Cемь мусульманских стран разорвали отношения с Катаром. Что происходит?

Сразу семь государств — Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Ливия и Мальдивы — разорвали дипломатические отношения с Катаром. Страны потребовали вывода всех катарских дипломатов со своей территории в течение 48 часов, а также заявили о приостановке транспортного, морского и воздушного сообщения с государством.

Доху обвиняют в поддержке террористических группировок: «Исламского государства», «Аль-Каиды» и «Братьев-мусульман» (все организации запрещены в России — Ред.). Представители стран, разорвавших сотрудничество, заявили: решение принято «в целях защиты национальной безопасности от угрозы терроризма и экстремизма».

Власти Катара в ответ заявляют: против страны ведется «провокационная кампания», реальных причин для разрыва отношений не существует. «Цель ясна — установление попечительства над государством. Это нарушение его суверенитета, что категорически запрещено», — говорят в катарском МИД.

Медийность и без того большому дипломатическому скандалу добавляет тот факт, что разразился он вскоре после визита президента США Дональда Трампа (США — традиционный союзник Катара, в стране находится большая военная база американцев) на Ближний Восток — в Саудовскую Аравию и Израиль, где Трамп искал и нашел поддержку для давления на Иран.

Александр Шумилин Глава Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады РАН

У Катара и его соседей давно есть противоречия

Разница в оценке «базовых исламистских группировок», в особенности — «Братьев-мусульман». Это давний конфликт Катара и арабских монархий. Катар, как и Турция, не считают «Братьев…» ни экстремистской, ни террористической организацией, а монархии Персидского залива — наоборот.

Справка Движение «Братья-мусульмане» появилось в 1928 году в Египте как реакция на исчезновения в 20-х годах Османской империи. Основатель движения, исламский праповедник Хасан аль-Банна, и его сторонники выступали за создание исламского государства, которое могло бы противостоять западной идее светского государства. В июне 2012 года представитель движения Муххамед Мурси одержал победу на президентских выборах в Египте, а спустя год был свергнут в результате государственного переворота. В сентябре 2013 года суд запретил деятельность организации в Египте. «Братья-мусульмане» признаны террористической организацией в России, Египте, Бахрейне, Сирии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Разница в отношениях с Ираном. Новый правитель Катара, которого (отчасти) можно отнести к человеку западного видения, считает, что отношения с Ираном не должны быть на 100% враждебными, подразумевая на горизонте стратегическое сотрудничество. Такой подход противоречит дипломатической практике арабских соседей Катара, которая сводится к исключительно к враждебной риторике и совместным действиям против тех, кого поддерживает Иран (а также хуситов в Йемене и Асада в Сирии).

Почему ссора так обострилась, да еще после визита Трампа

Действительно, неделю назад завершился саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (куда входит и Катар), который состоялся как продолжение визита в Эр-Рияд президента Дональда Трампа. Участники саммита вместе осудили политику Ирана и решили активизировать борьбу с террористическими группировками, утвердили линию на активизацию борьбы с Ираном.

Но совершенно неожиданно произошел инцидент, который и стал формальным поводом к большой ссоре. Катарское новостное агентство разместило от имени эмира речь в поддержку выстраивания отношений с Тегераном. Это моментально вызвало скандал.

Министерство иностранных дел Катара попробовало оправдаться, что заявление — дело рук хакеров. Но Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн публично «хлопнули дверью», а вскоре к ним присоединились и союзники. И это объяснимо. Как уже было сказано: «заявление эмира» выглядело достаточно правдоподобно на фоне общих политических тенденций в Катаре.

А как же обвинения в поддержке Дохой ИГ и «Аль-Каиды»?

Эти обвинения Катара совершенно надуманные. Они сделаны для того, чтобы загнать Катар в угол.

Что будет дальше?

Несомненно, дипломатические отношения вскоре будут восстановлены.

Вся эта история направлена на то, чтобы проучить Катар и заставить его следовать утвержденной линии. Как только Катар подтвердит свою приверженность единству с соседними монархиями, ситуация разрешится.