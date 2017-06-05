Елена Милашина: Амриева хотя бы током пытали, а кто пытал брянских полицейских?

Сегодня юристы Комитета по предотвращению пыток, который возглавляет член Совета по правам человека Игорь Каляпин, направили в Европейский суд по правам человека срочную жалобу на задержание в Брянске гражданина России, чемпиона мира по боям без правил чеченца Мурада Амриева.

4 июня Мурада Амриева, который ехал из Киева в Москву, сняли с поезда брянские пограничники на основании того, что он находится в федеральном розыске по обвинению в использовании подложных документов. Несмотря на то, что данная статья УК РФ не предусматривает лишения свободы, Амриев был задержан и водворен в ИВС ОМВД по г. Брянску. Более того, брянские полицейские немедленно (хотя было воскресенье) отрапортовались сотрудникам МВД по ЧР, которые и инициировали федеральный розыск Амриева.

Надо сказать, чеченские полицейские очень обрадовались. Дело в том, что начальник полиции г. Грозного Магомед Дашаев давно считает, что старший брат Мурада Амриева причастен к покушению, которое якобы готовилось на Дашаева в 2008 году. Старший брат Мурада Амриева много лет живет в Германии. И чтобы добраться до него, в 2013-м году в Грозном был задержан Мурад Амриев, которого доставили в полицию, избивали, пытали током и угрожали расправой, если старший брат не вернется немедленно из Германии и не сдастся на милость Дашаева.

Когда Мурада Амриева все-таки чудом выпустили, он обратился с заявлением в Комитет по предотвращению пыток, а сам вынужден был покинуть Россию. После этого семье Амриевых чеченские полицейские объявили кровную месть, а на Амриева завели уголовное дело по обвинению в использовании подложных документов на основании того, что у него в паспорте был ошибочно указан год рождения — 1986-й вместо 1985-го.

Виноват в этой ошибке был совсем не Амриев. В 2000-м году во время войны разбомбили дом и сгорели документы Амриевых. В 2002-м мать Мурада получила копию свидетельства о рождении сына, в которой и была сделана ошибка в дате его рождения. Но менять метрику по такому пустяку не стали — в Чечне шла война. Потом на основании этой ошибочной копии свидетельства о рождении был получен паспорт — также с ошибкой в дате рождения. То есть если кто и «подделал» документы, то уполномоченные ведомства Чеченской республики, а вовсе не Мурад Амриев. Тем не менее, эта ошибка в паспорте и позволила кровожадным чеченским полицейским объявить его в розыск.

Все эти годы Мурад Амриев жил в другой стране. Он по-прежнему и очень удачно занимался спортом, но в соревнованиях был вынужден выступать и побеждал за чужие страны. России его победы были не нужны. Потому что для России он был не чемпион, а заложник.

…Как только чеченских силовиков оповестили о задержании Амриева, из Чечни выдвинулась группа захвата. Уже на следующий день машины с номерами КРА были в Брянске.

Чтобы спастись от кадыровцев, нанятый родственниками местный адвокат предложил Амриеву абсурдный план: признаться хоть в каком-нибудь преступлении, лишь бы оно было совершено на территории Брянска. В этом случае расследование должны будут вести брянские полицейские, а этапирование в Чеченскую республику отложат на время следствия и суда.

Страшна ли Чечня, вы спрашиваете? До такой степени, что чемпион мира по боям без правил сломался за считанные минуты и добровольно оговорил себя в оскорблении брянского пограничника. Он бы и в убийстве сознался, лишь бы не выдали Чечне.

…Несмотря на резонанс, который получило задержания Амриева, ведомство Генерального прокурора России Чайки никак не отреагировало. Впрочем, надежды на федеральные структуры, когда речь идет об интересе чеченских силовиков, давно уже нет. Чечня еще раз отчетливо продемонстрировала, кто в России главный. И это при том, что лично Рамзан Кадыров к этой истории никакого отношения не имеет.

Задержание Амриева — результат вендетты, объявленной третьесортным по степени влияния в Чечне кадыровским силовиком. Проблема в том, что российская правоохранительная система цепенеет уже при виде любого чеченца в форме.

И этот страх России перед Чечней куда сильнее и иррациональнее, чем у чемпиона мира по боям без правил Мурада Амриева. Амриева хотя бы током пытали, а кто пытал брянских полицейских?

Именно поэтому Комитет по предотвращению пыток, чьи юристы представляют интересы Амриева с 2013 года, обратились не в российский, а в Страсбургский суд с просьбой применить срочные меры защиты, препятствующие этапированию Амриева в Чечню. Обычно с ходатайством о срочной процедуре в ЕСПЧ обращаются только тогда, когда вопрос действительно стоит о жизни и смерти заявителя.

В жалобе юристы КПП просят УКАЗАТЬ властям Российской Федерации на необходимость принятия обеспечительных мер, которые бы заключались: