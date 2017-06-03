Инвестиции в мандаты

В год парламентских выборов российские партии основательно потратились на выборы: в основном спонсировали их сами кандидаты и связанные с ними фирмы. Рекордсменом стала «Единая Россия», собравшая более 8 миллиардов рублей и затратившая на кампанию почти 3 миллиарда. Партию власти поддержали не только компании, связанные с самими единороссами, но и крупнейший российский бизнес в сферах строительства, энергетики и транспорта. Существенно нарастить объемы финансирования удалось коммунистам и эсерам. «Яблоко» и ПАРНАС смогли мобилизовать сравнительно большие ресурсы, но это не помогло им попасть в Думу.

Единороссы прибавили в денежном весе

«Единая Россия», согласно отчету, в 2016 году собрала 8,23 млрд рублей — это на 3 млрд больше, чем в 2015-м. Больше половины средств партия получила через частные пожертвования — 4,28 млрд, из них от юридических лиц поступило 3,923 млрд, от физических — 154,6 млн (в прошлом году спонсоры принесли партии немного больше 1 миллиарда). Еще 3,56 млрд единороссы получили из федерального бюджета, остальное — вступительные и членские взносы. 1,9 млн партия заработала предпринимательской деятельностью. На выборы «Единая Россия» потратила 2,815 млрд, 1,196 млрд — на публичные мероприятия, 947 млн — на пропаганду. Всего на «Единую Россию» в 2016 году скинулись 619 компаний и 581 частное лицо.

Главным спонсором стала «Томская домостроительная компания» (ТДК), которой руководит томский областной депутат-единоросс Александр Шпетер: компания пожертвовала 45 млн — это больше установленного законом лимита в 43,3 млн рублей, поэтому часть денег пришлось вернуть. В прошлом году ТДК тоже пожертвовала крупную сумму — 24,8 млн рублей. Компания «Океанрыбфлот», принадлежащая камчатскому краевому депутату Евгению Новоселову, перечислила 44,9 млн — часть тоже пришлось вернуть. 44 млн перечислил Московский областной фонд регионального сотрудничества и развития, которым руководит химкинский городской депутат Александр Якушин. Крупные суммы единороссам пожертвовала дочерняя компания ЛУКОЙЛа в Коми, несколько строительных фирм (например, «Группа ЛСР»), несколько компаний, ранее входивших в РАО ЕЭС, подрядчик РЖД «Желтрансавтоматика», производитель биодобавок «Эвалар».

Самым крупным спонсором среди физических лиц стал человек по имени Михаил Генералов (пожертвовал 5 млн рублей), немного отстал от него Владимир Скоч, отец одного из самых богатых депутатов Госдумы Андрея Скоча (4,3 млн).

Коммунисты скинулись сами

КПРФ в 2016 году собрала 2,192 млрд рублей — на полмиллиарда больше, чем в прошлом году. Основная часть денег — бюджетное финансирование (1,385 млрд). Пожертвований коммунисты получили 667 млн, примерно поровну от юридических и физических лиц, это значительно больше, чем прошлогодние 31,3 млн. Заработать предпринимательской деятельностью партии удалось 18,6 млн. В 2016 году коммунисты потратили на выборы 54,7 млн, 625 млн — на пропаганду и всего 37 млн — на публичные мероприятия. Спонсировали КПРФ в 2016 году 29 компаний и 187 физических лиц.

Самые крупные суммы (по 43 млн) пожертвовали четыре фирмы: ЗАО «ПКП Кунцево», ООО «Расчетно-Кредитный Банк», ООО «Юг-Нефтепродукт» и «Топливная компания «Транснафта». Все эти компании связаны между собой: ЗАО «ПКП Кунцево» (аффилировано с одним из крупнейших московских авторынков) руководит Сергей Шеряков — он же ранее входил в совет директоров ООО «Расчетно-Кредитного Банка», а банк, в свою очередь, на 100% принадлежит ООО «Югнефтепродукт». Бенефициары «Югнефтепродукта», как и «Транснафты» — Батыр и Бекман Агаевы, родственники депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева, которого называют другом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Самое большое пожертвование как частное лицо сделал некий житель Москвы Дмитрий Камышев: он перечислил партии 14,3 млн рублей, однако 10 из них поступили с нарушением закона, указано в отчете. По 4 млн своей партии пожертвовали действующие парламентарии-коммунисты, например, сенатор Василий Иконников, депутаты Госдумы Вера Ганза и Иван Никитчук, депутат Мосгордумы Андрей Клычков и некоторые лидеры региональных отделений. Потратили свои деньги и несколько депутатов прошлого созыва, которые не прошли в новую Думу.

