Елена Милашина: Амриева хотя бы током пытали, а кто пытал брянских полицейских?

4 июня в 10 утра на станции Суземка Брянской области с поезда был снят и задержан чемпион мира ММА по версии World Mixed Martial Arts Federation, чеченец Мурад Амриев. Брянские полицейские тут же проинформировали чеченских коллег, по инициативе которых Амриев числился в федеральном розыске. МВД по Чечне послало за Амриевым группу захвата. Правозащитники и журналисты, понимая, что Мураду Амриеву грозит в Чечне огромная опасность, начали операцию по спасению.

Предыстория

1 февраля 2017 года по инициативе МВД по Чечне Мурад Амриев был внесен в федеральную базу разыскиваемых на основе старого, прекращенного еще в 2014 году разыскного дела, заведенного по факту якобы использования Амриевым подложных документов.

На самом деле в документах Мурада Амриева действительно ошибочно указан год рождения (1986-й вместо 1985-го). Но сделал это не Амриев, а уполномоченные ведомства Чечни, выдавшие в 2000-м году копию свидетельства о рождении с ошибкой в дате рождения взамен утраченных семьей Амриевых документов в ходе военных действий в Чечне. В 2014 году Мурад Амриев был снят с розыска по этому основанию служебным приказом МВД № 213, также на него распространилась амнистия от 2014 года. После чего действия МВД по Чечне по внесению Амриева в федеральную базу розыска по прежним основаниям были не обоснованы.

Тем не менее руководство МВД по ЧР (в частности, начальник полиции Грозного Магомед Дашаев) преследовало семью Амриевых на основании подозрений, что старший брат Мурада принимал участие в подготовке покушения на Дашаева. Имело ли место это преступление, доподлинно неизвестно. По данным «Новой газеты», уголовное дело по факту неудачного покушения на Дашаева ни в 2008-м, ни в каком другом году не возбуждалось.

В 2013 году в Сводную мобильную группу Комитета по предотвращению пыток (КПП), возглавляемую членом СПЧ правозащитником Игорем Каляпиным, обратился Мурад Амриев. Он рассказал, что чеченские полицейские незаконно задержали его, били, подвешивали к потолку и пытали током, таким образом пытаясь добиться возвращения его брата из Германии. То есть Мурада Амриева, по сути, взяли в заложники.

КПП обратился в чеченский следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту пыток Амриева. На данный момент чеченским СУСКОм вынесены и отменены как незаконные и необоснованные 15 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела против чеченских полицейских и начальника полиции Грозного Магомеда Дашаева по факту пыток Амриева.

После очередного отказного Мурад Амриев вынужден был покинуть Россию, его семье чеченские полицейские объявили кровную месть.

Мурад продолжил заниматься спортом и стал чемпионом мира по смешанным боевым искусствам (бывшие бои без правил). Выступать и побеждать он, гражданин России, вынужден был за другую страну.

5 июня 2017 года. Брянск

Мурада Амриева задержали 4 июня на 48 часов и поместили в ИВС ОМВД г. Брянска. Уже 5 июня в Брянск приехали чеченские оперативники и чеченский спецназ для конвоирования Амриева в Чечню. Выдача Амриева чеченцам могла произойти в любой момент. Чтобы помешать этому, нанятый родственниками местный адвокат Тарасов придумал оригинальный план: уговорил Амриева оговорить себя в любом другом преступлении, которое было бы совершено на территории Брянска, чтобы оттянуть время выдачи Чечне хотя бы на период проверки брянскими следователи этой самой «явки с повинной». Мурад Амриев оговорил себя в оскорблении сотрудника пограничной службы при пересечении украинско-российской границы (4 июня он возвращался из Украины в Россию, чтобы продлить визу).

Страшна ли Чечня, вы спрашиваете? До такой степени, что чемпион мира по боям без правил сломался за считанные минуты и добровольно оговорил себя. Он бы и в убийстве сознался, лишь бы не выдали Чечне.

Несмотря на резонанс, который получило задержание Амриева, ведомство Генерального прокурора России Чайки никак не отреагировало. Впрочем, надежды на федеральные структуры, когда речь идет об интересе чеченских силовиков, давно уже нет. Чечня еще раз отчетливо продемонстрировала, кто в России главный. И это притом, что лично Рамзан Кадыров к этой истории никакого отношения не имеет.

Задержание Амриева — результат вендетты, объявленной третьесортным по степени влияния в Чечне кадыровским силовиком. Проблема в том, что российская правоохранительная система цепенеет уже при виде любого чеченца в форме. И этот страх куда сильнее и иррациональнее, чем у чемпиона мира по боям без правил Мурада Амриева. Амриева хотя бы током пытали, а кто пытал брянских полицейских?

5 июня 2017 года. Нижний Новогород

О задержании Мурада Амриева в Комитете по предотвращению пыток (головной офис находится в Нижнем Новгороде) узнали от мамы Мурада Амриева.

Председатель Комитета Игорь Каляпин немедленно связался с председателем СПЧ при президенте РФ Михаилом Федотовым. Михаил Александрович начал отработанную процедуру «постановки всех на уши». Министру МВД РФ Колокольцеву ушло первое обращение по поводу Амриева.

