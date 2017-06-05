«Лишних среди них нет»

Последняя неделя судебного следствия по делу Немцова выдалась горячей. Дополнения к доказательствам уже закончились, в ход пошли аргументы эмоциональные. Во вторник сторона потерпевших неожиданно заявила отвод председательствующему Юрию Житникову. Поводом стал недавний отказ судьи допросить в присутствии присяжных главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Тогда суд лишь в отсутствии присяжных позволил Венедиктову выступить. Руководитель «Эха» рассказал суду о том, что и до 27 февраля, и непосредственно в день убийства Немцов говорил ему об участившихся угрозах со стороны «кадыровцев».

«Суд мотивировал отказ выслушать свидетеля перед присяжными тем, что его показания «не соотносимы» с предъявленными обвинениями.

Потерпевшая сторона полагает, что это свидетельствует о преднамеренных действиях судьи и может повлиять на дальнейший вердикт присяжных заседателей, и его отмену в связи с ограничением прав потерпевших. Суд намеренно и безосновательно отказал потерпевшим в предоставлении наших доказательств», — отметила Ольга Михайлова.

Ну и помимо этого, напомнила Михайлова, суд ущемил права потерпевших отказами вызвать в суд Рамзана Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, сенатора Сулеймана Геремеева, главу Росгвардии Виктора Золотова, а также бывшего замруководителя батальона «Север» Руслана Геремеева, чей водитель, по версии следствия, и является организатором убийства Немцова.

Адвокат Жанны Немцовой также напомнила, что вопросы потерпевших следствию о мотиве убийства и о местонахождении заказчиков до сих пор остаются без ответа.

«Не разрешая говорить об общественно-политической деятельности Бориса Немцова, суд тем самым пытается создать ложную картину убийства, словно на Большом Москворецком мосту было совершено убийство не известного политика, а обычного человека», — заключила Михайлова.

Прокуроры были против отвода, отметив, что он «необоснован». Защитники подсудимых поддержали отвод, заявив, что в этом процессе «смешно только прокурорам». Ну, а судья через 40 минут размышлений в отводе себе отказал.

Следующий день снова отметился попыткой отвода судьи – адвокат Темирлана Эскерханова Анна Бюрчиева протестовала против удаления ее подзащитного с процесса. Судья Житников удалил Эскерханова до конца прений: тот шумел, ругался и утверждал, что все-все расскажет присяжным. «Я только их уважаю, они мою судьбу будут решать! А вам по шапке видимо дали, что вы себя так ведете!» - кричал подсудимый. Что именно собирался рассказать Эскерханов присяжным, так и осталось загадкой. За неуважение к суду и оскорбления его и удалили. В этот раз судья отвод себе даже рассматривать на стал – сразу отказал.

Из дополнений по существу в среду допросили двоюродного брата предполагаемого киллера Заура Дадаева Шахрутдина Дадаева. Мужчина лет 60, в исламской шапочке, работает замглавврача по безопасности в городской больнице Грозного. Свидетель Дадаев рассказал суду, что он постоянно был на связи с братом Зауром, тот всегда звонил и заезжал в гости. И что в октябре 2014 года он никуда не уезжал. По версии следствия, Дадаев 20 октября 2014 в Москве купил по копии чужого паспорта автомобиль для слежки ZAZ Chance.

- А где он был 20 октября 2014 года? – спросила прокурор Семененко.

- Дома был. Или на работе. По лесам бегал.

- А почему по лесам, что это за работа? – подключился адвокат Прохоров.

- Бандитов ловил! Он же военный, офицер.

- А оружием он хорошо владел?

- Никто не жаловался!

В зале раздался смех. Также родственник Дадаев отдельно отметил, что Дадаев – правша, «потому что у нас вера не позволяет левой рукой ничего делать, левшей с детства переучивают!» Дадаев и Губашев в признательных показаниях оба говорили, что Дадаев – левша, на фото со службы он держит оружие в левой руке. В Немцова стрелял киллелр-левша. На суде же Дадаев и его защита утверждают, что он всегда был правшой.

Вспомнить, какой был день недели 20 октября 2014 года, свидетель также не смог, и его отпустили. Пожилую маму Дадаева решили не допрашивать – она в эмоциональном напряжении после встречи с сыном в суде.

На этом судебное следствие закончилось и стороны перешли к прениям. Прения – это такая часть процесса, где стороны в речах оценивают обстоятельства, выясненные в ходе процесса. И могут говорить все.

Традиционно, начинает прения сторона обвинения.

Прокурор Мария Семененко с толстой пачкой листов подошла к свидетельской трибуне, взяла микрофон и начала свой рассказ, который занял чуть больше пяти часов:

«Итак, 27 февраля 2015 года, примерно 23.31, на Большом Москворецком мосту совершено дерзкое убийство. Я расскажу, как раскрывалось это преступление, и вы придёте к выводу о бесспорном участии этих людей в убийстве. Здесь не все установленные участники преступления, но лишних среди них - нет».

