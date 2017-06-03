Теория последней капли

Ничто не умиляет мое сердце так, как суровые люди, встающие вдруг на защиту прогрессивных ценностей. Нынче в Санкт-Петербурге идет удивительное расследование. История началась давным-давно, когда в известное и модное городское кафе пришел молодой следователь. Пришел не по работе — он попросился в туалет. И в туалет следователя не пустили. Он скандалил, размахивал «корочками» — все без толку.

Если верить владелице кафе, вскоре следователь стал инициировать проверки, обыски. В общем, оказалась бизнес-леди под уголовным делом. На этом, вроде бы, стоит поставить возмущенно точку: следователь оказался мелочным, мстительным, использует служебное положение, чтобы свести счеты с бездушными работниками кафе.

Однако точку ставить не хочется.

Около года назад меня саму не пустили в этом кафе в туалет. Я, кормящая мать, тогда на весь день отлучилась от ребенка, мою грудь распирало молоком, мне срочно нужно было где-то сцедить его. Не пустили! Пришлось бежать за несколько кварталов в торговый центр.

Не сказать, чтобы я сильно расстроилась упавшим на модное заведение несчастьям. Да, их затянул водоворот беззакония. Да, они жертвы. Да, модная ресторатоша страдает почем зря. Но я все равно не очень расстраиваюсь.

Мне нравится смотреть за схваткой змеи и скорпиона. Я вновь убеждаюсь, что на каждого каратиста всегда найдется мастер спорта по стрельбе. На жлобский ресторан нашелся следователь с «корочками».

Сейчас эта современная ультразападная рестораторша со своим великолепным боб-каре на голове рассказывает о Европе, о вдохновляющих ее ресторанных трендах, и тут же объясняет, что пускать всех в туалет не намерена, потому как люди там свет жгут и воду переводят, а вода не казенная. Европа ей не указ.

Был в Петербурге городской акт, подписанный прогрессивным, как получается, губернатором Валентиной Матвиенко и рекомендовавший владельцам заведений не препятствовать посещению туалета, да, оказывается, его отменили в 2007 году. Все, другого указа для европейской бизнес-леди нет.

То есть, девушка очень хочет жить по-европейски, обедать по-европейски, хочет прослыть человеком европейской культуры, но бизнес делать будет — “как в Азии”. Очень удобная позиция.

Я рада, что модного ресторатора к гуманистическим ценностям хоть кто-то понуждает. Пускай и следователь Лялицкий. Примечательно, что ранее этот Лялицкий вел антиэкстремистское дело против националистки Дины Гариной, а теперь бьется со жлобами. Многопрофильный специалист. Русский Робин Гуд, который в перерыве между командами «давить» и «гнобить» вдруг выступает на стороне справедливости.

В эти тяжелые дни, когда люди до краев переполнены тревогами, страданием и непрерывным забегом на выживание, опасно попадаться им на пути — все может стать последней каплей. Особенно тяжело сейчас людям тонким, образованным, интеллигентным. Тяжело здравомыслящим и гражданам с обостренным чувством справедливости. Они переполнены усталостью и ненавистью: к пропаганде, к озверению, к жлобству — ко всему тому, что пропастью отделяет их от цивилизованного мира. Все остервенелее говорят о народе прогрессивные люди, со все большей ненавистью пересказывают истории о мракобесах, отрицающих лекарства, о лжеученых, доказывающих, что у воды есть исцеляющая память. И все с большей ожесточенностью культурные люди обсуждают людей некультурных.

Видимо, следователь Лялицкий оказался именно таким. Уставшим от советского хамства человеком. Так устал, что забыл про присягу.

Петербургскому кафе еще повезло. В Москве недавно прохожий расквасил лицо плохо припарковавшемуся водителю. В Барнауле не уступившего старушке место парня забили насмерть. А в Нижнем Новгороде зимой, на третьи сутки стояния в очереди на запись в первый класс, за нарушение, якобы, правил очереди зверски был избит отец будущего первоклассника.

Все эти люди совершили вредные, но незначительные проступки. Крошечные преступления против порядочности. И были несоизмеримо тяжело наказаны. Мы все меньше доверяем государству в вопросах охраны порядочности. И вот взяли дело, так сказать, в свои руки.

А так как терпение у всех подходит к концу, борьба получается не без эксцессов.

В такие времена особенно важно начать жить по совести. Не унижать слабых, не толкать прохожих, не грубить незнакомцам. Потому что ты никогда не знаешь, для кого станешь последней каплей.