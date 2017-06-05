Статьи импичмента

Скандал с расследованием «русского следа» на выборах президента США развивается, и перед Трампом встала вполне реальная перспектива уйти в отставку в связи с обвинениями в препятствии правосудию. В конституции США написано, что президенту может быть объявлен импичмент за взяточничество, государственную измену и другие серьезные преступления. Последним двум президентам, по которым начиналась такая процедура (Ричарду Никсону и Уильяму Клинтону), среди прочего, предъявляли обвинение именно в том, что они мешали инициированному против них расследованию.

На страницах серьезной прессы обсуждается и смещение Трампа по 25-й статье конституции, согласно которой кабинет министров объявляет президента «неспособным» отправлять функции и полномочия главы государства, после чего президентом становится вице-президент — Майк Пенс. «Неспособность» как термин носит довольно широкий характер и не ограничивается сугубо физическими характеристиками. Хаотические твиты, постоянные оговорки, ставящие под угрозу национальную безопасность, дают основания и для такого варианта развития событий.

Как же Трамп препятствовал правосудию? Правоохранительные органы США, прежде всего ФБР, а также конгресс ведут расследования, направленные на выявление роли России в прошлогодних выборах. Дональд Трамп последовательно просил Дэниела Коатса, директора национальной разведки, Майка Роджерса, главу АНБ, Джеймса Коми, в бытность того директором ФБР, заявить об отсутствии «сговора с Кремлем», а также прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, бывшего советника по национальной безопасности. Последний был уволен Трампом после того, как появилась информация о том, что Флинн лгал Пенсу о содержании разговоров с Сергеем Кисляком, послом РФ в США.

После того как Джеймс Коми категорически отказался выполнить просьбу своего босса, он был уволен. Трампу хватило ума на недавней встрече с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел РФ, и Сергеем Кисляком назвать Коми «идиотом» (nut job) и похвастаться тем, что проблема с политическим давлением, связанным с расследованием «российского следа» была устранена путем увольнения директора ФБР. Более того, недавно Трамп в интервью NBC News, возможно, не отдавая себе отчета в том, что признается в совершении преступления, открыто заявил, что основным мотивом решения об увольнении Коми стало расследование «российской истории» (Russia thing — в терминологии Трампа).

Неудивительно, что без согласования с Белым домом, пытаясь застраховаться от уголовных обвинений в препятствии правосудию в будущем, заместитель министра юстиции США Род Розенштейн назначил специальным прокурором пользующегося всеобщим уважением Роберта Мюллера, бывшего директора ФБР. Всеобщую известность этот человек получил благодаря своему профессиональному расследованию теракта 11 сентября 2001 года и теракта в ходе Бостонского марафона в 2013 году. Он теперь проводит независимое расследование роли России в выборах, наличие или отсутствие координации между Трампом и Кремлем, а также факты препятствия правосудию со стороны главы исполнительной власти.

Показательно, что Трамп нанял себе личного адвоката, не подотчетного главному юрисконсульту Белого дома. Им стал Мак Кассовитц, нью-йоркский юрист, представлявший ранее интересы миллиардера в делах о сексуальных домогательствах.

Очередным поворотом в расследовании стали сообщения о том, что в поле внимания следствия оказался Джаред Кушнер, зять президента и советник в Белом доме. Более того, достоянием общественности стала просьба Кушнера, которую он высказал в ходе одной из своих встреч с Кисляком, о создании специальной секретной линии связи с Кремлем. Идея не была реализована. Единственным мотивом такого шага могло быть желание избежать возможной прослушки со стороны американских спецслужб.

Может возникнуть вопрос: почему можно доверять американским спецслужбам и их выводам? Ответ прост: в США существует жесткая система парламентского контроля над исполнительной властью в целом и спецслужбами в частности. Самым громким скандалом можно считать скандал «Иран-контрас» при Рональде Рейгане. Тогда ЦРУ в обход принятого конгрессом закона поставляло вооружение за границу. Операция была раскрыта, многие высокопоставленные сотрудники разведки были отправлены в отставку, и дело не закончилось импичментом Рейгана только потому, что не нашлось доказательств, что он был в курсе происходящего.

Самым важным событием ближайших недель станет выступление 8 июня под присягой в конгрессе Джеймса Коми. Бывший директор ФБР расскажет уже лично о том, что конкретно просил от него нынешний президента США. Также возможно станут достоянием общественности записи Коми о своих разговорах с Трампом, о которых ранее сообщали СМИ. Важно, что эти записи были сделаны сразу после бесед и архивированы в ФБР, иными словами, они являются важными официальными документами. Реально же процедура импичмента, скорее всего, начнется после промежуточных выборов следующего года. Демократы имеют шансы вернуть контроль над Палатой представителей, которая и обладает таким правом.

Сергей Костяев,

доцент Финансового университета при правительстве РФ