Комитет также обратился за помощью к адвокату Петру Заикину. Решался вопрос, куда выезжать: в Брянск или прямо в Грозный. Шансы на выдачу Амриева чеченцам были крайне высоки, по прилете в Брянск адвокат мог уже не застать своего клиента.

Юристы Комитета подготовили и отправили жалобу в Страсбургский суд с просьбой о срочных мерах защиты для Амриева. Суть этого механизма: ЕСПЧ оперативно просит правительство России обеспечить защиту своему гражданину на территории своей же страны. Абсурдно звучит, но на самом деле — крайне эффективная мера.

5 июня. Москва

К спасению Амриева подключаются федеральные СМИ и Facebook. Первая информация о задержании появилась от нижегородского журналиста Константина Гусева. Следом вышла публикация на сайте «Новой газеты». Вся фейсбучная лента — в тревожных репостах о чемпионе Амриеве, ожидающем выдачи чеченским силовикам в брянском ИВС.

Руководство МВД РФ в курсе ситуации. Появляется надежда, что выдача Амриева Чечне не состоится. По крайней мере не состоится 5 июня. Адвокат Заикин и сотрудники Комитета по предотвращению пыток выезжают в Брянск.

6 июня. Брянск

9.00. У начальника ИВС Брянска идет совещание. Бурное. Чеченским операм, приехавшим за Амриевым, пытаются объяснить, что их сопроводительные бумаги с требованием выдать Амриева не соответствуют законам Российской Федерации. Поэтому выдачи чеченскому конвою быть не может. Амриев должен быть освобожден.

9.30. Адвокат Заикин заходит в ИВС на встречу со своим клиентом.

10.00. Заканчивается 48-часовой срок задержания Амриева. Ровно в положенный час двери ИВС распахиваются, и Мурад Амриев и Петр Заикин выходят на свободу. В интервью «Новой газете» Мурад благодарит всех, кто помогал в его спасении.

10.15. Для разрешения ситуации с заявлением, в котором Амриев оговорил себя в оскорблении пограничника, Мурад и его адвокат (а также вся группа поддержки) перемещаются в здание брянской прокуратуры и, по совместительству, следственного отдела. Амриев должен написать объяснение следователю Евгению Зможному, при каких обстоятельствах и почему он себя оговорил. Однако следователь Зможный заперся в своем кабинете. Причина такого поведения становится ясной очень скоро. В здании прокуратуры появляются чеченские опера, рядом со зданием припаркован автобус с чеченским спецназом в масках. Чеченцы берут здание в осаду. Один из оперов (в синей футболке и с пистолетом на поясе) четко говорит адвокату, что у него приказ доставить Амриева в Чечню, что ему все равно, что никаких законных оснований для этого приказа нет, что «все свободны, кроме Амриева». Есть реальная угроза силового захвата Амриева чеченцами.

11.00. От адвоката Заикина поступают сообщения, что брянские полицейские, по сути, не препятствуют чеченским коллегам в захвате Амриева.

11.30. Адвокат Заикин записывает на видео свидетельство Мурада Амриева. Амриев говорит, что узнал в одном из чеченских оперов человека, который его пытал в 2013-м году в Грозном. Также он сообщает, что ему препятствуют в свободном выходе из здания брянской прокуратуры чеченские силовики.

Основываясь на сообщениях от адвокатов, родственников Амриева, сотрудников Комитета по предотвращению пыток, СМИ ведут практически прямую трансляцию, фиксируя удивительный факт: чеченские полицейские непонятно на каких основаниях, не скрывая лиц, фамилий, званий, жестко ссылаясь на приказ чеченского руководства, совершенно открыто пытаются похитить человека на территории другого региона Российской Федерации. А брянские полицейские, следователи и сотрудники прокуратуры не могут ничего с этим сделать.

Становится очевидным, что Амриева может спасти только чудо.

В 13.00 адвокат Заикин выходит на связь. Чудо случилось. В какой-то момент в кабинете следователя Зможного собираются все действующие лица — чеченские и брянские опера, сотрудники прокуратуры, адвокаты Амриева. Чеченские оперативники в грубой форме настаивают на том, чтобы следователь Зможный выдал им Амриева. Следователь почти уступает. Он явно испуган. Брянские полицейские тоже не демонстрируют ни грамма мужества. Судя по всему, чеченских оперов не боятся только адвокаты. Они вступают с чеченцами в яростную словесную перепалку.

— На каком основании вы хотите забрать Амриева в Чечню? — спрашивает опера адвокат Заикин.

— Он находится в федеральном розыске.

— На основании какой статьи?

— Да какая разница! — раздраженно отвечает чеченский полициейский.

Именно в этот момент Мурад Амриев понимает, что вот он — идеальный момент для побега. Он выходит из здания, подходит к машине своих друзей, садится…

Адвокату пишет: «Выйду на связь, когда буду в безопасном месте»

Чеченский спецназ, дежуривший в автобусе у здания прокуратуры, Амриева не видят. Спецназовцы ждут команды от чеченских оперов. Но те слишком поздно замечают, что птичка из клетки улетела.