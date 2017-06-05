Снова русский мэр

3 июня в Латвии прошли муниципальные выборы. Интерес был в основном прикован к Риге — к столице, где традиционно слаба правительственная коалиция и сильна оппозиция — партия «Согласие» во главе с «русским мэром» Нилом Ушаковым. Несмотря на все попытки не допустить Ушакова во власть в третий раз, интриги не случилось — «Согласие» в коалиции с партией «Честь служить Риге!» получило почти 52%.

В ночь подсчета результатов еще казалось, что итог неочевиден и победителем может стать другой кандидат. Система выборов градоначальника в Риге отличается от российской — граждане голосуют не за мэра, а за партию. Партия, получившая большинство голосов в Рижскую думу, формирует коалицию, и та назначает мэра. При этом если какая-то партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер, отданные за нее голоса пропорционально разделяются между остальными.

Еще одна особенность рижских выборов, которая сказывается на результатах, — проблема неграждан, с которой Латвия пока не разобралась. Неграждане — те, кто переселился в Латвию в период с начала 40-х и до конца 80-х из других республик СССР — не могут принимать участия в выборах. Что интересно, граждане других стран Евросоюза — при условии наличия вида на жительство в Латвии — голосовать могут.

Накануне выборов три партии — Союз «зеленых» и крестьян (имеет большинство в национальном парламенте — Сейме), «Единство» и Национальное объединение «Все для Латвии» заключили меморандум о сотрудничестве — координировать действия во время предвыборной кампании и не вступать в коалицию с Ушаковым ни при каких обстоятельствах. После публикации экзит-полов противники Нила Ушакова уже начали праздновать: по предварительным результатам, партия мэра получила не более 42%. В этом случае остальные, объединившись, могли сформировать коалицию и выставить своего кандидата.

Однако окончательный подсчет голосов эти ожидания не оправдал.. Коалиция во главе с «Согласием» взяла почти 52% и снова победила на выборах в Рижскую думу — правда, теперь получив 32 кресла из 60, а не 39 — как было в 2013 году. Это, кстати, пока еще не очень тревожный, но уже важный звоночек для Ушакова — он пока самый популярный политик Риги, но его поддержка уже не так безгранична, как раньше. Возможно, за последние четыре года Ушаков потерял определенный процент аудитории из-за своей позиции по России: до сих пор молодому, активному и популярному градоначальнику прощали дружеские отношения с некоторыми российскими политиками (в частности, договор о сотрудничестве, подписанный партиями «Согласие» и «Единая Россия» в 2009 году) — теперь же для многих это стало неприемлемым. Так, например, резкую критику в соцсетях — именно среди некоторых рижан — вызвал недавний визит в Латвию губернатора Псковской области Андрея Турчака, который выложил в своем Инстаграме фото с Ушаковым, назвав его своим другом и написав: «Удачи тебе 3 июня и Чистой победы!»

Латвийский политолог Иварс Иябс считает, что уверенная победа Нила Ушакова — результат не столько его силы, сколько слабости противников. Интересно, что главный фаворит из противоположного лагеря Мартиньш Бондарс — экс-кандидат в президенты, в прошлом, банкир — во многом строил свою кампанию на тезисе «Свалим Ушакова!».