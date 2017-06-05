Гранты превращаются в гранаты. Первая полоса «Новой газеты»

«Новая газета»редакция
Ирек Муртазин выяснил, как молодежное крыло организации «Боевое братство», получавшей президентские гранты на развитие гражданского общества, готовило бойцов, которые отличились на Донбассе при штурме аэропорта и в Москве — при эпических разборках на Хованском кладбище
Народная армия Донбасса» (НАДО) понесла потери. Скрылся руководитель организации Георгий Макарьев, а его соратник Владимир Белов переправлен из Луганска в Москву и сейчас обживает камеру СИЗО
«Боевое братство», с тех пор как началось выделение президентских грантов на финансирование общественных организаций, не пропустило практически ни одного конкурса. И в заявках на получение денег нередко скрупулезно указывали именно те мероприятия, которыми, как правило, занималось молодежное подразделение «Боевого братства» — «Здоровая нация»
В в храме подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры была открыта мемориальная доска в честь погибших на Донбассе (в бою за донецкий аэропорт). Первый заместитель председателя «Боевого братства», ныне депутат Государственной думы Дмитрий Саблин хоть и не участвовал в мероприятии, но прислал телеграмму…
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