На мосту лежит человек в крови. Рядом мечется девушка в белой шубе. Она подбегает к водителю снегоуборочной машины, что-то быстро ему говорит. Водитель с ее телефона звонит 112. К телу подходит молодой человек в наушниках. Он пытается помочь лежащему на мосту мужчине, пытается перевернуть его. Со своего телефона вызывает скорую: «Стреляли».

Скорая приезжает в 23.51. Врачи констатируют биологическую смерть. Убитый – Немцов Борис Ефимович, 54 года.

Рядом с телом обнаружили шесть гильз. У четырех – одинаковая маркировка. Нашли две пули. Три пули потом извлекли из тела. Шестую пулю так и не найдут. Так же, как и пистолет.

Допросили девушку в белой шубе. У нее истерика. На следующий день допросили еще раз. 23-летняя модель Анна Дурицкая накануне утром прилетела из Киева. С немцовым встречается два года. Он ее встретил в аэропорту, поехали к нему на Ордынку. Вечером Борис шел в эфир на «Эхо Москвы», договорились после поужинать. Встретились около 22 часов в кафе «Боско» в ГУМе, около 23 вышли и пошли домой пешком через мост. В середине моста услышала резкие звуки «как будто петарды взрывались». С моста резко отъехала машина. Немцов упал. Больше она никого не видела.

Водитель снегоуборщика ничего не видел – смотрел в зеркала, машина шумела. Обзор камеры он закрыл случайно – просто так совпало. Молодой человек в наушниках, Евгений Молодых, ничего не слышал толком – видел лежащего человека на мосту и силуэт в темной одежде, ростом примерно 175. Потом в суде он вспомнит, что кажется была щетина на лице. Человек запрыгнул в светлую машину, которая рванула с места.

Следователи запросили данные системы «Поток» - с моста съезжал серебристый автомобиль ZAZ Chance с номером 649. 1 марта 2015 года (через день после убийства) машину нашли брошенной в Трубниковском переулке. Все обнаруженные в ней биологические следы отправлены на экспертизу. Машина была куплена в салоне 20 октября 2014 года. Как потом выяснится, по ксерокопии чужого паспорта – замруководителя аппарата правительства Дагестана Алиева. И по данным системы «Поток» слежка за Немцовым началась уже осенью. Позже сотрудник автосалона Трапезин опознает покупателя машина. И это был Заур Дадаев.

Стало понятно, что преступников минимум двое: тот, кто стрелял и тот, кто был за рулем машины.

Запросили видео с камер ГУМа, где Немцов ужинал с девушкой, из Трубниковскоо переулка, с Москворецкого моста.

В 23.46 по Трубниковскому переулку в сторону Нового Арбата идут двое мужчин: высокий в шапке и низкий в бейсболке, надвинутой на брови.

В 21.56, через минуту после Бориса Немцова, мимо подъезда 9 ГУМа проходит невысокий мужчина в бейсболке, надвинутой на брови – и он похож на того на видео из Трубниковского.

Следствие запросило детализацию телефонных соединений в районе ГУМа, Красной площади, Большого Москворецкого моста. После долгих кропотливых поисков обнаружено соединение в 23.30 между двумя абонентами (963)369-79-84 и (963)369-79-23. Оба абонента находятся у моста. После убийства оба телефона прекращают работать вообще. И работают недолго – с 21 по 27 февраля, до момента убийства Немцова. Сим-карты куплены на Славянском бульваре, данные владельцев – вымышленные. Абоненты фиксируются по несколько часов возле дома Немцова, иногда включаются на улице Ивана Франко, Нежинской и Кременчугской. Это не совпадения, это «боевые трубки», купленные специально для совершения преступления.

И дальше обнаружился момент, который и привел следствие к тем, кто на скамье подсудимых. Одна техническая мелочь, развалившая такой, казалось бы, продуманный план.

Следователи заметили, что 24 февраля у одного из абонентов поменялся IMEI-номер. Вероятно, в боевой трубке села батарейка и сим-карту просто переставили в другой аппарат.

В этот момент прокурор Мария Семененко достала из пакета мобильный телефон и вытащила из него сим-карту – наглядно показать присяжным, как это было.

С этим IMEI-номером аппарата использовалась сим-карта с номером (926) 913-03-32, зарегистрированная на Губашева Шадида Шахидовича. И 21 февраля, и последующие дни до 27 февраля этот абонент отключался как раз в момент включения «боевых трубок».

28 февраля абонент зафиксирован в аэропорту Шереметьево. Запросили данные по рейсам и видео с камер. В 14 часов рейсом в Грозный улетел Губашев Анзор, родной брат Губашева Шадида, а с ним высокий мужчина – его личность установили, это был Беслан Шаванов. И вместе они очень похожи на тех двоих на видео у ГУМа и в Трубниковском. Позже экспертиза установит, что это они и есть. И отношения между ними – зависимые, невысокий мужчина находится в подчиненном положении по отношению к высокому.

Машина, на которой они приехали в аэропорт, оформлена на Руслана Мухутдинова, его номер (916)666-66-15. Сделали детализацию - он улетел из Москвы в Грозный 3 марта. Следствие считает его связующим звеном и организатором убийства.

