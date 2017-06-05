Четыре года условно

5 июня Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину к четырем годам условно. Ее признали виновной в растрате и экстремизме. Год и семь месяцев Шарина провела под домашним арестом. Это время зачтут в срок наказания.

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За что

Первое дело в отношении Шариной по экстремистской статье было открыто еще в 2010 году. Позднее, летом 2011 года, ей предъявили по статье 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Через месяц обвинение сняли и дали право на реабилитацию, однако дело не закрыли.

Именно в рамках него в октябре 2015 года в библиотеке прошли обыски. Тогда с заявлением в полицию обратился муниципальный депутат района Якиманка Дмитрий Захаров, утверждая, что в библиотеке находится экстремистская литература. Во время обыска следователи изъяли запрещенную книгу — «Война в толпе» Дмитро Корчинского и брошюры запрещенной Верховным судом России украинской националистической организации УНА-УНСО («Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона»).

В апреле 2016 года в деле Шариной появилась новая статья — «растрата». По версии следствия, Шарина потратила 2,3 млн рублей, предназначенных для выплаты зарплаты юристам библиотеки, на свою защиту в суде. Следствие утверждало, что Шарина перечисляла деньги с расчетного счета департамента финансов города Москвы на счет Московской коллегии адвокатов «Александр Еким и партнеры». Помимо этого, два юрисконсульта библиотеки получали зарплату, хотя они якобы не выполняли никакую работу.

Позиция защиты

Сама Наталья Шарина вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным. В суде она не раз заявляла, что изъятые во время обыски книги не хранились в фонде библиотеки. Сотрудники библиотеки, опрошенные судом, также заявляли, что книги были подброшены во время обыска.

Более того, книга Корчинского, которая фигурирует в деле, отличается от того изъятого во время обысков издания годом выпуска и количеством страниц.

— Книга, которую они изымали в ходе второго обыска, уже была изъята в ходе первого обыска и должна была находиться в распоряжении органов следствия. Поняв это, они где то раздобыли такую же книгу, но уже без штампов библиотеки. Но это другое издание и у него немного другое название. Это говорит о том, что с обыском происходило что-то не так, там были подмены, подбросы книг, — рассказывал адвокат Иван Павлов.

Еще после первого обыска по делу об экстремизме руководство департамента культуры Москвы и библиотека обратились к адвокату Александру Екиму. Он был на допросах сотрудников, готовил жалобы на обыск, а также оспаривал законность изъятия книг.

— Сумма гонорара Екиму была согласована с управлением департамента культуры, о чем свидетельствуют документы, и составила 297 тысяч рублей, которые были выплачены в три квартала, так как в квартал можно было выплатить не более 100 тысяч рублей, — отвечала Шарина на обвинения в растрате.

О том, что дело в отношении Шариной сфабриковано, по мнению адвоката, говорят и сами документы: в частности, постановление следователя Дмитрия Лопаева о принятии уголовного дела к своему производству подписано 28 октября 2015 года в 23:58. Последующие бумаги также подписаны этим днем. Защита сделала вывод, что все документы об уголовном производстве в отношении Шариной были приняты за две минуты.