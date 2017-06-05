Гранты превращаются в гранаты. Первая полоса «Новой газеты»

Ирек Муртазин выяснил, как молодежное крыло организации «Боевое братство», получавшей президентские гранты на развитие гражданского общества, готовило бойцов, которые отличились на Донбассе при штурме аэропорта и в Москве — при эпических разборках на Хованском кладбище

Народная армия Донбасса» (НАДО) понесла потери. Скрылся руководитель организации Георгий Макарьев, а его соратник Владимир Белов переправлен из Луганска в Москву и сейчас обживает камеру СИЗО

«Боевое братство», с тех пор как началось выделение президентских грантов на финансирование общественных организаций, не пропустило практически ни одного конкурса. И в заявках на получение денег нередко скрупулезно указывали именно те мероприятия, которыми, как правило, занималось молодежное подразделение «Боевого братства» — «Здоровая нация»

В в храме подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры была открыта мемориальная доска в честь погибших на Донбассе (в бою за донецкий аэропорт). Первый заместитель председателя «Боевого братства», ныне депутат Государственной думы Дмитрий Саблин хоть и не участвовал в мероприятии, но прислал телеграмму…

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