В Маглобеке, по месту прописки братьев Губашевых, был проведен обыск и изъяты мобильные телефоны, в списке абонентов Заур, Хамзат Бахаев, Беслан, Русик…

Номера идентифицированы, они часто бывают вместе на Веерной улице (базовая станция определяет их как Нежинскую). Чаще всего Мухутдинов созанивается с номером Заура Дадаева. Дадаев вылетает в Грозный 1 марта вместе с Русланом Геремеевым, бывшим замкомандира батальона «Север».

Мухутдинов созванивается с домработницей квартиры на Веерной, Зариной Исоевой. Ее допросили – она рассказала, что на самом деле там две квартиры: Веерная, 46, которая куплена Русланом Гермеевым, и Веерная, 3, которую они снимают за 63 тысячи рублей.

Провели обыски в Маглобеке, на Веерной и в деревне Козино, где снимали дом братья Губашевы. На Веерной нашли коробки из-под «боевых» трубок, личные вещи со следами продуктов выстрела. В доме Дадаева – коробка с патронами.

7 марта в Чечне задержаны братья Губашевы и Заур Дадаев, в Москве на Веерной задержан Темирлан Эксреханов, последним 8 марта задержали Хамзата Бахаева. Беслан Шаванов подорвался на гранате при задержании в Грозном 7 марта.

Экспертиза показала: у Дадаева под ногтями и за ухом – следы продуктов выстрела. В машине ZAZ – отпечатки Анзора за рулем, Дадаева – впереди справа, Шаванова – сзади.

После задержания Дадаев и Анзор Губашев дали признательные показания, но потом от них отказались, заявив, что их пытали.

«Однако, - сказала присяжным прокурор Семененко, - они сообщили такие детали, которые могли знать только исполнители». Например, что стреляли из пистолета ПМ, что было шесть выстрелов и что киллер стрелял левой рукой. И, по словам Дадаева, сделали они это «ради Аллаха», а деньги – ну хорошо, если будут. За это обещали 15 миллионов».

Анзор Губашев также подробно рассказал, как они «убили эту гниду»: «Брат Заур выстрелил, запрыгнул в машину спереди и мы уехали. Одежду потом выбросили. Поехали на Веерную». Потом Анзор стал валить все на Шаванова – он же погиб. Но не стыкуется: Шаванов на голову выше Дадаева, а в машину запрыгнул человек 170-175 см ростом.

О второй квартире – в доме 46 никто из подсудимых не сказал ни в признательных показаниях, ни потом, в суде. До последнего скрывали, чтобы не сдать старшего по положению Геремеева?

(Следствие виртуозно обходит тему, кто такой Руслан Геремеев, почему он покупал квартиру, где жили подсудимые, и машину Мерседес, на которой они ездили, почему его не допросили и не вызвали в суд).

Зарина Исоева опознала подсудимых на видео с камер подъезда и на видео с камер ГУМа, уверенно заявив, что это Губашев и Шаванов.

А по детализации трубок – Шаванов в 23.25 звонит Дадаеву, что Немцов вышел из кафе. Дадаев взял пистолет из-под сиденья машины, через переход вышел на мост, догнал пару и выстрелил. Последний выстрел не был контрольным – киллер стрелял не в лежащего человека, а стоя, сбоку с левой стороны.

Бывший полицейский, работавший водителем и телохранителем Темирлан Эскерханов жил в квартире на Веерной, близко общался с Гермеевым. Про Мухутдинова говорил, что шапочно с ним знаком. По детализации – созванивались полторы сотни раз, причем ровно в те моменты, когда кто-то из группы покидал Москву. То, что подсудимые действовали в составе организованной группы – основная версия следствия. А в составе преступной группы одинаково виновны все члены, независимо от их роли в совершении преступления.

В телефоне Темирлана Эскеханова нашли ролик с Немцовым, он часто созванивался с Мухутдиновым и встречался с ним. Причем одна из встреч была за три часа до убийства в том баре, куда мог пойти Немцов с девушкой – следствие считает, что это был вариант Б. В ночь убийства Эскерханов в баре Ройал-Арбат – возле того места, где бросят машину ZAZ.

Телефон Шадида Губашева, брата Анзора, три раза фиксировался рядом с поселком «Бенилюкс», где жил Немцов, его личные вещи найдены на Веерной, в машине – одежда со следами выстрелов. По просьбе Дадаева Шадид встречает в аэропорту Шаванова, который специально прилетел в Москву на несколько дней. Он часто созванивается с Бахаевым и с Дадаевым. По версии обвинения, именно Шадид передавал Бахаеву поручения от Дадаева.

Прокурор говорит о двух подгруппах в составе одной группы. Одна – это офицеры: Дадаев, Шаванов и Эскерханов. Другая – более мелкие исполнители: Губашевы и Бахаев.

Абонент Бахаева фиксируется на улице Ивана Франко – там включается боевая трубка и дважды замечен ZAZ 649.

«Единственно правильным ответом будет да, виновны, снисхождения не заслуживают», - закончила свою речь прокурор.

Версию защиты адвокаты огласят во вторник.