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Гранты превращаются в гранаты. Первая полоса «Новой газеты»

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Политика

Ирек Муртазин выяснил, как молодежное крыло организации «Боевое братство», получавшей президентские гранты на развитие гражданского общества, готовило бойцов, которые отличились на Донбассе при штурме аэропорта и в Москве — при эпических разборках на Хованском кладбище

Народная армия Донбасса» (НАДО) понесла потери. Скрылся руководитель организации Георгий Макарьев, а его соратник Владимир Белов переправлен из Луганска в Москву и сейчас обживает камеру СИЗО

«Боевое братство», с тех пор как началось выделение президентских грантов на финансирование общественных организаций, не пропустило практически ни одного конкурса. И в заявках на получение денег нередко скрупулезно указывали именно те мероприятия, которыми, как правило, занималось молодежное подразделение «Боевого братства» — «Здоровая нация»

В в храме подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры была открыта мемориальная доска в честь погибших на Донбассе (в бою за донецкий аэропорт). Первый заместитель председателя «Боевого братства», ныне депутат Государственной думы Дмитрий Саблин хоть и не участвовал в мероприятии, но прислал телеграмму…

Что еще почитать в номере?

  • Операция «Нейтрализация». Десятки секретных документов контрразведки Македонии показывают, как российские спецслужбы и их агенты пытаются заблокировать вступление страны в НАТО и создать пояс нейтральных стран на Балканах. Международное расследование
  • Божьи покемоны в храме науки. Екатерина Гликман — о том, как прошла защита первой в России диссертации по теологии (Спройлер: пришлось зачитать пять негативных отзывов ученых-биологов)
  • «В хамство впадете – гвоздя не выдумаете». В гостях у писателя Даниила Гранина — профессор Горного института, академик РАН, заслуженный строитель РФ Леонид Вайсберг. «Помните, когда пришел к власти Путин, ему повезло – резко изменилась стоимость углеводорода на мировом рынке. Он этим везением поделился со страной. Появились деньги. Стали полноценно финансировать и РАН, и фундаментальную науку, и прикладную…».

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