Сюжет со слезами

Этот финал не мог не стать большим, если не великим. «Реал» против «Ювентуса». Два лучших на сегодня клуба Европы — а, скорее всего, и мира. «Юве» с его неутоленной жаждой главной победы — и «Реал» с его извечным стремлением быть первым всегда и везде. 39-летний Джанлуиджи Буффон с его почти маниакальным стремлением взять недостижимую вершину — и Криштиану Роналду, который великому Буффону забивал всегда. Зинедин Зидан, как будто всю жизнь тренировавший «Реал» — и Массимилиано Аллегри, которому для полного счастья не хватает как раз евротитула. Что ни пара, то культовое противостояние, что ни прогноз, то…

Я не прогнозировал победу «Юве», как это делали многие эксперты. Я за него переживал и заранее жалел. Туринский клуб перед финалом получил слишком много авансов. Он всегда был большим клубом, а в последние годы вовсе подобрался к лучшим из лучших. Но он слишком превосходил всех в Италии, чтобы выдержать давление в пиковый момент Лиги чемпионов, будь то полуфинал или тем более финал. Этого я боялся и сейчас. Не зря.

Да, кстати, а почему «Юве», а не «Реал»? Почему я был за него? Внятного объяснения нет. «Юве» слишком прагматичен и правилен, слишком графически выверен и совсем не склонен к безумным камбэкам, чтобы его обожать. Я ему сочувствовал как великому неудачнику, как клубу, незаслуженно обижаемому судьбой. А с «Реалом» все просто. Королевского клуба слишком много, как слишком много и Криштиану, пусть он и феноменальный форвард. Короче говоря, я был за слабого. И за Буффона, естественно, хотя финалы выигрывают не вратари.

Джанлуиджи и в Кардиффе не выиграл. Его «Юве» был бит с такой неумолимой жестокостью, что в какой-то момент ушло ощущение естественной досады, а где-то даже и боли. Ведь что останется у туринского клуба и его болельщиков от этого июньского вечера на «Миллениуме», от этого первого финала под крышей? Несколько стартовых минут образцового прессинга, плотный удар Пьянича, взятый в правом нижнем углу Кейлором Навасом, чудо-гол Марио Манджукича как отдельная потрясающая ария в плохой опере? Прессуемый защитниками Марио пробил из безнадежной, в общем-то ситуации, и единственно возможным способом — через себя в падении, пустив мяч по крутой дуге прямо под планку. Стадион ахнул так дружно, словно весь только этого и ждал.

Все было бы прекрасно, но до этого в контратаке уже успел поразить нижний угол ворот Буффона его злой гений Роналду, а «Юве» уже отдал центр поля. Не от хорошей жизни, конечно, но какая разница, чем это было вызвано? «Реал» наливался мощью на глазах, он вырастал в монстра, а «Ювентус», ни разу не давший забить в нынешнем розыгрыше самой «Барселоне», на глазах же… нет, не сдувался. Он становился просто хорошим клубом, просто чемпионом Италии, которому «короли» не по зубам.

Начало второго тайма превратилось в избиение, что стало для Буффона настоящей драмой. Неважно, что соавтором второго гола с 30-метровой дистанции у Каземиро, который забивает только по большим праздникам, стал рикошет. Неважно, что слишком легко прошла еще одна контратака «сливочных» с издевательски легким завершающим касанием опять же Роналду. Важно, что «Ювентус» после третьего пропущенного мяча сдался, отдав своего звездного голкипера на растерзание. Мало быть хорошо, даже отлично выстроенной командой — надо еще быть сильной духом.

Любая команда не любит отыгрываться, а «Юве» вообще не привык первым давать сопернику шанс. Получалось почти со всеми, даже с «Барсой». Но не с этим «Реалом», который во втором тайме выглядел командой из другой лиги. Зинедин Зидан со своим клубом выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд, что не удавалось никому. Выиграл безоговорочно, даже с запасом, вроде бы не показав ничего фантастического.

Фантастическим, шедевральным, невозможным останется гол Марио Манджукича. О нем будут вспоминать долго, он войдет в заставки футбольных программ, он будет признан классикой жанра.

Но останется в памяти на периферии сюжета, завершением которого стали слезы Буффона.