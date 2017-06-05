Налог на халяву

В шоу-бизнесе есть устоявшаяся практика — списки. На каждом концерте, помимо платных билетов, существует гостевой лист. По нему бесплатно проходят журналисты, друзья группы, друзья клуба и просто тусовщики — на халяву. В зал на три тысячи может придти человек триста халявщиков.

У Игоря Тонких именно такой клуб: его YOTASPAСE вмещает три тысячи. Концерты проходят регулярно, несколько раз в неделю.

Но правила теперь другие: каждому идущему по списку настойчиво предлагается сделать благотворительный взнос в размере 500 рублей. Нет взноса — идешь домой.

В апреле таким образом было собрано 77 тысяч рублей, они пошли на закупку лекарств для больных детей. Вполне конкретных: Матвей и Дмитрий Стрелавины получили дорогостоящие препараты, которые им очень нужны.

Конечно, это копейки, но лучше, чем ничего. Представьте, какая сумма набежит за год. А если это не один клуб, а десять? А пятьдесят? А если так поступят все московские клубы?

Тонких опубликовал открытое письмо к деятелям шоу-бизнеса:

«Все мы имеем достаточно средств не только на еду и одежду, но и на развлечения. Однако среди нас живут люди, которые обделены даже необходимым. Объявите, пожалуйста, своим гостям новые правила не игры — жизни. Прикиньте, как гостевые листы в размере 300+ человек могут играючи спасать человеческие жизни при взносе пусть даже 100 рублей с гостя.

Механизм прост: пригласите любой благотворительный фонд (все они имеют нужные документы для сбора денег и подтверждения реальной благотворительности) и поставьте их бокс прямо у администратора, выдавая пригласительный строго в обмен на взнос. Не просто повесьте ящик где-то рядом в надежде на сознательность (человек слаб, проверено), а контролируйте результат как свой бизнес-процесс. Тогда все заработает. Хочешь не хочешь, а творишь добро».

Затея с налогом на халяву выглядит чистым идеализмом. Но в том и штука, что Тонких не идеалист, он опытный и расчетливый бизнесмен. В 1990-х он был одним из организаторов легендарной «Горбушки». На его счету более тысячи концертов и западных звезд, и наших. Авторитет его в этой сфере огромен. Как-то сидели, обсуждали проект. «Я сделаю дизайн афиши», — сказал один. «Я найду место для презентации», — сказал другой. «А я, — сказал Тонких, — сейчас выйду на улицу и за 15 минут продам все билеты по тысяче рублей». Ни у кого не возникло и тени сомнения: так и будет.

Этот человек прекрасно умеет делать деньги из ничего. Как-то он запустил серию сторублевых концертов.

Понятно, что билет на концерт, а тем более концерт известного музыканта, не может сейчас стоить так дешево. Это абсурд, прямой путь к финансовому провалу. Тем не менее запустил и еще умудрился заработать на этом.

И если уж такой человек предлагает простую и изящную схему, в результате которой не кладет прибыль себе в карман, а делится с нуждающимися, — к нему стоит прислушаться.

Устроителя фестиваля «Усадьба-джаз» как-то на входе, где были списки, собрали более 200 000 рублей для детей с онкозаболеваниями. Так что эта штука работает.

Конечно, есть много «но». Непонятно, как быть с музыкальными журналистами. Для них посещение концертов — это работа, а не светское развлечение.

Как быть с нераскрученными, некоммерческими музыкантами? Олег Коврига, который именно с такими музыкантами и работает, говорит: «В нашем случае иногда лучше позвать и запустить в зал на халяву всех, кого можно. Просто чтобы не выступать перед пустым залом».

Музыкальная индустрия находится в глубоком кризисе: диски не продаются, народ на концерты ходит вяло: бесплатно, может, и пойдет, а за деньги уж точно нет. При этом деньги у фанатов есть. Они приходят в клуб по халявному списку и оставляют там больше, чем стоит входной билет: пиво, еда, атрибутика… Мягко говоря, это не бедные люди. Кстати, был такой клуб в центре — «Бедные люди», один из самых дорогих, вопреки названию.

Потребитель с деньгами считает сегодня, что ему все должны. Должны делать скидки, приглашать, уговаривать, завлекать. И давать бесплатные бонусы. А Тонких считает ровно наоборот: это вы должны, но не мне, а тем, кому гораздо хуже, чем вам.

Смущает, конечно, это его «хочешь не хочешь, а плати». Ну что за принудиловка. Пусть каждый решает сам, руководствуясь своей совестью. Но что делать, если совести нет?