издание LB.ua цитирует слова депутата Рады Дмитрия Линько, который находится в больнице, куда отвезли Осмаева и нападавшего. «У Адама три ранения. Одна пуля остается в теле, перелом ключицы. У киллера четыре ранения, он в очень тяжелом состоянии, может умереть. Известно, что он приехал из России по поддельным документам».

Другой депутат, Игорь Мосийчук, также представитель Радикальной партии, написал в фейсбуке, что Осмаева прооперировали и уже перевели в реанимацию. «Состояние стабильно тяжелое. Одна пуля застряла в позвоночнике. Амина Окуева сейчас дает показания правоохранительным органам. Нападавшего, раненного Аминой, также прооперировали. Удалена часть легких». 17-ю горбольницу, куда доставили пострадавших, охраняют автоматчики.

В то же время представитель МВД Артем Шевченко, как передает «Интерфакс-Украина», о состоянии здоровья Осмаева и нападавшего сказал следующее: «… по данным врачей, их жизням ничего не угрожает, детальные сведения будут немного позднее». На месте преступления, по словам Шевченко, найдены два пистолета — Макарова и Глок, сбор вещественных доказательств продолжается.

В 23.00 Амина Окуева опубликовала пост в фейсбуке: «Спасибо всем, кто переживал и молился. По милости Всевышнего, все в порядке. Состояние Адама тяжелое, но стабильное. Киллер остановлен мной из наградного оружия. Большое спасибо за поддержку всем и в первую очередь моим бывшим коллегам из МВД и сослуживцам. Все будет хорошо, даст Бог».

Украинский телеканал «Эспрессо» записал интервью с Аминой Окуевой, где она сообщила некоторые подробности нападения на мужа.

Адам Осмаев и Амина Окуева. Фото: Facebook

Она рассказала, что всегда носит с собой кровоостанавливающий препарат Сelox, поэтому незамедлительно, на месте, оказала первую помощь раненому. При этом Амина укорила себя, что заметила только одно серьезное ранение. По ее словам, нападающий оказался трусом и после первых ее попаданий закричал, что сдается.

«Он сослался на одного известного в Украине журналиста, сказал, что ему порекомендовали меня с «Шустер.Live». Поскольку единственный мой знакомый оттуда — Алексей Стукало, раньше он был гостевым редактором программы, я написала ему СМС, попросила подтвердить, и он подтвердил. Потом были интуитивные моменты и подозрения, я еще раз написала Алексею и попросила рассказать, откуда они знакомы», — сказала Амина Окуева.

По ее словам, это была не первая, а уже четвертая встреча с человеком, который впоследствии выстрелил в Адама. «Он так красиво расписывал, что французская редакция хочет сделать цикл интервью с нами в связи с тем, что во Франции пришли к власти новые политические силы… Мы как-то повелись. Это была наша ошибка, нельзя расслабляться». Амина вновь повторила, что визави вызывал сомнения. «Но он производил впечатление европейского человека, интеллигентного. Очень хорошо говорил по-русски, что меня удивило».

Окуева сообщила: пистолет он достал из коробки, мол, это — подарок от редакции, который собирается вручить. «Сказал, что нам подарок понравится. Открыл коробку. Я увидела Глок. А он его вытянул и открыл огонь по Адаму». Амина и Адам сидели на заднем сиденье машины, а нападавший — на переднем, рядом с водителем