О пользе выборов

Петр Саруханов / «Новая»

Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Агора», перечисляет уже длинный ряд примет «оттепели» в отношении политзаключенных. С начала года был отменен приговор Ильдару Дадину, он вышел на свободу. Освобождена Евгения Чудновец — вне зависимости от ее дальнейшей деятельности. Этому факту мы также порадовались. Из колонии вышел националист Игорь Стенин, отбывавший наказание за экстремизм. Блогер Руслан Соколовский (обвинявшийся в оскорблении чувств верующих в рамках печально известной истории про покемонов) был признан виновным, но не получил реального срока, по нынешней практике фактически был оправдан. Одному из последних фигурантов «болотного дела» Дмитрию Бученкову мера пресечения изменена на домашний арест, он вышел из СИЗО. Бывшая глава Прионежского района Карелии «яблочница» Светлана Чечиль была освобождена, суд заменил ей наказание на ограничение свободы.

Этот список можно продолжить, и объясняется эта череда судебного «либерализма», по всей видимости, просто: до выборов президента осталось около 9 месяцев. И вот отдельные точки нынешней социальной конструкции смазываются: чтобы сильно не скрипели и не вызывали слишком уж большого раздражения. Смягчить политику в отношении нескольких политзэков государству, на самом деле, нетрудно: электоральные бонусы умеренные, но и аппаратные риски минимальны. И происходит это смягчение, по всей видимости, не столько в результате осознанной и централизованной команды, сколько в силу естественной адаптации машины власти к меняющимся условиям. Есть хотя бы формальная перспектива транзита власти: нужно немного раскрутить гайки.

Эти признаки электоральной адаптации тем более удивительны, что в остальном предвыборной кампании до сих пор не ведется. В Кремле заявляют, что говорить о кандидатах для 2018 года еще преждевременно, кандидаты-спойлеры толпятся в приемной и ждут отмашки начальства. Исключениями — каждый по-своему — могут считаться Навальный и Явлинский, но их возможности вести полноценную федеральную кампанию и готовиться к ней сильно ограничены. Но тем, кто спорит о пользе демократии, ссылаясь на то, какие уродливые формы она может принимать, стоит все же заметить этот момент: перед выборами сажают меньше. То есть даже в нынешней опрокинутой и хрипящей демократии есть положительные черты: начальству перед плебисцитом следует избирателю подмигнуть и улыбнуться.

Этот тактический момент совпадает с большими гуманистическими задачами. Недавний специальный номер газеты, посвященный состоянию дел во ФСИН, рассказывал, по сути, именно об этом: единственный способ вырвать сотни тысяч людей из порочного круга нищеты и рецидива — это сажать меньше. Так что, было бы хорошо, если бы предвыборное смягчение было развито и закреплено системно.

Например, в рамках широкой программы амнистии, которую лоббируют сейчас российские правозащитники во главе с Михаилом Федотовым. В президентском Совете по правам человека предлагают впервые провести не только уголовную, но и административную амнистию, которая коснулась бы гигантского количества граждан: от трех до шести миллионов человек. Физические лица были бы освобождены от принудительных работ, уплаты штрафов за нарушение ПДД, пеней в ЖКХ, были бы отменены административные решения о приостановлении деятельности юридических лиц, отменены временные запреты на посещение спортивных мероприятий. Все это, по задумке Федотова, — к столетию русской революции. Как-никак — юбилея свободы.