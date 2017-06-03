«Мама, мы уже победили!»

С 2 по 4 июня 2017 года в Москве в спортивном комплексе ЦСКА проходят восьмые Всемирные детские «Игры победителей» — самые крупные международные соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания. Игры проводит российский благотворительный фонд «Подари жизнь». В этом году в соревнованиях принимают участие более 500 участников от 7 до 16 лет из России и еще четырнадцати стран — от Украины до Индии.

Атмосферу этого праздника трудно передать словами: такая концентрация радости, жизненной энергии и счастья в одном месте мне еще не встречалась. Сегодня проходят соревнования по настольному теннису и легкой атлетике. Радостный гул привлекает меня в легкоатлетический манеж. На восьми дорожках всего один участник, трибуны стоя аплодируют и поддерживают Сашу, он преодолевает дистанцию на кресле-коляске, его победа будет отмечена отдельной медалью на вечернем награждении в индивидуальном зачете.

Участники выходят на старт, крепко держась за руки, а финишируют в объятия мам, волонтеров и вожатых. Участницу из Москвы, прибежавшую второй, обнимает мама:

— Анечка, ты не расстроилась? Ты огромная молодец!

— Мама, мы ведь уже победили, зачем расстраиваться?

Фото предоставлено волонтерами фонда «Подари жизнь»

Команда Индии встречает свою победительницу в конце дистанции сладкой ватой. Родители на этом празднике — особые люди, мама золотой медалистки на дистанции 60 метров в категории 11 лет, прилетела вместе с дочерью и 13 другими ребятами в составе делегации из Индии, от эмоций она почти не может говорить, зато маленькая Пандей охотно делится радостью:

— Мы летели целых 5 часов или даже больше, а бежали так мало, но зато очень быстро! И с нами столько друзей, вожатые и клоуны, настоящий праздник!

Соучредитель фонда Чулпан Хаматова рассказывает об Играх: «Это инициатива волонтеров фонда, восемь лет назад я не могла себе такого представить, нам тогда некогда было об этом даже подумать, мы занимались только спасением, лечением, закупкой оборудования, лекарств. Эту идею придумала Надя, одна из наших волонтеров, в 2010 году, на первых играх было около 200 детей. В этом году у нас 15 стран, одна из которых Узбекистан, откуда приехала всего одна девочка, но мы очень рады сотрудничеству. Фонды в России и по всему миру организуют подготовку к соревнованиям, мы стараемся их направлять в этом. Они ищут спонсоров для оплаты билетов в Москву, а здесь все полностью делаем мы. Волонтеры нашего фонда договариваются о скидках и ищут спонсоров для организации размещения, экскурсий, питания. У нас есть, например девочка из Магадана, там нет фондов, она такая самовыдвиженка, обратилась к губернатору области и ей купили билеты в Москву».

Многие ребята, которым фонд «Подари жизнь» помог выздороветь, сегодня являются волонтерами, работают на играх вожатыми. Всего на площадке около 600 волонтеров, переводчики со всех языков стран-участниц, помощники. Даже служба безопасности сотрудничает с фондом бесплатно.

Руководитель проекта «Игры победителей» Надежда Кузнецова, придумавшая идею игр, рассказывает, как развивался этот праздник: «Я два года возила ребят в Польшу, на Онкоолимпиаду. Это небольшие соревнования, однодневные, но мы тогда так загорелись этой идеей. Дети проводят в больнице месяцы, некоторые несколько лет, они могут там делать все — рисовать, петь, играть, но не могут бегать, не могут плавать в бассейне, заниматься спортом. Когда они выздоравливают, это огромный контраст. Они настоящие победители, и они фантастически поддерживают, дружат, общаются потом с ребятами из других стран. Масштаб этого праздника вы видите сами».