ЛДПР осталась при своих

Либерально-демократическая партия, значительно увеличившая свое представительство в Думе на выборах 2016 года, собрала 1,354 млрд рублей — практически столько же, сколько в 2015 году. Бюджетное финансирование — 843 млн, пожертвования — 367,8 млн. Юридические лица дали партии 348,6 млн, физические — всего 19 млн. Предпринимательской деятельностью партия Жириновского заработала 7,5 млн рублей. На выборы потратили 719,9 млн, на пропаганду — 443 и еще 24,5 млн — на публичные мероприятия.

Спонсоров у ЛДПР немного: из 12 компаний, пожертвовавших партии деньги, больше всего дали шесть: «Велес», «Квант», «Орлец», «Филиал ООО «Бриг», «Форсаж» и «Фортуна». Все они перечислили по 43,3 млн. В отчетах за прошлые годы этих компаний не было.

Среди 24 физических лиц-спонсоров больше всего пожертвовал замкоординатора новосибирского отделения ЛДПР Александр Гулин: он отдал своей партии более 4 млн рублей. Депутаты Госдумы Владимир Сысоев и Дмитрий Савельев перечислили 1,4 млн и 800 тысяч рублей.

Эсеры удвоили сборы

«Справедливая Россия», согласно отчету в 2016 году, собрала 2,182 млрд рублей — в два раза больше, чем в 2015-м. Помогли частные пожертвования — 1,19 млрд, из них от юридических лиц поступил 1 млрд, от физических — 155 млн. В прошлом году спонсоры принесли партии в десять раз меньше — всего 104 млн. Еще 956 млн «Справедливая Россия» получила из федерального бюджета. Предпринимательской деятельностью партия заработала всего 278,5 тысячи. На выборы «Справедливая Россия» потратила 755,4 млн, 18 млн — на публичные мероприятия, 799 млн — на пропагандистскую деятельность. Эсеров в 2016 году поддержали 75 компаний и 224 физических лица.

Главным спонсором стал Фонд поддержки политических партий «СОЦИУМ»: компания пожертвовала 42,3 млн.

Самым крупным частным спонсором стал председатель совета местного отделения партии в Сергиево-Посадском муниципальном районе Вячеслав Ковтун (пожертвовал 6,1 млн рублей), вторым «по щедрости» жертвователем стал человек по имени Богдан Токмаджан (пожертвовал 5,9 млн).

Кто не прошел в Думу

«Яблоко» в 2016 году собрало 481 млн рублей — это на 230 млн больше, чем в 2015-м. Чуть меньше половины партия получила через частные пожертвования — 233 млн, из них от юридических лиц поступило 225,7 млн, от физических — 6,8 млн. Из федерального бюджета «Яблоко» получило 247 млн. Партия ничего не заработала. На выборы «Яблоко» потратило 275,5 млн, 871,6 тыс — на публичные мероприятия и 8,4 млн — на пропаганду. В год думских выборов «Яблоко» поддержали 8 компаний и 37 граждан.

Главными спонсорами стали 5 компаний: ООО «Элит Стаил», Региональная общественная организация поддержки предпринимателей малого бизнеса «Защита», Региональные общественные организации «Альянс работников банковской сферы», «Клуб изучения развития экономических школ «ЭКОНОМИКА» и «Содействие юридическому образованию населения» (все — по 43,3 млн). В прошлом году партию спонсировала лишь одна организация — «Мурманский центр экономических и политических исследований» (1,5 млн).

Самым крупным частным спонсором у «Яблока» в этом году стал лидер новгородского отделения партии Константин Хиврич (1 млн).

Партия народной свободы (ПАРНАС) собрала 45 млн рублей — все это пожертвования. В выборный год на ПАРНАС жертвовали почти в пять раз больше, чем в прошлый (9,8 млн рублей). На выборы ушло 34 млн, 3,7 млн — на пропаганду.

Спонсорами партии Михаила Касьянова стали в основном кандидаты на выборах в Думу: Дмитрий Качановский, Владимир Залищак, Марина Яблонская, Вадим Лукашевич, Алексей Щербина и Валерий Филиппов — каждый из них пожертвовал около 4 млн рублей. Вновь поддержал ПАРНАС предприниматель Муса Садаев, который был крупнейшим спонсором партии в 2015 году (2 млн).

В прошлые годы одним и основных жертвователей на ПАРНАС был Борис Немцов, убитый в 2015-м. В отчете за тот год указано, что он перевел партии 740 тысяч рублей.